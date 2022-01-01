Nothing Phone (1) против Motorola Moto G82 5G
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 июля 2022 года Nothing Phone (1) с экраном 6.55" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G Plus, против 6.6-дюймового Motorola Moto G82 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 695 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Nothing Phone (1)
- Показывает на 42% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Защита корпуса от воды по стандарту IP53
- Использует более быструю память LPDDR5
- Возможность записи 4K-видео
Причины выбрать Motorola Moto G82 5G
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
- Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
- Весит на 20.5 граммов меньше
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
88
86
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
64
44
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
85
84
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
66
67
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
86
78
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
75
69
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|OLED
|AMOLED
|Размер
|6.55 дюймов
|6.6 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|402 точек на дюйм
|402 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|640 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1200 нит
|-
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|-
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|85.8%
|86.4%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|Цветовой охват sRGB
|95.9%
|95.1%
|ШИМ (PWM)
|119 Гц
|119 Гц
|Время отклика
|2 мс
|12 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|159.2 мм
|160.89 мм
|Ширина
|75.8 мм
|74.46 мм
|Толщина
|8.3 мм
|7.99 мм
|Вес
|193.5 грамма
|173 грамма
|Водонепроницаемость
|IP53
|IP52
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Белый
|Серый, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 778G Plus
|Qualcomm Snapdragon 695
|Макс. частота
|2500 МГц
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.5 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
|- 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
|Размер транзистора
|6 нанометров
|6 нанометров
|Графика
|Adreno 642L
|Adreno 619
|Частота GPU
|608 МГц
|840 МГц
|FLOPS
|-
|~536 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Количество каналов
|4
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|Нет
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 1024 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Phone (1) +26%
817
646
Geekbench 5 (многоядерный)
Phone (1) +68%
2972
1764
|CPU
|160405
|121066
|GPU
|175059
|102050
|Memory
|113702
|71622
|UX
|130019
|114160
|Total score
|577243
|406006
|Stability
|-
|99%
|Graphics test
|-
|7 FPS
|Graphics score
|-
|1210
|PCMark 3.0 score
|-
|10246
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Android 12
|Оболочка UI
|Nothing OS
|-
|Размер системы из коробки
|16 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (48% за 30 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:31 ч.
|1:17 ч.
|Веб-серфинг
|12:12 ч.
|-
|Просмотр видео
|15:54 ч.
|-
|Игры
|04:48 ч.
|-
|Режим ожидания
|108 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|-
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Угол широкоугольного объектива
|114°
|118°
|Количество объективов
|2 (50 МП + 50 МП)
|3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.5
|f/2.2
|Размер пикселя
|1 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.13"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|18
|-
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Нет
|-
|Dolby Atmos
|Нет
|-
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2022 года
|Май 2022 года
|Дата начала продаж
|Июль 2022 года
|Июнь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Наклеенная пленка на экране
- Чехол
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Nothing Phone (1) более удачной покупкой.
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