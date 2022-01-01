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Nothing Phone (1) против Nokia G60

Nothing phone (1)
VS
Нокиа G60
Nothing Phone (1)
Nokia G60

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 июля 2022 года Nothing Phone (1) с экраном 6.55" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G Plus, против 6.58-дюймового Nokia G60, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 695 и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Nothing Phone (1)
  • На 58% выше максимальная яркость экрана (659 против 417 нит)
  • Показывает на 44% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стабилизация изображения
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Nokia G60
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Phone (1)
vs
Nokia G60

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED IPS LCD
Размер 6.55 дюймов 6.58 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2408 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 400 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1200 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.8% 82.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.9% 98%
ШИМ (PWM) 119 Гц Не обнаружено
Время отклика 2 мс 28 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1544:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Phone (1) +58%
659 нит
Nokia G60
417 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 159.2 мм 165.99 мм
Ширина 75.8 мм 75.93 мм
Толщина 8.3 мм 8.61 мм
Вес 193.5 грамма 190 граммов
Водонепроницаемость IP53 IP52
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Белый Черный, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Phone (1) +4%
85.8%
Nokia G60
82.8%

Производительность

Тестируем Nothing phone (1) и Нокиа G60 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G Plus Qualcomm Snapdragon 695
Макс. частота 2500 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.5 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)		 - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 642L Adreno 619
Частота GPU 608 МГц 840 МГц
FLOPS - ~536 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Phone (1) +23%
817
Nokia G60
662
Geekbench 5 (многоядерный)
Phone (1) +58%
2972
Nokia G60
1878
AnTuTu Benchmark 9
Phone (1) +44%
577243
Nokia G60
401929
CPU 160405 -
GPU 175059 -
Memory 113702 -
UX 130019 -
Total score 577243 401929
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI Nothing OS Stock Android
Размер системы из коробки 16 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (48% за 30 минут) Да (50% за 40 минут)
Время полной зарядки 1:31 ч. 1:55 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:12 ч. -
Просмотр видео 15:54 ч. -
Игры 04:48 ч. -
Режим ожидания 108 ч. -
Общая автономность
Phone (1)
34:17 ч.
Nokia G60
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Nothing Phone (1) vs Nokia G60
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 114° -
Количество объективов 2 (50 МП + 50 МП) 3 (50 МП + 5 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Сенсор: 1/2.5", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 -
Апертура f/2.5 f/2.0
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.13" 1/4.0"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.1
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Phone (1) +6%
84.3 дБ
Nokia G60
79.9 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Июль 2022 года Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Июль 2022 года Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Наклеенная пленка на экране
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Nothing Phone (1) более удачной покупкой.

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