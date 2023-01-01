Nothing Phone (2) против Apple iPhone 14 Pro Max 77 из 100 VS 87 из 100 Nothing Phone (2) Apple iPhone 14 Pro Max Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 июля 2023 года Nothing Phone (2) с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.7-дюймового Apple iPhone 14 Pro Max, который имеет процессор Apple A16 Bionic и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

Технические характеристики Phone (2) были получены от инсайдеров и могут быть неточными.

Ключевые отличия Обзор основных преимуществ каждого из устройств Причины выбрать Nothing Phone (2) Поддержка нового стандарта Wi-Fi 7

Поддержка нового стандарта Wi-Fi 7 Присутствует сканер отпечатков пальцев

Присутствует сканер отпечатков пальцев Комплектуется на 377 мАч более емким аккумулятором – 4700 против 4323 мАч

Комплектуется на 377 мАч более емким аккумулятором – 4700 против 4323 мАч Показывает на 24% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu

Показывает на 24% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu Наличие 2-х слотов для SIM-карт

Наличие 2-х слотов для SIM-карт Функция реверсивной зарядки

Функция реверсивной зарядки Процессор имеет на 2 ядра больше

Процессор имеет на 2 ядра больше Весит на 39 граммов меньше Причины выбрать Apple iPhone 14 Pro Max Камера имеет оптический зум 3x

Камера имеет оптический зум 3x Защита корпуса от воды по стандарту IP68

Защита корпуса от воды по стандарту IP68 Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Other

Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Other На 17% выше плотность пикселей (460 vs 393 PPI)

На 17% выше плотность пикселей (460 vs 393 PPI) На 51% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1882 и 1243 баллов

На 51% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1882 и 1243 баллов Фронтальная камера записывает видео в 4K

Фронтальная камера записывает видео в 4K Поддержка функции eSIM

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Тесты и характеристики Сравнительная таблица технических характеристик и тестов

Экран Сравнение экранов смартфонов Тип OLED OLED Размер 6.7 дюймов 6.7 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1290 x 2796 пикселей Соотношение сторон 20:9 19.5:9 Плотность пикселей 393 точек на дюйм 460 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц 120 Гц Адаптивная частота обновления - Да Макс. заявленная яркость 600 нит 1000 нит Макс. заявленная яркость в HDR 1500 нит 1600 нит Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision Защита дисплея Corning Gorilla Glass Ceramic Shield Соотношение экрана к корпусу - 88.3% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming - DCI-P3

- Always-On Display Тестирование дисплея Цветовой охват sRGB - 99.9% ШИМ (PWM) - 240 Гц Время отклика - 1 мс Контрастность - ∞ Бесконечная Реальная пиковая яркость (авто) Phone (2) н/д iPhone 14 Pro Max 1748 нит Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус Высота 164 мм 160.7 мм Ширина 75 мм 77.6 мм Толщина 8.2 мм 7.85 мм Вес 201 грамм 240 граммов Водонепроницаемость IP53 IP68 Материал задней панели Стекло Стекло Материал рамки Металл Металл Доступные цвета Белый, Черный Черный, Серебристый, Золотистый, Фиолетовый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет Соотношение экрана к корпусу Phone (2) н/д iPhone 14 Pro Max 88.3%

Память Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 6 ГБ Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Количество каналов 4 4 Накопитель Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128, 256, 512, 1024 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 NVMe Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение Операционная система Android 13 iOS 16 (С обновлением до iOS 16.5) Оболочка UI Nothing OS 2.0 -

Батарея Объем 4700 мАч 4323 мАч Макс. мощность зарядки 33 Вт 27 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (7.5 Вт) Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет Быстрая зарядка Да (45% за 30 минут) Да (48% за 30 минут) Время полной зарядки 1:45 ч. 1:52 ч. Тесты автономности Веб-серфинг - 15:02 ч. Просмотр видео - 21:10 ч. Игры - 07:13 ч. Режим ожидания - 156 ч. Общая автономность Phone (2) н/д iPhone 14 Pro Max 45:56 ч. Смартфоны с лучшей автономностью

Камеры Сравнение и тесты камер Nothing Phone (2) vs Apple iPhone 14 Pro Max Основная камера Матрица 50 мегапикселей 48 мегапикселей Разрешение фото 8192 x 6144 8000 x 6000 Зум Цифровой Оптический, 3x Вспышка LED Dual LED Стабилизация Оптическая Оптическая Запись 8K видео Нет Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 114° 120° Количество объективов 2 (50 МП + 50 МП) 4 (48 МП + 12 МП + 12 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 24 мм

- Сенсор: 1/1.56"

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

- 48 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 24 мм

- Размер пикселя: 1.22 микрон

- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX803 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - - 12 МП

- Апертура: f/2.8

- Фокусное расстояние: 77 мм

- Сенсор: 1/3.5" (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 50 МП

- Апертура: f/2.2

- Сенсор: 1/2.76"

- 12 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 13 мм

- Сенсор: 1/2.55" (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

Времяпролетный объектив - Да Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW Примеры - Примеры фото Apple iPhone 14 Pro Max от DxOMark Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей 12 мегапикселей Разрешение фото 4920 x 3264 4032 x 3024 Апертура f/2.5 f/1.9 Фокусное расстояние - 23 мм Тип сенсора - Exmor-RS CMOS Размер сенсора 1/3.1" 1/3.6" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS Тесты камеры от DxOMark Качество фото Phone (2) н/д iPhone 14 Pro Max 143 Качество видео Phone (2) н/д iPhone 14 Pro Max 149 Итоговая оценка камеры Phone (2) н/д iPhone 14 Pro Max 146

Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11 ) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.3 5.3 Функции Bluetooth LE LE Тип USB USB Type-C - Версия USB 2 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Да Инфракрасный порт Нет Нет Связь Количество SIM * 2 1 Тип SIM Nano Nano Режим работы SIM Попеременный - Поддержка eSIM * Нет Да Гибридный слот Нет Нет LTE Cat * 20 20 Поддержка 5G Да Да

Звук Динамики Стерео Стерео 3.5 мм аудио порт Нет Нет FM-Радио Нет Нет Dolby Atmos - Да Тесты динамиков Максимальная громкость Phone (2) н/д iPhone 14 Pro Max 89 дБ

Другое Класс Флагман Флагман Дата выхода Июль 2023 года Сентябрь 2022 года Дата начала продаж Июль 2023 года Сентябрь 2022 года Наличие на рынке Ожидается Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев - Барометр

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер распознавания лица Зарядное устройство из коробки Нет Нет

* Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 14 Pro Max более удачной покупкой.