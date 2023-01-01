Nothing Phone (2) против Asus Zenfone 10 77 из 100 VS 81 из 100 Nothing Phone (2) Asus Zenfone 10 Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 11 июля 2023 года Nothing Phone (2) с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 5.92-дюймового Asus Zenfone 10, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

Технические характеристики Phone (2) были получены от инсайдеров и могут быть неточными.

Ключевые отличия Обзор основных преимуществ каждого из устройств Причины выбрать Nothing Phone (2) На 0.78" большая диагональ экрана

На 0.78" большая диагональ экрана Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 4700 против 4300 мАч Причины выбрать Asus Zenfone 10 Выше частота обновление дисплея – 144 Гц

Выше частота обновление дисплея – 144 Гц Защита корпуса от воды по стандарту IP68

Защита корпуса от воды по стандарту IP68 Показывает на 14% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu

Показывает на 14% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu Запись замедленной съемки в 480 FPS

Запись замедленной съемки в 480 FPS На 13% выше плотность пикселей (445 vs 393 PPI)

Цена/Качество Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену. Nothing Phone (2) USD GBP EUR CAD AUD PLN VS Asus Zenfone 10 Рассчитать

Тесты и характеристики Сравнительная таблица технических характеристик и тестов

Экран Сравнение экранов смартфонов Тип OLED Super AMOLED Размер 6.7 дюймов 5.92 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 20:9 Плотность пикселей 393 точек на дюйм 445 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц 144 Гц Адаптивная частота обновления - Нет Макс. заявленная яркость 600 нит 800 нит Макс. заявленная яркость в HDR 1500 нит 1100 нит Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+ Защита дисплея Corning Gorilla Glass Gorilla Glass Victus Соотношение экрана к корпусу - 84.8% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming Реальная пиковая яркость (авто) Phone (2) н/д Zenfone 10 808 нит

Дизайн и корпус Высота 164 мм 146.5 мм Ширина 75 мм 68.1 мм Толщина 8.2 мм 9.4 мм Вес 201 грамм 172 грамма Водонепроницаемость IP53 IP68 Материал задней панели Стекло Пластик Материал рамки Металл Металл Доступные цвета Белый, Черный Белый, Черный, Синий, Зеленый, Красный Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу Phone (2) н/д Zenfone 10 84.8%

Память Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 16 ГБ Тип памяти LPDDR5 LPDDR5X Количество каналов 4 4 Накопитель Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128, 256, 512 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 UFS 4.0 Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение Операционная система Android 13 Android 13 Оболочка UI Nothing OS 2.0 -

Батарея Объем 4700 мАч 4300 мАч Макс. мощность зарядки 33 Вт 30 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да Быстрая зарядка Да (45% за 30 минут) Да (60% за 30 минут) Время полной зарядки 1:45 ч. 1:21 ч. Тесты автономности Веб-серфинг - 12:59 ч. Просмотр видео - 17:17 ч. Игры - 04:25 ч. Режим ожидания - 104 ч. Общая автономность Phone (2) н/д Zenfone 10 35:21 ч. Рейтинг автономной работы

Камеры Сравнение и тесты камер Nothing Phone (2) vs Asus Zenfone 10 Основная камера Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей Разрешение фото 8192 x 6144 8192 x 6144 Зум Цифровой Цифровой Вспышка LED LED Стабилизация Оптическая Оптическая Запись 8K видео Нет До 24 кадров/c Запись 4K видео До 30 кадров/c До 120 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 480 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 114° 120° Количество объективов 2 (50 МП + 50 МП) 2 (50 МП + 13 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 24 мм

- Сенсор: 1/1.56"

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

- 50 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 24 мм

- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 50 МП

- Апертура: f/2.2

- Сенсор: 1/2.76"

- 13 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10 (CMOS)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя Разрешение фото 4920 x 3264 3264 x 2448 Апертура f/2.5 f/2.5 Размер пикселя - 0.7 микрон Тип сенсора - CMOS Размер сенсора 1/3.1" 1/3.2" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11 ) Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.3 5.3 Функции Bluetooth LE LE Тип USB USB Type-C USB Type-C Версия USB 2 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS NFC * Да Да Инфракрасный порт Нет Нет Связь Количество SIM * 2 2 Тип SIM Nano Nano Режим работы SIM Попеременный Попеременный Поддержка eSIM * Нет Нет Гибридный слот Нет Нет LTE Cat * 20 20 Поддержка 5G Да Да

Звук Динамики Стерео Стерео 3.5 мм аудио порт Нет Да FM-Радио Нет Нет

Другое Класс Флагман Флагман Дата выхода Июль 2023 года Июнь 2023 года Дата начала продаж Июль 2023 года Июль 2023 года Наличие на рынке Ожидается Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Зарядное устройство из коробки Нет Да, 30 Вт

* Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера, производительность и звук - выбирайте Asus Zenfone 10, а если автономность – то Nothing Phone (2).