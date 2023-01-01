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Nothing Phone (2) против Infinix GT 10 Pro

80 из 100
Nothing Phone (2)
VS
68 из 100
Infinix GT 10 Pro
Nothing Phone (2)
Infinix GT 10 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 июля 2023 года Nothing Phone (2) с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.67-дюймового Infinix GT 10 Pro, который имеет процессор МеdiаТеk Dimеnsity 8050 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Nothing Phone (2)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP54
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 8 Plus Gen 1
  • В 2.4 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1238 и 508 баллов
Причины выбрать Infinix GT 10 Pro
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4700 мАч
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Фронтальная камера записывает видео в 1440p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Phone (2)
100*
GT 10 Pro
52*
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Итоговая оценка
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VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Phone (2)
vs
GT 10 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED AMOLED
Размер 6.7 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2412 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 394 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да Нет
Макс. заявленная яркость 600 нит 900 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1600 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 87.2% 86.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.3% -
ШИМ (PWM) 90 Гц -
Время отклика 1 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Phone (2)
990 нит
GT 10 Pro
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 162.1 мм 162.66 мм
Ширина 76.4 мм 75.89 мм
Толщина 8.6 мм 8.1 мм
Вес 201.2 граммов 187 граммов
Водонепроницаемость IP54 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Белый, Серый Черный, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Phone (2)
87.2%
GT 10 Pro
86.9%

Производительность

Тестируем Nothing Phone (2) и Infinix GT 10 Pro в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 МеdiаТеk Dimеnsity 8050
Макс. частота 3200 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 6 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 6 нанометров
Графика Adreno 730 Mali-G77 MC9
Частота GPU 900 МГц 850 МГц
FLOPS ~2765 Гфлопс ~980 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Phone (2) +144%
1238
GT 10 Pro
508
Geekbench 5 (многоядерный)
Phone (2) +136%
3919
GT 10 Pro
1663
AnTuTu Benchmark 9
Phone (2)
1132405
GT 10 Pro
н/д
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI Nothing OS 2.0 XOS 13
Размер системы из коробки 28 ГБ -

Батарея

Объем 4700 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 45 Вт 45 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да
Быстрая зарядка Да (62% за 30 минут) Да
Время полной зарядки 1:04 ч. -
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:44 ч. -
Просмотр видео 18:21 ч. -
Игры 04:47 ч. -
Режим ожидания 91 ч. -
Общая автономность
Phone (2)
34:34 ч.
GT 10 Pro
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Nothing Phone (2) vs Infinix GT 10 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 108 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 -
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 114° -
Количество объективов 2 (50 МП + 50 МП) 3 (108 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.67", Samsung HM6 (ISOCELL CMOS)
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896 -
Апертура f/2.5 f/2.5
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.74" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1440p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 -
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos - Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Phone (2)
81.9 дБ
GT 10 Pro
н/д

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Июль 2023 года Август 2023 года
Дата начала продаж Июль 2023 года Август 2023 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Нет Да, 45 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Nothing Phone (2) более удачной покупкой.

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