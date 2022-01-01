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OnePlus 10 Pro против Asus ROG Phone 6 Pro

Ванплас 10 Про
VS
Асус РОГ Фон 6 Про
OnePlus 10 Pro
Asus ROG Phone 6 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 января 2022 года OnePlus 10 Pro с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.78-дюймового Asus ROG Phone 6 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus 10 Pro
  • Камера имеет оптический зум 3.3x
  • На 33% выше плотность пикселей (525 vs 395 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Тонкие рамки – на 7.8% выше полезная площадь экрана
  • Более новая ОС: Android 12.1 против 12
  • Весит на 38.5 граммов меньше
Причины выбрать Asus ROG Phone 6 Pro
  • Выше частота обновление дисплея – 165 Гц
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5000 мАч
  • На 15% лучшая автономность (35:27 vs 30:49 часов)
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Смартфон на 6 месяцев новее
  • На 36% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1320 и 968 баллов
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
10 Pro
vs
ROG Phone 6 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.7 дюймов 6.78 дюймов
Разрешение 1440 x 3216 пикселей 1080 x 2448 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 525 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 165 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 830 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит 1200 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 90% 82.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.3% -
ШИМ (PWM) 342 Гц -
Время отклика 11 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
10 Pro
774 нит
ROG Phone 6 Pro +7%
827 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163 мм 173 мм
Ширина 73.9 мм 77 мм
Толщина 8.6 мм 10.3 мм
Вес 200.5 граммов 239 граммов
Водонепроницаемость - IPX4
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
10 Pro +9%
90%
ROG Phone 6 Pro
82.2%

Производительность

Тестируем Ванплас 10 Про и Асус РОГ Фон 6 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
Макс. частота 3000 МГц 3190 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 4 МБ 6 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Adreno 730 Adreno 730
Частота GPU 818 МГц 900 МГц
FLOPS ~2236 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 18 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц -
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
10 Pro
968
ROG Phone 6 Pro +36%
1320
Geekbench 5 (многоядерный)
10 Pro
3443
ROG Phone 6 Pro +14%
3941
AnTuTu Benchmark 9
10 Pro
1017400
ROG Phone 6 Pro +8%
1095954
CPU 239647 -
GPU 439833 -
Memory 164894 -
UX 174030 -
Total score 1017400 1095954
3DMark Wild Life Performance
10 Pro
9572
ROG Phone 6 Pro
н/д
Stability 64% -
Graphics test 57 FPS -
Graphics score 9572 -
PCMark 3.0 score 11501 -
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12.1 Android 12
Оболочка UI ColorOS 12.1 -
Размер системы из коробки 32 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 6000 мАч
Мощность зарядки 80 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) -
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да
Быстрая зарядка Да (98% за 30 минут) Да
Время полной зарядки 0:32 ч. -
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:32 ч. 12:44 ч.
Просмотр видео 13:54 ч. 15:54 ч.
Игры 05:33 ч. 06:03 ч.
Режим ожидания 100 ч. 110 ч.
Общая автономность
10 Pro
30:49 ч.
ROG Phone 6 Pro +15%
35:27 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus 10 Pro vs Asus ROG Phone 6 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 -
Зум Оптический, 3.3x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео До 30 кадров/c До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 120 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 150° -
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 50 МП) 3 (50 МП + 13 МП + 5 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.43", Sony IMX789 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", Omnivision OV08A10 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - - 5 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото OnePlus 10 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 -
Апертура f/2.2 -
Фокусное расстояние - 27.5 мм
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора CMOS -
Размер сенсора 1/2.74" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
10 Pro
88.1 дБ
ROG Phone 6 Pro
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Январь 2022 года Июль 2022 года
Дата начала продаж Январь 2022 года Июль 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C для зарядки
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Черный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, камера и корпус - выбирайте OnePlus 10 Pro, а если производительность и автономность – то Asus ROG Phone 6 Pro.

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