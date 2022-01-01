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OnePlus 10 Pro против Google Pixel 5a 5G

Ванплас 10 Про
VS
Гугл Пиксель 5a 5G
OnePlus 10 Pro
Google Pixel 5a 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 января 2022 года OnePlus 10 Pro с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.34-дюймового Google Pixel 5a 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 765G и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus 10 Pro
  • Показывает в 2.6 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет оптический зум 3.3x
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 51% выше максимальная яркость экрана (1294 против 855 нит)
  • На 27% выше плотность пикселей (525 vs 413 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • На 0.36" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 320 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4680 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Более новая ОС: Android 12.1 против 12
Причины выбрать Google Pixel 5a 5G
  • Весит на 17.5 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
10 Pro
vs
Pixel 5a 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.7 дюймов 6.34 дюймов
Разрешение 1440 x 3216 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 525 точек на дюйм 413 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 90% 85%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
10 Pro +51%
1294 нит
Pixel 5a 5G
855 нит

Дизайн и корпус

Высота 163 мм 156.2 мм
Ширина 73.9 мм 73.2 мм
Толщина 8.6 мм 8.8 мм
Вес 200.5 граммов 183 грамма
Водонепроницаемость - IP67
Материал задней панели Стекло Металл
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
10 Pro +6%
90%
Pixel 5a 5G
85%

Производительность

Тестируем Ванплас 10 Про и Гугл Пиксель 5a 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Qualcomm Snapdragon 765G
Макс. частота 3000 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 1 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 7 нанометров
Графика Adreno 730 Adreno 620
Частота GPU 818 МГц 750 МГц
FLOPS - ~700 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов - 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
10 Pro +93%
1243
Pixel 5a 5G
645
Geekbench 5 (многоядерный)
10 Pro +111%
4141
Pixel 5a 5G
1960
AnTuTu Benchmark 9
10 Pro +165%
1007290
Pixel 5a 5G
380271
CPU 229138 110274
GPU 438172 102697
Memory 172155 76143
UX 168167 91936
Total score 1007290 380271
3DMark Wild Life Performance
10 Pro
н/д
Pixel 5a 5G
1661
Stability - 99%
Graphics test - 9 FPS
Graphics score - 1661
PCMark 3.0 score - 8853
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12.1 Android 11 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI ColorOS 12.1 Stock Android

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4680 мАч
Мощность зарядки 80 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 8 минут) Да (42% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:20 ч. 1:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10 Pro
н/д
Pixel 5a 5G
18:27 ч.
Время просмотра видео
10 Pro
н/д
Pixel 5a 5G
21:32 ч.
Время разговора (3G)
10 Pro
н/д
Pixel 5a 5G
32:57 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus 10 Pro vs Google Pixel 5a 5G
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12.2 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4290 x 2800
Зум Оптический, 3.3x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 120 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 150° 119°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 50 МП) 2 (12.2 МП + 16 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.43", Sony IMX789 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", Omnivision OV08A10 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 8 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние - 24 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.74" 1/4.0"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* - Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 15
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Январь 2022 года Август 2021 года
Дата начала продаж Январь 2022 года Октябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C для зарядки
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus 10 Pro более удачной покупкой.

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