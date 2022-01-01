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OnePlus 10 Pro против Google Pixel 7

Ванплас 10 Про
VS
Гугл Пиксель 7
OnePlus 10 Pro
Google Pixel 7

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 января 2022 года OnePlus 10 Pro с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.3-дюймового Google Pixel 7, который имеет процессор Google Tensor G2 и вышел на 9 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus 10 Pro
  • Камера имеет оптический зум 3.3x
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 26% выше плотность пикселей (525 vs 416 PPI)
  • На 0.4" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 645 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4355 мАч
  • Показывает на 28% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Тонкие рамки – на 5.1% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Google Pixel 7
  • На 9% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1068 и 976 баллов
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
10 Pro
95
Pixel 7
82
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
10 Pro
89
Pixel 7
82
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
10 Pro
82
Pixel 7
87
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
10 Pro
75
Pixel 7
64
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
10 Pro
89
Pixel 7
85
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
10 Pro
85
Pixel 7
77

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
10 Pro
vs
Pixel 7

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.7 дюймов 6.3 дюймов
Разрешение 1440 x 3216 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 525 точек на дюйм 416 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит -
Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит 1000 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 90% 84.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.3% -
ШИМ (PWM) 342 Гц -
Время отклика 11 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
10 Pro
781 нит
Pixel 7
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163 мм 155.6 мм
Ширина 73.9 мм 73.2 мм
Толщина 8.6 мм 8.7 мм
Вес 200.5 граммов 197 граммов
Водонепроницаемость - IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый Черный, Белый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
10 Pro +6%
90%
Pixel 7
84.9%

Производительность

Тестируем Ванплас 10 Про и Гугл Пиксель 7 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Google Tensor G2
Макс. частота 3000 МГц 2850 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.35 ГГц: Cortex-A78
- 2 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-X1
Кэш L3 6 МБ 4 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Adreno 730 Mali-G710 MP7
Частота GPU 818 МГц -
FLOPS ~2236 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц -
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
10 Pro
976
Pixel 7 +9%
1068
Geekbench 5 (многоядерный)
10 Pro +10%
3453
Pixel 7
3147
AnTuTu Benchmark 9
10 Pro +28%
1027936
Pixel 7
804646
CPU 239647 216931
GPU 439833 296692
Memory 164894 134893
UX 174030 152600
Total score 1027936 804646
3DMark Wild Life Performance
10 Pro
9567
Pixel 7
н/д
Stability 64% -
Graphics test 57 FPS -
Graphics score 9567 -
PCMark 3.0 score 11656 -
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12.1 (С обновлением до Android 13) Android 13
Оболочка UI ColorOS 13 Stock Android
Размер системы из коробки 32 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4355 мАч
Мощность зарядки 80 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) -
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Да (20 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (98% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:32 ч. -
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:13 ч. -
Просмотр видео 13:54 ч. -
Игры 05:09 ч. -
Режим ожидания 100 ч. -
Общая автономность
10 Pro
30:23 ч.
Pixel 7
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus 10 Pro vs Google Pixel 7
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8192 x 6144
Зум Оптический, 3.3x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 120 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 150° 114°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 50 МП) 2 (50 МП + 12 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.43", Sony IMX789 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", Omnivision OV08A10 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX381 (Exmor-RS CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото OnePlus 10 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 10.8 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 -
Апертура f/2.2 -
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора CMOS -
Размер сенсора 1/2.74" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
10 Pro
132
Pixel 7
н/д
Качество видео
10 Pro
110
Pixel 7
н/д
Итоговая оценка камеры
10 Pro
127
Pixel 7
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
10 Pro
88.1 дБ
Pixel 7
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Январь 2022 года Октябрь 2022 года
Дата начала продаж Январь 2022 года Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C для зарядки
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер USB-C на USB-A
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus 10 Pro более удачной покупкой.

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