OnePlus 10 Pro против Huawei Mate 60 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 января 2022 года OnePlus 10 Pro с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.82-дюймового Huawei Mate 60 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 9000S и вышел на 19 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать OnePlus 10 Pro
- На 19% выше плотность пикселей (525 vs 440 PPI)
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 8 Gen 1
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- Лучше лежит в руке - корпус на 5.1 мм уже
- Весит на 24.5 граммов меньше
Причины выбрать Huawei Mate 60 Pro
- Камера имеет оптический зум 3.5x
- Смартфон на 1 год и 7 месяцев новее
- Запись замедленной съемки в 3840 FPS
- Более новая ОС: Android 14 против 13
- Более быстрый тип накопителя - UFS 4.0 против UFS 3.1
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
- Наличие инфракрасного порта
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
89
93
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
79
89
Производительность
Быстродействие приложений и системы
68
67
Игры
Возможности в 3D-гейминге
84
98*
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
75
86*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
86
86
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
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Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|OLED
|Размер
|6.7 дюймов
|6.82 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3216 пикселей
|1212 x 2616 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|525 точек на дюйм
|440 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Да
|Да
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|600 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1300 нит
|-
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|90%
|88.5%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|Цветовой охват sRGB
|98.3%
|-
|ШИМ (PWM)
|342 Гц
|-
|Время отклика
|11 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|163 мм
|163.7 мм
|Ширина
|73.9 мм
|79 мм
|Толщина
|8.6 мм
|8.1 мм
|Вес
|200.5 граммов
|225 граммов
|Водонепроницаемость
|-
|IP68
|Система охлаждения
|-
|Испарительная камера
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Зеленый
|Белый, Черный, Зеленый, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
|HiSilicon Kirin 9000S
|Макс. частота
|3000 МГц
|2620 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
|- 4 ядра по 1.53 ГГц:
- 3 ядра по 2.15 ГГц:
- 1 ядро по 2.62 ГГц:
|Кэш L3
|6 МБ
|-
|Размер транзистора
|4 нанометра
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 730
|-
|GPU-ядер
|1536
|-
|Частота GPU
|818 МГц
|750 МГц
|FLOPS
|~2512.8 Гфлопс
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
980
Mate 60 Pro +2%
1000
Geekbench 5 (многоядерный)
10 Pro +9%
3449
3163
|CPU
|222135
|-
|GPU
|422552
|-
|Memory
|138490
|-
|UX
|173540
|-
|Total score
|961644
|-
|Пиковая температура корпуса
|46.5 °C
|-
|Stability
|64%
|-
|Graphics test
|57 FPS
|-
|Graphics score
|9541
|-
|Web score
|9402
|-
|Video editing
|5900
|-
|Photo editing
|25181
|-
|Data manipulation
|9113
|-
|Writing score
|17175
|-
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|-
|Количество каналов
|4
|4
|Объем накопителя
|128, 256, 512 ГБ
|256, 512, 1024 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 4.0
|Карта памяти
|Нет
|Nano Memory
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 256 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12.1 (С обновлением до Android 13)
|Android 14
|Оболочка UI
|OxygenOS 13.1
|-
|Размер системы из коробки
|32 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|80 Вт
|88 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (50 Вт)
|Да (50 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (98% за 30 минут)
|Да (50% за 18 минут)
|Время полной зарядки
|0:32 ч.
|0:31 ч.
|Веб-серфинг
|10:04 ч.
|-
|Просмотр видео
|13:54 ч.
|-
|Игры
|04:58 ч.
|-
|Режим ожидания
|100 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|8192 x 6144
|Зум
|Оптический, 3.3x
|Оптический, 3.5x
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|Нет
|Запись 4K видео
|До 120 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|3840 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|150°
|120°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 МП + 50 МП)
|3 (50 МП + 48 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.43", Sony IMX789 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.4 - 4.0
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", Omnivision OV08A10 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 48 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 90 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото OnePlus 10 Pro от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|4160 x 3120
|Апертура
|f/2.2
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|-
|18 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|-
|Размер сенсора
|1/2.74"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
132
Качество видео
110
Итоговая оценка камеры
127
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Да
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|20
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Январь 2022 года
|Август 2023 года
|Дата начала продаж
|Январь 2022 года
|Август 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 80 Вт
|Да, 88 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера, игры, автономность и корпус - выбирайте Huawei Mate 60 Pro, а если звук – то OnePlus 10 Pro.
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