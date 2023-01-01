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OnePlus 10 Pro против Huawei Mate 60 Pro

78 из 100
OnePlus 10 Pro
VS
84 из 100
Huawei Mate 60 Pro
OnePlus 10 Pro
Huawei Mate 60 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 января 2022 года OnePlus 10 Pro с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.82-дюймового Huawei Mate 60 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 9000S и вышел на 19 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus 10 Pro
  • На 19% выше плотность пикселей (525 vs 440 PPI)
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 8 Gen 1
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5.1 мм уже
  • Весит на 24.5 граммов меньше
Причины выбрать Huawei Mate 60 Pro
  • Камера имеет оптический зум 3.5x
  • Смартфон на 1 год и 7 месяцев новее
  • Запись замедленной съемки в 3840 FPS
  • Более новая ОС: Android 14 против 13
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 4.0 против UFS 3.1
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
10 Pro
vs
Mate 60 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.7 дюймов 6.82 дюймов
Разрешение 1440 x 3216 пикселей 1212 x 2616 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 525 точек на дюйм 440 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да Да
Макс. заявленная яркость 500 нит 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 90% 88.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.3% -
ШИМ (PWM) 342 Гц -
Время отклика 11 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
10 Pro
787 нит
Mate 60 Pro
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163 мм 163.7 мм
Ширина 73.9 мм 79 мм
Толщина 8.6 мм 8.1 мм
Вес 200.5 граммов 225 граммов
Водонепроницаемость - IP68
Система охлаждения - Испарительная камера
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Зеленый Белый, Черный, Зеленый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
10 Pro +2%
90%
Mate 60 Pro
88.5%

Производительность

Тестируем OnePlus 10 Pro и Huawei Mate 60 Pro в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 HiSilicon Kirin 9000S
Макс. частота 3000 МГц 2620 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.53 ГГц:
- 3 ядра по 2.15 ГГц:
- 1 ядро по 2.62 ГГц:
Кэш L3 6 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 7 нанометров
Графика Adreno 730 -
GPU-ядер 1536 -
Частота GPU 818 МГц 750 МГц
FLOPS ~2512.8 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
10 Pro
980
Mate 60 Pro +2%
1000
Geekbench 5 (многоядерный)
10 Pro +9%
3449
Mate 60 Pro
3163
AnTuTu Benchmark 9
10 Pro
961644
Mate 60 Pro
н/д
CPU 222135 -
GPU 422552 -
Memory 138490 -
UX 173540 -
Total score 961644 -
3DMark Wild Life Performance
10 Pro
9541
Mate 60 Pro
н/д
Пиковая температура корпуса 46.5 °C -
Stability 64% -
Graphics test 57 FPS -
Graphics score 9541 -
PCMark 3.0
10 Pro
11778
Mate 60 Pro
н/д
Web score 9402 -
Video editing 5900 -
Photo editing 25181 -
Data manipulation 9113 -
Writing score 17175 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц -
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 4.0
Карта памяти Нет Nano Memory
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 12.1 (С обновлением до Android 13) Android 14
Оболочка UI OxygenOS 13.1 -
Размер системы из коробки 32 ГБ -

Батарея

Объем 5000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 80 Вт 88 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да
Быстрая зарядка Да (98% за 30 минут) Да (50% за 18 минут)
Время полной зарядки 0:32 ч. 0:31 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:04 ч. -
Просмотр видео 13:54 ч. -
Игры 04:58 ч. -
Режим ожидания 100 ч. -
Общая автономность
10 Pro
30:10 ч.
Mate 60 Pro
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus 10 Pro vs Huawei Mate 60 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8192 x 6144
Зум Оптический, 3.3x Оптический, 3.5x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 120 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 3840 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 150° 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 50 МП) 3 (50 МП + 48 МП + 12 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.43", Sony IMX789 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.4 - 4.0
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", Omnivision OV08A10 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 90 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото OnePlus 10 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 13 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4160 x 3120
Апертура f/2.2 f/2.4
Фокусное расстояние - 18 мм
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора CMOS -
Размер сенсора 1/2.74" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
10 Pro
132
Mate 60 Pro
н/д
Качество видео
10 Pro
110
Mate 60 Pro
н/д
Итоговая оценка камеры
10 Pro
127
Mate 60 Pro
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
10 Pro
88.1 дБ
Mate 60 Pro
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Январь 2022 года Август 2023 года
Дата начала продаж Январь 2022 года Август 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 80 Вт Да, 88 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера, игры, автономность и корпус - выбирайте Huawei Mate 60 Pro, а если звук – то OnePlus 10 Pro.

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