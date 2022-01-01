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OnePlus 10 Pro против Motorola Moto G62 5G

Ванплас 10 Про
VS
Моторола Мото G62 5G
OnePlus 10 Pro
Motorola Moto G62 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 января 2022 года OnePlus 10 Pro с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.5-дюймового Motorola Moto G62 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 480 Plus и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus 10 Pro
  • Показывает в 2.8 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет оптический зум 3.3x
  • На 30% выше плотность пикселей (525 vs 405 PPI)
  • На 42% выше максимальная яркость экрана (786 против 554 нит)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стабилизация изображения
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 8 Gen 1
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Motorola Moto G62 5G
  • На 21% лучшая автономность (36:51 vs 30:23 часов)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Весит на 16.5 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
10 Pro
vs
Moto G62 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.7 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1440 x 3216 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 525 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 90% 85.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.3% -
ШИМ (PWM) 342 Гц -
Время отклика 11 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
10 Pro +42%
786 нит
Moto G62 5G
554 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163 мм 161.83 мм
Ширина 73.9 мм 73.96 мм
Толщина 8.6 мм 8.59 мм
Вес 200.5 граммов 184 грамма
Водонепроницаемость - Да
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Зеленый Синий, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
10 Pro +6%
90%
Moto G62 5G
85.2%

Производительность

Тестируем Ванплас 10 Про и Моторола Мото G62 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Qualcomm Snapdragon 480 Plus
Макс. частота 3000 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
Кэш L3 6 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 8 нанометров
Графика Adreno 730 Adreno 619
Частота GPU 818 МГц 825 МГц
FLOPS ~2236 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.2
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
10 Pro +79%
981
Moto G62 5G
548
Geekbench 5 (многоядерный)
10 Pro +103%
3458
Moto G62 5G
1702
AnTuTu Benchmark 9
10 Pro +184%
1001714
Moto G62 5G
352721
CPU 227709 -
GPU 430176 -
Memory 160925 -
UX 175122 -
Total score 1001714 352721
3DMark Wild Life Performance
10 Pro +879%
9567
Moto G62 5G
977
Stability 64% -
Graphics test 57 FPS 5 FPS
Graphics score 9567 977
PCMark 3.0 score 11656 9336
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12.1 (С обновлением до Android 13) Android 12
Оболочка UI ColorOS 13 -
Размер системы из коробки 32 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 80 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (98% за 30 минут) Да (24% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:32 ч. 1:46 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:13 ч. 12:44 ч.
Просмотр видео 13:54 ч. 13:24 ч.
Игры 05:09 ч. 06:04 ч.
Режим ожидания 100 ч. 139 ч.
Общая автономность
10 Pro
30:23 ч.
Moto G62 5G +21%
36:51 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus 10 Pro vs Motorola Moto G62 5G
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 -
Зум Оптический, 3.3x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 120 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) -
Угол широкоугольного объектива 150° 118°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 50 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.43", Sony IMX789 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", Omnivision OV08A10 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото OnePlus 10 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4920 x 3264
Апертура f/2.2 f/2.2
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.74" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
10 Pro
132
Moto G62 5G
н/д
Качество видео
10 Pro
110
Moto G62 5G
н/д
Итоговая оценка камеры
10 Pro
127
Moto G62 5G
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.1
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
10 Pro
88.1 дБ
Moto G62 5G
н/д

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Январь 2022 года Июнь 2022 года
Дата начала продаж Январь 2022 года Июнь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C для зарядки
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus 10 Pro более удачной покупкой.

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