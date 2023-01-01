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OnePlus 10 Pro против Motorola Razr Plus

78 из 100
OnePlus 10 Pro
VS
77 из 100
Motorola Razr Plus
OnePlus 10 Pro
Motorola Razr Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 января 2022 года OnePlus 10 Pro с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.9-дюймового Motorola Razr Plus, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и вышел на 17 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus 10 Pro
  • Камера имеет оптический зум 3.3x
  • Комплектуется на 1200 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3800 мАч
  • На 27% выше плотность пикселей (525 vs 413 PPI)
  • На 14% лучшая автономность (30:10 vs 26:34 часов)
  • Поддерживает более мощную зарядку (80W vs 30W)
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Функция реверсивной зарядки
Причины выбрать Motorola Razr Plus
  • Выше частота обновление дисплея – 165 Гц
  • На 35% выше максимальная яркость экрана (1047 против 776 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Смартфон на 1 год и 5 месяцев новее
  • Показывает на 10% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 30% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1266 и 973 баллов
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
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Экран:
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Автономность:
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Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
10 Pro
vs
Razr Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.7 дюймов 6.9 дюймов
Разрешение 1440 x 3216 пикселей 1080 x 2640 пикселей
Соотношение сторон 20:9 22:9
Плотность пикселей 525 точек на дюйм 413 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 165 Гц
Адаптивная частота обновления Да Да
Макс. заявленная яркость 500 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит 1400 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus -
Соотношение экрана к корпусу 90% 85.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.3% 97.5%
ШИМ (PWM) 342 Гц 103 Гц
Время отклика 11 мс 1 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
10 Pro
776 нит
Razr Plus +35%
1047 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 163 мм 170.83 мм
Ширина 73.9 мм 73.95 мм
Толщина 8.6 мм 6.99 мм
Вес 200.5 граммов 188.5 граммов
Водонепроницаемость - IP52
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Зеленый Черный, Синий, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
10 Pro +6%
90%
Razr Plus
85.1%

Производительность

Тестируем OnePlus 10 Pro и Motorola Razr Plus в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
Макс. частота 3000 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 6 МБ 6 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Adreno 730 Adreno 730
Частота GPU 818 МГц 900 МГц
FLOPS ~2513 Гфлопс ~2765 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
10 Pro
973
Razr Plus +30%
1266
Geekbench 5 (многоядерный)
10 Pro
3443
Razr Plus +6%
3641
AnTuTu Benchmark 9
10 Pro
952845
Razr Plus +10%
1045248
CPU 222135 333083
GPU 422552 310099
Memory 138490 208685
UX 173540 200258
Total score 952845 1045248
3DMark Wild Life Performance
10 Pro +20%
9541
Razr Plus
7948
Пиковая температура корпуса 46.5 °C 52.5 °C
Stability 64% 46%
Graphics test 57 FPS 47 FPS
Graphics score 9541 7948
Web score 9313 -
Video editing 5891 -
Photo editing 25338 -
Data manipulation 9158 -
Writing score 17129 -
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц -
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 12.1 (С обновлением до Android 13) Android 13
Оболочка UI OxygenOS 13.1 My UX
Размер системы из коробки 32 ГБ 36 ГБ

Батарея

Объем 5000 мАч 3800 мАч
Макс. мощность зарядки 80 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Да (5 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (98% за 30 минут) Да (45% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:32 ч. 1:27 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:04 ч. 08:57 ч.
Просмотр видео 13:54 ч. 12:44 ч.
Игры 04:58 ч. 04:24 ч.
Режим ожидания 100 ч. 84 ч.
Общая автономность
10 Pro +14%
30:10 ч.
Razr Plus
26:34 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus 10 Pro vs Motorola Razr Plus
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4032 x 3024
Зум Оптический, 3.3x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 150° 108°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 50 МП) 2 (12 МП + 13 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.43", Sony IMX789 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Сенсор: 1/2.55"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", Omnivision OV08A10 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/3"
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото OnePlus 10 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896 6528 x 4896
Апертура f/2.2 f/2.4
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора CMOS -
Размер сенсора 1/2.74" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
10 Pro
132
Razr Plus
н/д
Качество видео
10 Pro
110
Razr Plus
н/д
Итоговая оценка камеры
10 Pro
127
Razr Plus
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/k/v/r/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
10 Pro +11%
88.1 дБ
Razr Plus
79.7 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Январь 2022 года Июнь 2023 года
Дата начала продаж Январь 2022 года Июнь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 65 Вт Да, 33 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее игры, программное обеспечение, автономность, коммуникации и звук - выбирайте OnePlus 10 Pro, а если производительность – то Motorola Razr Plus.

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