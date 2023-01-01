OnePlus 10 Pro против Nothing Phone (2) 78 из 100 VS 77 из 100 OnePlus 10 Pro Nothing Phone (2) Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 января 2022 года OnePlus 10 Pro с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.7-дюймового Nothing Phone (2), который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и вышел на 18 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

Технические характеристики Phone (2) были получены от инсайдеров и могут быть неточными.

Ключевые отличия Обзор основных преимуществ каждого из устройств Причины выбрать OnePlus 10 Pro Камера имеет оптический зум 3.3x

Камера имеет оптический зум 3.3x На 34% выше плотность пикселей (525 vs 393 PPI)

На 34% выше плотность пикселей (525 vs 393 PPI) Поддерживает более мощную зарядку (80W vs 33W)

Поддерживает более мощную зарядку (80W vs 33W) Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4700 мАч

Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4700 мАч Запись замедленной съемки в 480 FPS Причины выбрать Nothing Phone (2) Поддержка нового стандарта Wi-Fi 7

Поддержка нового стандарта Wi-Fi 7 Более современная версия Bluetooth (v5.3)

Более современная версия Bluetooth (v5.3) Показывает на 19% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu

Показывает на 19% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu На 29% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1243 и 966 баллов

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Тесты и характеристики Сравнительная таблица технических характеристик и тестов

Экран Сравнение экранов смартфонов Тип AMOLED OLED Размер 6.7 дюймов 6.7 дюймов Разрешение 1440 x 3216 пикселей 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 20:9 Плотность пикселей 525 точек на дюйм 393 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц 120 Гц Адаптивная частота обновления Да - Макс. заявленная яркость 500 нит 600 нит Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит 1500 нит Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+ Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass Соотношение экрана к корпусу 90% - Особенности - DCI-P3

- Always-On Display - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming Тестирование дисплея Цветовой охват sRGB 98.3% - ШИМ (PWM) 342 Гц - Время отклика 11 мс - Контрастность ∞ Бесконечная - Реальная пиковая яркость (авто) 10 Pro 780 нит Phone (2) н/д Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус Высота 163 мм 164 мм Ширина 73.9 мм 75 мм Толщина 8.6 мм 8.2 мм Вес 200.5 граммов 201 грамм Водонепроницаемость - IP53 Материал задней панели Стекло Стекло Материал рамки Металл Металл Доступные цвета Белый, Черный, Зеленый Белый, Черный Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 10 Pro 90% Phone (2) н/д

Память Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Частота памяти 3200 МГц - Количество каналов 4 4 Накопитель Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128, 256, 512 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1 Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение Операционная система Android 12.1 (С обновлением до Android 13) Android 13 Оболочка UI OxygenOS 13.1 Nothing OS 2.0 Размер системы из коробки 32 ГБ -

Батарея Объем 5000 мАч 4700 мАч Макс. мощность зарядки 80 Вт 33 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Да (15 Вт) Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная) Быстрая зарядка Да (98% за 30 минут) Да (45% за 30 минут) Время полной зарядки 0:32 ч. 1:45 ч. Тесты автономности Веб-серфинг 10:04 ч. - Просмотр видео 13:54 ч. - Игры 04:58 ч. - Режим ожидания 100 ч. - Общая автономность 10 Pro 30:10 ч. Phone (2) н/д

Камеры Сравнение и тесты камер OnePlus 10 Pro vs Nothing Phone (2) Основная камера Матрица 48 мегапикселей 50 мегапикселей Разрешение фото 8000 x 6000 8192 x 6144 Зум Оптический, 3.3x Цифровой Вспышка Dual LED LED Стабилизация Оптическая Оптическая Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 60 кадров/c Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 150° 114° Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 50 МП) 2 (50 МП + 50 МП) Основной объектив - 48 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 23 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/1.43", Sony IMX789 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

- Оптическая стабилизация

- 50 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 24 мм

- Сенсор: 1/1.56"

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.4

- Фокусное расстояние: 77 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/4.4", Omnivision OV08A10 (CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

- Сверхширокоугольный объектив - 50 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 14 мм

- Размер пикселя: 0.64 микрон

- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)

- 50 МП

- Апертура: f/2.2

- Сенсор: 1/2.76"

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Примеры Примеры фото OnePlus 10 Pro от DxOMark - Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей Разрешение фото 6528 x 4896 4920 x 3264 Апертура f/2.2 f/2.5 Размер пикселя 0.8 микрон - Тип сенсора CMOS - Размер сенсора 1/2.74" 1/3.1" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS Тесты камеры от DxOMark Качество фото 10 Pro 132 Phone (2) н/д Качество видео 10 Pro 110 Phone (2) н/д Итоговая оценка камеры 10 Pro 127 Phone (2) н/д

Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 7 (802.11 ) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 5.3 Функции Bluetooth LE LE Тип USB USB Type-C USB Type-C Версия USB 3.1 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo, QZSS NFC * Да Да Инфракрасный порт Нет Нет Связь Количество SIM * 2 2 Тип SIM Nano Nano Режим работы SIM Попеременный Попеременный Поддержка eSIM * Нет Нет Гибридный слот Нет Нет LTE Cat * 20 20 Поддержка 5G Да Да

Звук Динамики Стерео Стерео 3.5 мм аудио порт Нет Нет FM-Радио Нет Нет Dolby Atmos Да - Тесты динамиков Максимальная громкость 10 Pro 88.1 дБ Phone (2) н/д

Другое Класс Флагман Флагман Дата выхода Январь 2022 года Июль 2023 года Дата начала продаж Январь 2022 года Июль 2023 года Наличие на рынке Доступен Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Зарядное устройство из коробки Да, 65 Вт Нет

* Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера, программное обеспечение, корпус и звук - выбирайте OnePlus 10 Pro, а если производительность, игры и автономность – то Nothing Phone (2).