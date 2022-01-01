Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 апреля 2022 года OnePlus 10R с экраном 6.7" и чипом MediaTek Dimensity 8100 Max, против 6.55-дюймового Nothing Phone (1), который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G Plus и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.