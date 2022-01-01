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OnePlus 10T 5G против Motorola Edge 30

Ванплас 10T 5G
VS
Моторола Эдж 30
OnePlus 10T 5G
Motorola Edge 30

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 3 августа 2022 года OnePlus 10T 5G с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.5-дюймового Motorola Edge 30, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G Plus и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus 10T 5G
  • Показывает на 86% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 780 мАч более емким аккумулятором – 4800 против 4020 мАч
  • На 31% выше максимальная яркость экрана (823 против 629 нит)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP54
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 8 Plus Gen 1
  • На 61% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1331 и 829 баллов
Причины выбрать Motorola Edge 30
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Весит на 48.5 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
10T 5G
88
Edge 30
86
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
10T 5G
87
Edge 30
57
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
10T 5G
80
Edge 30
71
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
10T 5G
71
Edge 30
73
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
10T 5G
87
Edge 30
83
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
10T 5G
82
Edge 30
72

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
10T 5G
vs
Edge 30

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.7 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2412 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20.1:9 20:9
Плотность пикселей 394 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 144 Гц
Макс. заявленная яркость 600 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 950 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 87.9% 86.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.6% 96%
ШИМ (PWM) 360 Гц 250 Гц
Время отклика 1 мс 13 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
10T 5G +31%
823 нит
Edge 30
629 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 163 мм 159.38 мм
Ширина 75.4 мм 74.23 мм
Толщина 8.75 мм 6.79 мм
Вес 203.5 грамма 155 граммов
Водонепроницаемость IP54 IP52
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Зеленый Серый, Серебристый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
10T 5G +2%
87.9%
Edge 30
86.2%

Производительность

Тестируем Ванплас 10T 5G и Моторола Эдж 30 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Qualcomm Snapdragon 778G Plus
Макс. частота 3190 МГц 2500 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.5 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Кэш L3 6 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 6 нанометров
Графика Adreno 730 Adreno 642L
Частота GPU 900 МГц 500 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 16 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
10T 5G +61%
1331
Edge 30
829
Geekbench 5 (многоядерный)
10T 5G +37%
3932
Edge 30
2868
AnTuTu Benchmark 9
10T 5G +86%
1012048
Edge 30
543997
CPU 247669 132596
GPU 439011 175192
Memory 146080 100478
UX 170563 133352
Total score 1012048 543997
3DMark Wild Life Performance
10T 5G
10355
Edge 30
н/д
Stability 92% -
Graphics test 61 FPS -
Graphics score 10355 -
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 (С обновлением до Android 13) Android 12
Оболочка UI OxygenOS 13 -
Размер системы из коробки - 20 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4800 мАч 4020 мАч
Мощность зарядки 150 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (68% за 13 минут) Да (50% за 22 минут)
Время полной зарядки 0:19 ч. 1:04 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:17 ч. -
Просмотр видео 16:57 ч. -
Игры 05:37 ч. -
Режим ожидания 97 ч. -
Общая автономность
10T 5G
33:09 ч.
Edge 30
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus 10T 5G vs Motorola Edge 30
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото - 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 118°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55", Omnivision OV50A (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4920 x 3264 6464 x 4864
Апертура f/2.4 f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1 микрон 0.7 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/3.14"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
10T 5G
84 дБ
Edge 30 +1%
84.6 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2022 года Апрель 2022 года
Дата начала продаж Август 2022 года Май 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Адаптер Type-A на Type-C		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus 10T 5G более удачной покупкой.

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