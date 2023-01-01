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OnePlus 11 против Apple iPhone 12 Pro

85 из 100
OnePlus 11
VS
71 из 100
Apple iPhone 12 Pro
OnePlus 11
Apple iPhone 12 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 января 2023 года OnePlus 11 с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 6.1-дюймового Apple iPhone 12 Pro, который имеет процессор Apple A14 Bionic и вышел на 28 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus 11
  • Комплектуется на 2185 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 2815 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Показывает на 78% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 0.6" большая диагональ экрана
  • Поддерживает более мощную зарядку (100W vs 18W)
  • Современный порт USB Type-C
  • На 10% лучшая автономность (32:53 vs 29:49 часов)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 7
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Смартфон на 2 года и 4 месяца новее
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
Причины выбрать Apple iPhone 12 Pro
  • Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем OnePlus
  • Весит на 16 граммов меньше
  • На 10% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1609 и 1461 баллов
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
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Экран:
Камера:
Производительность:
Игры:
Автономность:
Коммуникации:
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
OnePlus 11
vs
iPhone 12 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.7 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1440 x 3216 пикселей 1170 x 2532 пикселей
Соотношение сторон 20.1:9 19.5:9
Плотность пикселей 525 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Да Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 800 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит -
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 89.7% 86%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 96.9% 99.6%
ШИМ (PWM) 361 Гц 277 Гц
Время отклика 6 мс 3.6 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
OnePlus 11
762 нит
iPhone 12 Pro +4%
794 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 163.1 мм 146.7 мм
Ширина 74.1 мм 71.5 мм
Толщина 8.53 мм 7.4 мм
Вес 205 граммов 189 граммов
Водонепроницаемость IP54 IP68
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый Серебристый, Золотистый, Серий, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
OnePlus 11 +4%
89.7%
iPhone 12 Pro
86%

Производительность

Тестируем OnePlus 11 и Apple iPhone 12 Pro в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Apple A14 Bionic
Макс. частота 3200 МГц 3100 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3) 6 (2 + 4)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Icestorm
- 2 ядра по 3.1 ГГц: Firestorm
Кэш L3 8 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 5 нанометров
Графика Adreno 740 Apple GPU
Частота GPU 680 МГц -
FLOPS ~3481 Гфлопс ~998 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
OnePlus 11
1461
iPhone 12 Pro +10%
1609
Geekbench 5 (многоядерный)
OnePlus 11 +20%
4824
iPhone 12 Pro
4027
AnTuTu Benchmark 9
OnePlus 11 +78%
1292319
iPhone 12 Pro
725506
CPU 268819 201506
GPU 581162 276492
Memory 249222 119935
UX 198185 129653
Total score 1292319 725506
3DMark Wild Life Performance
OnePlus 11 +71%
12675
iPhone 12 Pro
7429
Пиковая температура корпуса 48.1 °C 38.1 °C
Stability 58% 76%
Graphics test 75 FPS 44 FPS
Graphics score 12675 7429
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12, 16 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR4X
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 iOS 14.1 (С обновлением до iOS 16.4)
Оболочка UI OxygenOS 13 -
Размер системы из коробки 37 ГБ 14 ГБ

Батарея

Объем 5000 мАч 2815 мАч
Макс. мощность зарядки 100 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 8 минут) Да (59% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:22 ч. 1:30 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:04 ч. 09:54 ч.
Просмотр видео 16:41 ч. 12:40 ч.
Игры 06:02 ч. 05:31 ч.
Режим ожидания 97 ч. 104 ч.
Общая автономность
OnePlus 11 +10%
32:53 ч.
iPhone 12 Pro
29:49 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus 11 vs Apple iPhone 12 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 4032 x 3024
Зум Оптический, 2x Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 115° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 32 МП + 48 МП) 4 (12 МП + 12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Sony IMX372 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 32 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 48 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.74", Sony IMX709 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX581 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
Времяпролетный объектив - Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 12 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4290 x 2800
Апертура f/2.4 f/2.2
Фокусное расстояние 25 мм 23 мм
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 -
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
OnePlus 11
85.7 дБ
iPhone 12 Pro +8%
92.3 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Январь 2023 года Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Январь 2023 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Зарядное устройство из коробки Да, 100 Вт -
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus 11 более удачной покупкой.

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