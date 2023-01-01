OnePlus 11 против Apple iPhone XS
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 января 2023 года OnePlus 11 с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 5.8-дюймового Apple iPhone XS, который имеет процессор Apple A12 Bionic и вышел на 53 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать OnePlus 11
- Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Комплектуется на 2342 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 2658 мАч
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Поддерживает более мощную зарядку (100W vs 15W)
- На 0.9" большая диагональ экрана
- На 44% лучшая автономность (32:53 vs 22:46 часов)
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 7
- Современный порт USB Type-C
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Смартфон на 4 года и 5 месяцев новее
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- На 20% выше максимальная яркость экрана (762 против 635 нит)
Причины выбрать Apple iPhone XS
- Поддержка беспроводной зарядки Qi на 10 Вт
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем OnePlus
- Весит на 28 граммов меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
59
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
76
62
Производительность
Быстродействие приложений и системы
51
Игры
Возможности в 3D-гейминге
97
47
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
79
46
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
87
64
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Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|OLED
|Размер
|6.7 дюймов
|5.8 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3216 пикселей
|1125 x 2436 пикселей
|Соотношение сторон
|20.1:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|525 точек на дюйм
|458 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Да
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|625 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1300 нит
|-
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|89.7%
|82.9%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|96.9%
|98.8%
|ШИМ (PWM)
|361 Гц
|240 Гц
|Время отклика
|6 мс
|4.4 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|163.1 мм
|143.6 мм
|Ширина
|74.1 мм
|70.9 мм
|Толщина
|8.53 мм
|7.7 мм
|Вес
|205 граммов
|177 граммов
|Водонепроницаемость
|IP54
|IP68
|Система охлаждения
|Испарительная камера
|-
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый
|Серебристый, Золотистый, Серий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
|Apple A12 Bionic
|Макс. частота
|3200 МГц
|2490 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 2 + 2 + 3)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
|- 4 ядра по 1.6 ГГц: Tempest
- 2 ядра по 2.49 ГГц: Vortex
|Кэш L3
|8 МБ
|-
|Размер транзистора
|4 нанометра
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 740
|Apple A12 Bionic GPU
|Частота GPU
|680 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|~3481 Гфлопс
|~560 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
OnePlus 11 +32%
1461
1105
Geekbench 5 (многоядерный)
OnePlus 11 +71%
4824
2819
|CPU
|268819
|144499
|GPU
|581162
|178813
|Memory
|249222
|101788
|UX
|198185
|106896
|Total score
|1292319
|530737
|Пиковая температура корпуса
|48.1 °C
|44.8 °C
|Stability
|58%
|63%
|Graphics test
|75 FPS
|34 FPS
|Graphics score
|12675
|5719
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12, 16 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|-
|2133 МГц
|Количество каналов
|4
|2
|Объем накопителя
|128, 256, 512 ГБ
|64, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 4.0
|NVMe
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|iOS 12 (С обновлением до iOS 16.4)
|Оболочка UI
|OxygenOS 13
|-
|Размер системы из коробки
|37 ГБ
|11.8 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|2658 мАч
|Макс. мощность зарядки
|100 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да, Qi (10 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 8 минут)
|Да (50% за 60 минут)
|Время полной зарядки
|0:22 ч.
|2:40 ч.
|Веб-серфинг
|11:04 ч.
|07:30 ч.
|Просмотр видео
|16:41 ч.
|09:19 ч.
|Игры
|06:02 ч.
|04:45 ч.
|Режим ожидания
|97 ч.
|80 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|4032 x 3024
|Зум
|Оптический, 2x
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|115°
|-
|Количество объективов
|3 (50 МП + 32 МП + 48 МП)
|2 (12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight X (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 32 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 48 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.74", Sony IMX709 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX581 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|7 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|3088 x 2316
|Апертура
|f/2.4
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|25 мм
|32 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Да
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|16
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Январь 2023 года
|Сентябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Январь 2023 года
|Сентябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.99 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 100 Вт
|-
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus 11 более удачной покупкой.
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