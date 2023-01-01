OnePlus 11 против Huawei Nova 11 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 января 2023 года OnePlus 11 с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 6.78-дюймового Huawei Nova 11 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать OnePlus 11
- Защита корпуса от воды по стандарту IP54
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 7
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Стабилизация изображения
- Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
- На 9% выше максимальная яркость экрана (773 против 707 нит)
- На 22% выше плотность пикселей (525 vs 429 PPI)
- Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Huawei Nova 11 Pro
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Функция реверсивной зарядки
- Весит на 17 граммов меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
92
86
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
80
65
Производительность
Быстродействие приложений и системы
93
78
Игры
Возможности в 3D-гейминге
97
100*
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
79
83*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
87
79
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|OLED
|Размер
|6.7 дюймов
|6.78 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3216 пикселей
|1200 x 2652 пикселей
|Соотношение сторон
|20.1:9
|19.89:9
|Плотность пикселей
|525 точек на дюйм
|429 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Да
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|800 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1300 нит
|950 нит
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|89.7%
|91.1%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|Цветовой охват sRGB
|96.9%
|-
|ШИМ (PWM)
|361 Гц
|-
|Время отклика
|6 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|163.1 мм
|164.24 мм
|Ширина
|74.1 мм
|74.35 мм
|Толщина
|8.53 мм
|7.88 мм
|Вес
|205 граммов
|188 граммов
|Водонепроницаемость
|IP54
|Нет
|Система охлаждения
|Испарительная камера
|-
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый
|Черный, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
|Qualcomm Snapdragon 778G
|Макс. частота
|3200 МГц
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 2 + 2 + 3)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
|Кэш L3
|8 МБ
|-
|Размер транзистора
|4 нанометра
|6 нанометров
|Графика
|Adreno 740
|Adreno 642L
|Частота GPU
|680 МГц
|490 МГц
|FLOPS
|~3481 Гфлопс
|~753 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1480
Geekbench 5 (многоядерный)
4892
|CPU
|268819
|-
|GPU
|581162
|-
|Memory
|249222
|-
|UX
|198185
|-
|Total score
|1306320
|-
|Пиковая температура корпуса
|48.1 °C
|-
|Stability
|58%
|-
|Graphics test
|75 FPS
|-
|Graphics score
|12677
|-
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12, 16 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|-
|2133 МГц
|Количество каналов
|4
|2
|Объем накопителя
|128, 256, 512 ГБ
|256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 4.0
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android
|Оболочка UI
|OxygenOS 13
|HarmonyOS 3.0
|Размер системы из коробки
|37 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4500 мАч
|Макс. мощность зарядки
|100 Вт
|100 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 8 минут)
|Да (50% за 15 минут)
|Время полной зарядки
|0:22 ч.
|0:23 ч.
|Веб-серфинг
|11:04 ч.
|-
|Просмотр видео
|16:41 ч.
|-
|Игры
|06:02 ч.
|-
|Режим ожидания
|97 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|8192 x 6144
|Зум
|Оптический, 2x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|115°
|112°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 32 МП + 48 МП)
|2 (50 МП + 8 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Лазерный автофокус
|Телефото объектив
|- 32 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 48 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.74", Sony IMX709 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX581 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото OnePlus 11 от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|4160 x 3120
|Апертура
|f/2.4
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|25 мм
|52 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|-
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
134
Качество видео
121
Итоговая оценка камеры
127
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|-
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|-
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Январь 2023 года
|Апрель 2023 года
|Дата начала продаж
|Январь 2023 года
|Апрель 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 100 Вт
|Да, 100 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus 11 более удачной покупкой.
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