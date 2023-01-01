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OnePlus 11 против Motorola Edge Plus (2023)

85 из 100
OnePlus 11
VS
86 из 100
Motorola Edge Plus (2023)
OnePlus 11
Motorola Edge Plus (2023)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 января 2023 года OnePlus 11 с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 6.67-дюймового Motorola Edge Plus (2023), который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus 11
  • На 33% выше плотность пикселей (525 vs 395 PPI)
  • Поддерживает более мощную зарядку (100W vs 68W)
Причины выбрать Motorola Edge Plus (2023)
  • Выше частота обновление дисплея – 165 Гц
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Функция реверсивной зарядки
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
OnePlus 11
vs
Edge Plus (2023)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.7 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1440 x 3216 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20.1:9 20:9
Плотность пикселей 525 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 165 Гц
Адаптивная частота обновления Да -
Макс. заявленная яркость 500 нит 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит 1300 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 89.7% 90%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Реальная пиковая яркость (авто)
OnePlus 11
767 нит
Edge Plus (2023)
н/д

Дизайн и корпус

Высота 163.1 мм 161.16 мм
Ширина 74.1 мм 74 мм
Толщина 8.53 мм 8.59 мм
Вес 205 граммов 203 грамма
Водонепроницаемость IP54 IP68
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем OnePlus 11 и Motorola Edge Plus (2023) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Макс. частота 3200 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3) 8 (1 + 2 + 2 + 3)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3		 - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
Кэш L3 8 МБ 8 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Adreno 740 Adreno 740
Частота GPU 680 МГц 680 МГц
FLOPS ~3481 Гфлопс ~3481 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
OnePlus 11 +4%
1289454
Edge Plus (2023)
1244492
CPU 268819 -
GPU 581162 -
Memory 249222 -
UX 198185 -
Total score 1289454 1244492
3DMark Wild Life Performance
Stability 55% -
Graphics test 75 FPS -
Graphics score 12662 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12, 16 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR5X
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 512 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 UFS 4.0
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI OxygenOS 13 My UX

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5100 мАч
Мощность зарядки 100 Вт 68 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (50% за 8 минут) Да (71% за 20 минут)
Время полной зарядки 0:22 ч. 0:35 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:55 ч. -
Просмотр видео 15:34 ч. -
Игры 05:06 ч. -
Режим ожидания 105 ч. -
Общая автономность
OnePlus 11
33:37 ч.
Edge Plus (2023)
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus 11 vs Motorola Edge Plus (2023)
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 8192 x 6144
Зум Оптический, 2x Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 115° 114°
Количество объективов 3 (50 МП + 32 МП + 48 МП) 3 (50 МП + 12 МП + 50 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Сенсор: 1/1.55"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 32 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 48 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.74", Sony IMX709 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.93"
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX581 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76"
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 60 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 10000 x 6000
Апертура f/2.4 f/2.2
Фокусное расстояние 25 мм -
Размер пикселя 1 микрон 0.61 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS -
Размер сенсора 1/3.1" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/k/v/r)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Январь 2023 года Май 2023 года
Дата начала продаж Январь 2023 года Май 2023 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера, автономность и коммуникации - выбирайте Motorola Edge Plus (2023), а если дисплей, программное обеспечение и звук – то OnePlus 11.

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