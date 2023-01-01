OnePlus 11 против Motorola ThinkPhone
Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 4 января 2023 года OnePlus 11 с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 6.6-дюймового Motorola ThinkPhone, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать OnePlus 11
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- На 32% выше плотность пикселей (525 vs 399 PPI)
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Показывает на 21% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Более быстрый тип накопителя - UFS 4.0 против UFS 3.1
- На 14% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1473 и 1289 баллов
- Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Motorola ThinkPhone
- Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
- На 14% лучшая автономность (38:11 vs 33:37 часов)
- На 39% выше максимальная яркость экрана (1075 против 773 нит)
- Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Весит на 16 граммов меньше
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|POLED
|Размер
|6.7 дюймов
|6.6 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3216 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20.1:9
|20:9
|Плотность пикселей
|525 точек на дюйм
|399 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|144 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Да
|-
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|500 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1300 нит
|1200 нит
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Corning Gorilla Glass
|Соотношение экрана к корпусу
|89.7%
|89%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
Дизайн и корпус
|Высота
|163.1 мм
|158.76 мм
|Ширина
|74.1 мм
|74.38 мм
|Толщина
|8.53 мм
|8.26 мм
|Вес
|205 граммов
|189 граммов
|Водонепроницаемость
|IP54
|IP68
|Система охлаждения
|Испарительная камера
|-
|Материал задней панели
|Стекло
|-
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый
|Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
|Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
|Макс. частота
|3200 МГц
|3190 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 2 + 2 + 3)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
|Кэш L3
|8 МБ
|6 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 740
|Adreno 730
|Частота GPU
|680 МГц
|900 МГц
|FLOPS
|~3481 Гфлопс
|~2765 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
OnePlus 11 +14%
1473
1289
Geekbench 5 (многоядерный)
OnePlus 11 +13%
4861
4288
|CPU
|268819
|233919
|GPU
|581162
|473423
|Memory
|249222
|179310
|UX
|198185
|183568
|Total score
|1302727
|1073759
|Stability
|55%
|-
|Graphics test
|75 FPS
|-
|Graphics score
|12662
|-
Список смартфонов в AnTuTu Benchmark 9 (#7 и #38)
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12, 16 ГБ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5X
|LPDDR5
|Количество каналов
|4
|4
|Объем накопителя
|128, 256, 512 ГБ
|128, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 4.0
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 13
|Оболочка UI
|OxygenOS 13
|My UX
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|100 Вт
|68 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 8 минут)
|Да (86% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:22 ч.
|0:54 ч.
|Веб-серфинг
|11:55 ч.
|12:10 ч.
|Просмотр видео
|15:34 ч.
|16:50 ч.
|Игры
|05:06 ч.
|05:15 ч.
|Режим ожидания
|105 ч.
|140 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|-
|Зум
|Оптический, 2x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|115°
|120°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 32 МП + 48 МП)
|3 (50 МП + 13 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55", Omnivision OV50A (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 32 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 48 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.74", Sony IMX709 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX581 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|-
|Апертура
|f/2.4
|f/2.5
|Фокусное расстояние
|25 мм
|-
|Размер пикселя
|1 микрон
|-
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Январь 2023 года
|Январь 2023 года
|Дата начала продаж
|Январь 2023 года
|Январь 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, игры, программное обеспечение и звук - выбирайте OnePlus 11, а если камера и автономность – то Motorola ThinkPhone.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1