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OnePlus 11 против Motorola ThinkPhone

85 из 100
OnePlus 11
VS
83 из 100
Motorola ThinkPhone
OnePlus 11
Motorola ThinkPhone

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 4 января 2023 года OnePlus 11 с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 6.6-дюймового Motorola ThinkPhone, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus 11
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 32% выше плотность пикселей (525 vs 399 PPI)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Показывает на 21% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 4.0 против UFS 3.1
  • На 14% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1473 и 1289 баллов
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Motorola ThinkPhone
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • На 14% лучшая автономность (38:11 vs 33:37 часов)
  • На 39% выше максимальная яркость экрана (1075 против 773 нит)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Весит на 16 граммов меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
OnePlus 11
vs
Motorola ThinkPhone

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED POLED
Размер 6.7 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1440 x 3216 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20.1:9 20:9
Плотность пикселей 525 точек на дюйм 399 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 144 Гц
Адаптивная частота обновления Да -
Макс. заявленная яркость 500 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит 1200 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass
Соотношение экрана к корпусу 89.7% 89%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Реальная пиковая яркость (авто)
OnePlus 11
773 нит
Motorola ThinkPhone +39%
1075 нит

Дизайн и корпус

Высота 163.1 мм 158.76 мм
Ширина 74.1 мм 74.38 мм
Толщина 8.53 мм 8.26 мм
Вес 205 граммов 189 граммов
Водонепроницаемость IP54 IP68
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Стекло -
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем OnePlus 11 и Motorola ThinkPhone в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
Макс. частота 3200 МГц 3190 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 8 МБ 6 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Adreno 740 Adreno 730
Частота GPU 680 МГц 900 МГц
FLOPS ~3481 Гфлопс ~2765 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
OnePlus 11 +21%
1302727
Motorola ThinkPhone
1073759
CPU 268819 233919
GPU 581162 473423
Memory 249222 179310
UX 198185 183568
Total score 1302727 1073759
3DMark Wild Life Performance
Stability 55% -
Graphics test 75 FPS -
Graphics score 12662 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12, 16 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR5
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI OxygenOS 13 My UX

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 100 Вт 68 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 8 минут) Да (86% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:22 ч. 0:54 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:55 ч. 12:10 ч.
Просмотр видео 15:34 ч. 16:50 ч.
Игры 05:06 ч. 05:15 ч.
Режим ожидания 105 ч. 140 ч.
Общая автономность
OnePlus 11
33:37 ч.
Motorola ThinkPhone +14%
38:11 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus 11 vs Motorola ThinkPhone
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 -
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 115° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 32 МП + 48 МП) 3 (50 МП + 13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55", Omnivision OV50A (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 32 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 48 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.74", Sony IMX709 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX581 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4608 x 3456 -
Апертура f/2.4 f/2.5
Фокусное расстояние 25 мм -
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Январь 2023 года Январь 2023 года
Дата начала продаж Январь 2023 года Январь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, игры, программное обеспечение и звук - выбирайте OnePlus 11, а если камера и автономность – то Motorola ThinkPhone.

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