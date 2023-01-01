OnePlus 11 против Nothing Phone (2) 86 из 100 VS 77 из 100 OnePlus 11 Nothing Phone (2) Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 января 2023 года OnePlus 11 с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 6.7-дюймового Nothing Phone (2), который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

Технические характеристики Phone (2) были получены от инсайдеров и могут быть неточными.

Ключевые отличия Обзор основных преимуществ каждого из устройств Причины выбрать OnePlus 11 Камера имеет двукратное оптическое приближение

Камера имеет двукратное оптическое приближение На 34% выше плотность пикселей (525 vs 393 PPI)

На 34% выше плотность пикселей (525 vs 393 PPI) Поддерживает более мощную зарядку (100W vs 33W)

Поддерживает более мощную зарядку (100W vs 33W) Защита корпуса от воды по стандарту IP54

Защита корпуса от воды по стандарту IP54 Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4700 мАч

Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4700 мАч Показывает на 14% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu

Показывает на 14% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu Запись замедленной съемки в 480 FPS

Запись замедленной съемки в 480 FPS Поддержка функции eSIM Причины выбрать Nothing Phone (2) Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт

Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт Функция реверсивной зарядки

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Тесты и характеристики Сравнительная таблица технических характеристик и тестов

Экран Сравнение экранов смартфонов Тип AMOLED OLED Размер 6.7 дюймов 6.7 дюймов Разрешение 1440 x 3216 пикселей 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20.1:9 20:9 Плотность пикселей 525 точек на дюйм 393 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц 120 Гц Адаптивная частота обновления Да - Макс. заявленная яркость 500 нит 600 нит Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит 1500 нит Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10+ Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass Соотношение экрана к корпусу 89.7% - Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming Тестирование дисплея Цветовой охват sRGB 96.9% - ШИМ (PWM) 361 Гц - Время отклика 6 мс - Контрастность ∞ Бесконечная - Реальная пиковая яркость (авто) OnePlus 11 761 нит Phone (2) н/д Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус Высота 163.1 мм 164 мм Ширина 74.1 мм 75 мм Толщина 8.53 мм 8.2 мм Вес 205 граммов 201 грамм Водонепроницаемость IP54 IP53 Система охлаждения Испарительная камера - Материал задней панели Стекло Стекло Материал рамки Металл Металл Доступные цвета Черный, Зеленый Белый, Черный Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу OnePlus 11 89.7% Phone (2) н/д

Память Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12, 16 ГБ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR5X LPDDR5 Количество каналов 4 4 Накопитель Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128, 256, 512 ГБ Тип накопителя UFS 4.0 UFS 3.1 Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение Операционная система Android 13 Android 13 Оболочка UI OxygenOS 13 Nothing OS 2.0 Размер системы из коробки 37 ГБ -

Батарея Объем 5000 мАч 4700 мАч Макс. мощность зарядки 100 Вт 33 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Беспроводная зарядка Нет Да (15 Вт) Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная) Быстрая зарядка Да (50% за 8 минут) Да (45% за 30 минут) Время полной зарядки 0:22 ч. 1:45 ч. Тесты автономности Веб-серфинг 11:04 ч. - Просмотр видео 16:41 ч. - Игры 06:02 ч. - Режим ожидания 97 ч. - Общая автономность OnePlus 11 32:53 ч. Phone (2) н/д

Камеры Сравнение и тесты камер OnePlus 11 vs Nothing Phone (2) Основная камера Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей Разрешение фото 8192 x 6144 8192 x 6144 Зум Оптический, 2x Цифровой Вспышка Dual LED LED Стабилизация Оптическая Оптическая Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 115° 114° Количество объективов 3 (50 МП + 32 МП + 48 МП) 2 (50 МП + 50 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 24 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

- 50 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 24 мм

- Сенсор: 1/1.56"

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 32 МП

- Апертура: f/2.0

- Фокусное расстояние: 48 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/2.74", Sony IMX709 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

- Сверхширокоугольный объектив - 48 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/2", Sony IMX581 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

- 50 МП

- Апертура: f/2.2

- Сенсор: 1/2.76"

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Примеры Примеры фото OnePlus 11 от DxOMark - Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4608 x 3456 4920 x 3264 Апертура f/2.4 f/2.5 Фокусное расстояние 25 мм - Размер пикселя 1 микрон - Тип сенсора ISOCELL CMOS - Размер сенсора 1/3.1" 1/3.1" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS Тесты камеры от DxOMark Качество фото OnePlus 11 134 Phone (2) н/д Качество видео OnePlus 11 121 Phone (2) н/д Итоговая оценка камеры OnePlus 11 127 Phone (2) н/д

Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 7 (802.11 ) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.3 5.3 Функции Bluetooth LE LE Тип USB USB Type-C USB Type-C Версия USB 2 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS NFC * Да Да Инфракрасный порт Нет Нет Связь Количество SIM * 2 2 Тип SIM Nano Nano Режим работы SIM Попеременный Попеременный Поддержка eSIM * Да Нет Гибридный слот Нет Нет LTE Cat * 20 20 Поддержка 5G Да Да

Звук Динамики Стерео Стерео 3.5 мм аудио порт Нет Нет FM-Радио Нет Нет Dolby Atmos Да - Тесты динамиков Максимальная громкость OnePlus 11 85.7 дБ Phone (2) н/д

Другое Класс Флагман Флагман Дата выхода Январь 2023 года Июль 2023 года Дата начала продаж Январь 2023 года Июль 2023 года Наличие на рынке Доступен Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Зарядное устройство из коробки Да, 100 Вт Нет

* Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus 11 более удачной покупкой.