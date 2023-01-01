OnePlus 11R против Nothing Phone (2) 82 из 100 VS 77 из 100 OnePlus 11R Nothing Phone (2) Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 февраля 2023 года OnePlus 11R с экраном 6.74" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.7-дюймового Nothing Phone (2), который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

Технические характеристики Phone (2) были получены от инсайдеров и могут быть неточными.

Ключевые отличия Обзор основных преимуществ каждого из устройств Причины выбрать OnePlus 11R Поддерживает более мощную зарядку (100W vs 33W)

Поддерживает более мощную зарядку (100W vs 33W) Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4700 мАч

Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4700 мАч Запись замедленной съемки в 480 FPS

Запись замедленной съемки в 480 FPS На 15% выше плотность пикселей (451 vs 393 PPI)

На 15% выше плотность пикселей (451 vs 393 PPI) Наличие инфракрасного порта Причины выбрать Nothing Phone (2) Защита корпуса от воды по стандарту IP53

Защита корпуса от воды по стандарту IP53 Поддержка нового стандарта Wi-Fi 7

Поддержка нового стандарта Wi-Fi 7 Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт

Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт Функция реверсивной зарядки

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Тесты и характеристики Сравнительная таблица технических характеристик и тестов

Экран Сравнение экранов смартфонов Тип Super AMOLED OLED Размер 6.74 дюймов 6.7 дюймов Разрешение 1240 x 2772 пикселей 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20.1:9 20:9 Плотность пикселей 451 точек на дюйм 393 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц 120 Гц Адаптивная частота обновления Да - Макс. заявленная яркость 500 нит 600 нит Макс. заявленная яркость в HDR 1450 нит 1500 нит Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+ Защита дисплея Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass Соотношение экрана к корпусу 90% - Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming

Дизайн и корпус Высота 163.34 мм 164 мм Ширина 74.43 мм 75 мм Толщина 8.7 мм 8.2 мм Вес 204 грамма 201 грамм Водонепроницаемость Нет IP53 Материал задней панели Стекло Стекло Материал рамки Металл Металл Доступные цвета Черный, Серебристый Белый, Черный Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу OnePlus 11R 90% Phone (2) н/д

Память Оперативная память Объем ОЗУ 8, 16 ГБ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR5X LPDDR5 Количество каналов 4 4 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1 Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение Операционная система Android 13 Android 13 Оболочка UI OxygenOS 13 Nothing OS 2.0

Батарея Объем 5000 мАч 4700 мАч Макс. мощность зарядки 100 Вт 33 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Беспроводная зарядка Нет Да (15 Вт) Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная) Быстрая зарядка Да Да (45% за 30 минут) Время полной зарядки - 1:45 ч.

Камеры Сравнение и тесты камер OnePlus 11R vs Nothing Phone (2) Основная камера Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей Разрешение фото 8192 x 6144 8192 x 6144 Зум Цифровой Цифровой Вспышка LED LED Стабилизация Оптическая Оптическая Запись 8K видео Нет Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 120° 114° Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 2 (50 МП + 50 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 24 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

- 50 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 24 мм

- Сенсор: 1/1.56"

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4.0", Omnivision OV08D10 (CMOS)

- 50 МП

- Апертура: f/2.2

- Сенсор: 1/2.76"

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

- Сенсор: 1/5.0", Omnivision OV02B10 (CMOS)

- Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4608 x 3456 4920 x 3264 Апертура f/2.4 f/2.5 Фокусное расстояние 24 мм - Размер пикселя 1 микрон - Тип сенсора ISOCELL CMOS - Размер сенсора 1/3.09" 1/3.1" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 7 (802.11 ) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.3 5.3 Функции Bluetooth LE LE Тип USB USB Type-C USB Type-C Версия USB 2 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS NFC * Да Да Инфракрасный порт Да Нет Связь Количество SIM * 2 2 Тип SIM Nano Nano Режим работы SIM Попеременный Попеременный Поддержка eSIM * - Нет Гибридный слот Нет Нет LTE Cat * 18 20 Поддержка 5G Да Да

Звук Динамики Стерео Стерео 3.5 мм аудио порт Нет Нет FM-Радио Нет Нет Dolby Atmos Да -

Другое Класс Флагман Флагман Дата выхода Февраль 2023 года Июль 2023 года Дата начала продаж Февраль 2023 года Июль 2023 года Наличие на рынке Доступен Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Зарядное устройство из коробки Да, 100 Вт Нет

* Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, камера, программное обеспечение, автономность и звук - выбирайте OnePlus 11R, а если игры, коммуникации и корпус – то Nothing Phone (2).