OnePlus 3T против Nokia 8.1
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 ноября 2016 года OnePlus 3T с экраном 5.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 821, против 6.18-дюймового Nokia 8.1, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 710 и вышел на 25 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать OnePlus 3T
- Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
- Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Более быстрый тип накопителя - UFS 2.0 против eMMC 5.1
- Весит на 22 грамма меньше
Причины выбрать Nokia 8.1
- На 0.68" большая диагональ экрана
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 400 ГБ
- Более новая ОС: Android 11 против 9
- Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
- На 22% выше максимальная яркость экрана (542 против 444 нит)
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 710
- Тонкие рамки – на 8.21% выше полезная площадь экрана
- Смартфон на 2 года и 1 месяц новее
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
56
61
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
42
33
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
57
67
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
50
56
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
64
70
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
51
54
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|5.5 дюймов
|6.18 дюймов
|Разрешение
|1080 x 1920 пикселей
|1080 x 2280 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|18.9:9
|Плотность пикселей
|401 точек на дюйм
|408 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 4
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|73.34%
|81.55%
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|ШИМ (PWM)
|-
|75 Гц
|Время отклика
|-
|32 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|930:1
Дизайн и корпус
|Высота
|152.7 мм
|154.8 мм
|Ширина
|74.7 мм
|75.7 мм
|Толщина
|7.3 мм
|7.9 мм
|Вес
|158 граммов
|180 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Золотой, Серый
|Синий, Коричневый, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 821
|Qualcomm Snapdragon 710
|Макс. частота
|2350 МГц
|2200 МГц
|CPU-ядер
|4 (2 + 2)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 2 ядра по 1.6 ГГц: Kryo
- 2 ядра по 2.342 ГГц: Kryo
|- 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
|Кэш L3
|-
|1 МБ
|Размер транзистора
|14 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Adreno 530
|Adreno 616
|Частота GPU
|653 МГц
|500 МГц
|FLOPS
|~519 Гфлопс
|~384 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|64 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.0
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|Нет
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 400 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
394
Geekbench 5 (многоядерный)
1467
|CPU
|60225
|75106
|GPU
|77910
|45433
|Memory
|37119
|38971
|UX
|59954
|66775
|Total score
|233962
|225421
|PCMark 3.0 score
|6051
|-
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 6.0.1 (С обновлением до Android 9.0)
|Android 9 (С обновлением до Android 11)
|Оболочка UI
|OxygenOS 5.0.4
|-
|Размер системы из коробки
|13.6 ГБ
|13 ГБ
Батарея
|Объем
|3400 мАч
|3500 мАч
|Мощность зарядки
|20 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Dash Charge (50% за 30 минут)
|Да, Quick Charge 4+ (40% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|2:00 ч.
|Веб-серфинг
|05:54 ч.
|-
|Просмотр видео
|10:46 ч.
|-
|Игры
|03:52 ч.
|-
|Режим ожидания
|89 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|16 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4616 x 3464
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 2x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|1 (16 МП)
|2 (12 МП + 13 МП)
|Основной объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 28.26 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX298 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Времяпролетный объектив
|-
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
|Особенности
|-
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|20 мегапикселей
|Разрешение фото
|5312 x 2988
|5184 x 3880
|Апертура
|f/2.0
|f/2
|Размер пикселя
|1 микрон
|1.8 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|4.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|6
|6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Ноябрь 2016 года
|Декабрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Март 2017 года
|Декабрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.893 Вт/кг
|0.893 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.254 Вт/кг
|2.07 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Адаптер питания Dash
- Кабель Dash Type-C
- Руководство пользователя
- Защитная пленка для экрана
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Зарядное устройство (9В / 2А)
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение, автономность, камера, коммуникации и корпус - выбирайте Nokia 8.1, а если производительность и звук – то OnePlus 3T.
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