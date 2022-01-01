Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 ноября 2016 года OnePlus 3T с экраном 5.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 821, против 6.18-дюймового Nokia 8.1, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 710 и вышел на 25 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.