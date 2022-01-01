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OnePlus 3T против Nokia 8.1

Ванплас 3Т
VS
Нокиа 8.1
OnePlus 3T
Nokia 8.1

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 ноября 2016 года OnePlus 3T с экраном 5.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 821, против 6.18-дюймового Nokia 8.1, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 710 и вышел на 25 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus 3T
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.0 против eMMC 5.1
  • Весит на 22 грамма меньше
Причины выбрать Nokia 8.1
  • На 0.68" большая диагональ экрана
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 400 ГБ
  • Более новая ОС: Android 11 против 9
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • На 22% выше максимальная яркость экрана (542 против 444 нит)
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 710
  • Тонкие рамки – на 8.21% выше полезная площадь экрана
  • Смартфон на 2 года и 1 месяц новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
OnePlus 3T
vs
Nokia 8.1

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 5.5 дюймов 6.18 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 16:9 18.9:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 408 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 73.34% 81.55%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 100%
ШИМ (PWM) - 75 Гц
Время отклика - 32 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 930:1
Максимальная яркость
OnePlus 3T
444 нит
Nokia 8.1 +22%
542 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 152.7 мм 154.8 мм
Ширина 74.7 мм 75.7 мм
Толщина 7.3 мм 7.9 мм
Вес 158 граммов 180 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Стекло
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Золотой, Серый Синий, Коричневый, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
OnePlus 3T
73.34%
Nokia 8.1 +11%
81.55%

Производительность

Тестируем Ванплас 3Т и Нокиа 8.1 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 821 Qualcomm Snapdragon 710
Макс. частота 2350 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 4 (2 + 2) 8 (2 + 6)
Архитектура - 2 ядра по 1.6 ГГц: Kryo
- 2 ядра по 2.342 ГГц: Kryo		 - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
Кэш L3 - 1 МБ
Размер транзистора 14 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 530 Adreno 616
Частота GPU 653 МГц 500 МГц
FLOPS ~519 Гфлопс ~384 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0 eMMC 5.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 400 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
OnePlus 3T
н/д
Nokia 8.1
394
Geekbench 5 (многоядерный)
OnePlus 3T
н/д
Nokia 8.1
1467
AnTuTu Benchmark 9
OnePlus 3T +4%
233962
Nokia 8.1
225421
CPU 60225 75106
GPU 77910 45433
Memory 37119 38971
UX 59954 66775
Total score 233962 225421
3DMark Wild Life Performance
OnePlus 3T +51%
873
Nokia 8.1
578
PCMark 3.0 score 6051 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 6.0.1 (С обновлением до Android 9.0) Android 9 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI OxygenOS 5.0.4 -
Размер системы из коробки 13.6 ГБ 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3400 мАч 3500 мАч
Мощность зарядки 20 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Dash Charge (50% за 30 минут) Да, Quick Charge 4+ (40% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:30 ч. 2:00 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 05:54 ч. -
Просмотр видео 10:46 ч. -
Игры 03:52 ч. -
Режим ожидания 89 ч. -
Общая автономность
OnePlus 3T
22:38 ч.
Nokia 8.1
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus 3T vs Nokia 8.1
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (16 МП) 2 (12 МП + 13 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 28.26 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX298 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Времяпролетный объектив - - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
Особенности - - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 5312 x 2988 5184 x 3880
Апертура f/2.0 f/2
Размер пикселя 1 микрон 1.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 6 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
OnePlus 3T +6%
84.3 дБ
Nokia 8.1
79.8 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Ноябрь 2016 года Декабрь 2018 года
Дата начала продаж Март 2017 года Декабрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.893 Вт/кг 0.893 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.254 Вт/кг 2.07 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания Dash
- Кабель Dash Type-C
- Руководство пользователя
- Защитная пленка для экрана
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство (9В / 2А)
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение, автономность, камера, коммуникации и корпус - выбирайте Nokia 8.1, а если производительность и звук – то OnePlus 3T.

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