Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 июня 2017 года OnePlus 5 с экраном 5.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 835, против 6.1-дюймового Apple iPhone 11, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 27 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.