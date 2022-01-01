Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 июня 2017 года OnePlus 5 с экраном 5.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 835, против 5.7-дюймового Google Pixel 4, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 и вышел на 28 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.