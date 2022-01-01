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OnePlus 5 против Google Pixel 4

Ванплас 5
VS
Гугл Пиксель 4
OnePlus 5
Google Pixel 4

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 июня 2017 года OnePlus 5 с экраном 5.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 835, против 5.7-дюймового Google Pixel 4, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 и вышел на 28 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus 5
  • На 27% лучшая автономность (23:42 vs 18:36 часов)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 3300 против 2800 мАч
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Google Pixel 4
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Показывает на 55% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка беспроводной зарядки на 11 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Более новая ОС: Android 12 против 10
  • Стерео динамики
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • На 11% выше плотность пикселей (444 vs 401 PPI)
  • Тонкие рамки – на 6.46% выше полезная площадь экрана
  • Смартфон на 2 года и 4 месяца новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
OnePlus 5
vs
Pixel 4

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED POLED
Размер 5.5 дюймов 5.7 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 16:9 19:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 444 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 73.34% 79.8%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 95.5%
ШИМ (PWM) 250 Гц 367 Гц
Время отклика 4.8 мс 2.4 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
OnePlus 5 +3%
434 нит
Pixel 4
422 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 154.2 мм 147.1 мм
Ширина 74.1 мм 68.8 мм
Толщина 7.2 мм 8.2 мм
Вес 153 грамма 162 грамма
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Металл Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Золотой, Серый Черный, Белый, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу
OnePlus 5
73.34%
Pixel 4 +9%
79.8%

Производительность

Тестируем Ванплас 5 и Гугл Пиксель 4 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 835 Qualcomm Snapdragon 855
Макс. частота 2450 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.45 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A73)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
Кэш L3 - 2 МБ
Размер транзистора 10 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 540 Adreno 640
Частота GPU 710 МГц 585 МГц
FLOPS ~558 Гфлопс ~899 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.0
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
OnePlus 5
н/д
Pixel 4
624
Geekbench 5 (многоядерный)
OnePlus 5
н/д
Pixel 4
2443
AnTuTu Benchmark 9
OnePlus 5
313752
Pixel 4 +55%
487267
CPU 84866 129834
GPU 106899 182353
Memory 47774 67946
UX 75535 107998
Total score 313752 487267
3DMark Wild Life Performance
OnePlus 5
1165
Pixel 4 +161%
3040
Stability 80% 79%
Graphics test 6 FPS 18 FPS
Graphics score 1165 3040
PCMark 3.0 score 7430 10769
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.1.1 (С обновлением до Android 10) Android 10 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI OxygenOS 9.0.4 -
Размер системы из коробки 11.4 ГБ 9.55 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч 2800 мАч
Мощность зарядки 20 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (11 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Dash Charge (60% за 20 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:20 ч. 1:20 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 07:06 ч. 06:04 ч.
Просмотр видео 12:48 ч. 08:41 ч.
Игры 04:10 ч. 03:09 ч.
Режим ожидания 75 ч. 62 ч.
Общая автономность
OnePlus 5 +27%
23:42 ч.
Pixel 4
18:36 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus 5 vs Google Pixel 4
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 12.2 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x Оптический, 2x
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 119°
Количество объективов 2 (16 МП + 20 МП) 2 (12.2 МП + 16 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX398 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 20 МП
- Апертура: f/2.6
- Фокусное расстояние: 36 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX350 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 45 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX481 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Google Pixel 4 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 20 мм 22 мм
Размер пикселя 1 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
OnePlus 5
н/д
Pixel 4
117
Качество видео
OnePlus 5
н/д
Pixel 4
101
Итоговая оценка камеры
OnePlus 5
н/д
Pixel 4
112

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 18
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
OnePlus 5 +3%
87.8 дБ
Pixel 4
85.6 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Июнь 2017 года Октябрь 2019 года
Дата начала продаж Август 2017 года Ноябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.39 Вт/кг 1.19 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.48 Вт/кг 1.39 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство Dash Power
- Кабель Dash Type-C
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Защитная пленка для экрана		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C (18 Вт)
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник с USB Type-A на Type-C
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Google Pixel 4 более удачной покупкой.

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