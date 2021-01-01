OnePlus 5T против Apple iPhone 11
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 16 ноября 2017 года OnePlus 5T с экраном 6.01" и чипом Qualcomm Snapdragon 835, против 6.1-дюймового Apple iPhone 11, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 22 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать OnePlus 5T
- Современный порт USB Type-C
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- На 23% выше плотность пикселей (402 vs 326 PPI)
- Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против NVMe
- Процессор имеет на 2 ядра больше
- Весит на 32 грамма меньше
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Apple iPhone 11
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Показывает на 90% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 49% выше максимальная яркость экрана (644 против 432 нит)
- На 15% лучшая автономность (94 vs 82 часов)
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
- Стабилизация изображения
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем OnePlus
- Стерео динамики
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Запись замедленной съемки в 240 FPS
- Смартфон на 1 год и 10 месяцев новее
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
59
59
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
46
92
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
64
74
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
49
70
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
75
82
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
54
77
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.01 дюймов
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2160 пикселей
|828 x 1792 пикселей
|Соотношение сторон
|18:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|402 точек на дюйм
|326 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|79.88%
|79%
|Особенности
|-
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|-
|99.8%
|ШИМ (PWM)
|242 Гц
|Не обнаружено
|Время отклика
|4.8 мс
|24.8 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|999:1
Дизайн и корпус
|Высота
|156.1 мм
|150.9 мм
|Ширина
|75 мм
|75.7 мм
|Толщина
|7.3 мм
|8.3 мм
|Вес
|162 грамма
|194 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|Металл
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Красный, Золотой, Серый
|Черный, Зеленый, Фиолетовый, Красный, Белый, Желтый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 835
|Apple A13 Bionic
|Макс. частота
|2450 МГц
|2650 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.45 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A73)
|- 4 ядра по 1.6 ГГц: Thunder
- 2 ядра по 2.66 ГГц: Lightning
|Размер транзистора
|10 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 540
|Apple A13 Bionic GPU
|Частота GPU
|710 МГц
|-
|FLOPS
|~558 Гфлопс
|~736 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|NVMe
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
387
iPhone 11 +238%
1309
Geekbench 5 (многоядерный)
1673
iPhone 11 +105%
3425
AnTuTu Benchmark 7
176621
iPhone 11 +156%
452283
AnTuTu Benchmark 8
276074
iPhone 11 +90%
524428
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 7.1.1 (С обновлением до Android 10)
|iOS 13 (С обновлением до iOS 14.4)
|Оболочка UI
|OxygenOS 9.0.4
|-
|Размер системы из коробки
|17 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|3300 мАч
|3110 мАч
|Мощность зарядки
|20 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Dash Charge (60% за 30 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:13 ч.
|1:45 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:09 ч.
iPhone 11 +52%
15:29 ч.
Время просмотра видео
16:49 ч.
iPhone 11 +12%
18:43 ч.
Время разговора (3G)
OnePlus 5T +28%
22:28 ч.
17:45 ч.
Камеры
|Матрица
|16 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4616 x 3464
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|120°
|Количество объективов
|2 (16 МП + 20 МП)
|2 (12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX398 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Apple iPhone 11 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|4032 x 3024
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|20 мм
|23 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|-
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
129
Качество видео
109
Итоговая оценка камеры
119
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|12
|18
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Ноябрь 2017 года
|Сентябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2017 года
|Сентябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.68 Вт/кг
|0.95 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.71 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект*
| - Смартфон
- Адаптер зарядки Dash Power
- Кабель Dash Type-C
- Руководство пользователя
- Защитная пленка для экрана
- Прозрачный чехол
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Адаптер питания (не поддерживает быструю зарядку)
- Кабель Lightning
- Гарнитура EarPods
- Скрепка для извлечения SIM
- Руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 11 более удачной покупкой.
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