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OnePlus 5T против Apple iPhone 11

Ванплас 5Т
VS
Эпл Айфон 11
OnePlus 5T
Apple iPhone 11

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 16 ноября 2017 года OnePlus 5T с экраном 6.01" и чипом Qualcomm Snapdragon 835, против 6.1-дюймового Apple iPhone 11, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 22 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus 5T
  • Современный порт USB Type-C
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • На 23% выше плотность пикселей (402 vs 326 PPI)
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против NVMe
  • Процессор имеет на 2 ядра больше
  • Весит на 32 грамма меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Apple iPhone 11
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Показывает на 90% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 49% выше максимальная яркость экрана (644 против 432 нит)
  • На 15% лучшая автономность (94 vs 82 часов)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем OnePlus
  • Стерео динамики
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Смартфон на 1 год и 10 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
OnePlus 5T
vs
iPhone 11

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.01 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2160 пикселей 828 x 1792 пикселей
Соотношение сторон 18:9 19.5:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 79.88% 79%
Особенности - - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.8%
ШИМ (PWM) 242 Гц Не обнаружено
Время отклика 4.8 мс 24.8 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 999:1
Максимальная яркость
OnePlus 5T
432 нит
iPhone 11 +49%
644 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 156.1 мм 150.9 мм
Ширина 75 мм 75.7 мм
Толщина 7.3 мм 8.3 мм
Вес 162 грамма 194 грамма
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Металл Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Красный, Золотой, Серый Черный, Зеленый, Фиолетовый, Красный, Белый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
OnePlus 5T +1%
79.88%
iPhone 11
79%

Производительность

Тестируем Ванплас 5Т и Эпл Айфон 11 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 835 Apple A13 Bionic
Макс. частота 2450 МГц 2650 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.45 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A73)		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Thunder
- 2 ядра по 2.66 ГГц: Lightning
Размер транзистора 10 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 540 Apple A13 Bionic GPU
Частота GPU 710 МГц -
FLOPS ~558 Гфлопс ~736 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
OnePlus 5T
387
iPhone 11 +238%
1309
Geekbench 5 (многоядерный)
OnePlus 5T
1673
iPhone 11 +105%
3425
AnTuTu Benchmark 7
OnePlus 5T
176621
iPhone 11 +156%
452283
AnTuTu Benchmark 8
OnePlus 5T
276074
iPhone 11 +90%
524428
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.1.1 (С обновлением до Android 10) iOS 13 (С обновлением до iOS 14.4)
Оболочка UI OxygenOS 9.0.4 -
Размер системы из коробки 17 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч 3110 мАч
Мощность зарядки 20 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Dash Charge (60% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:13 ч. 1:45 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
OnePlus 5T
10:09 ч.
iPhone 11 +52%
15:29 ч.
Время просмотра видео
OnePlus 5T
16:49 ч.
iPhone 11 +12%
18:43 ч.
Время разговора (3G)
OnePlus 5T +28%
22:28 ч.
iPhone 11
17:45 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus 5T vs Apple iPhone 11
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 2 (16 МП + 20 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX398 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 11 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4032 x 3024
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 20 мм 23 мм
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора BSI CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
OnePlus 5T
н/д
iPhone 11
129
Качество видео
OnePlus 5T
н/д
iPhone 11
109
Итоговая оценка камеры
OnePlus 5T
н/д
iPhone 11
119

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 18
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
OnePlus 5T +3%
86.3 дБ
iPhone 11
83.4 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Ноябрь 2017 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Ноябрь 2017 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.68 Вт/кг 0.95 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.71 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Адаптер зарядки Dash Power
- Кабель Dash Type-C
- Руководство пользователя
- Защитная пленка для экрана
- Прозрачный чехол
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Адаптер питания (не поддерживает быструю зарядку)
- Кабель Lightning
- Гарнитура EarPods
- Скрепка для извлечения SIM
- Руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 11 более удачной покупкой.

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