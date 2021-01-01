OnePlus 5T против Google Pixel 4a
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 16 ноября 2017 года OnePlus 5T с экраном 6.01" и чипом Qualcomm Snapdragon 835, против 5.81-дюймового Google Pixel 4a, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 730G и вышел на 33 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать OnePlus 5T
- На 8% лучшая автономность (82 vs 76 часов)
Причины выбрать Google Pixel 4a
- На 84% выше максимальная яркость экрана (793 против 432 нит)
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Стабилизация изображения
- Смартфон на 2 года и 9 месяцев новее
- Стерео динамики
- Более новая ОС: Android 11 против 10
- На 10% выше плотность пикселей (443 vs 402 PPI)
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
61
79
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
55
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
66
65
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
56
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
75
84
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
58
66
Цена/Качество
Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|OLED
|Размер
|6.01 дюймов
|5.81 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2160 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|18:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|402 точек на дюйм
|443 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|79.88%
|83.3%
|Особенности
|-
|- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|-
|95.3%
|ШИМ (PWM)
|242 Гц
|255 Гц
|Время отклика
|4.8 мс
|6.2 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|156.1 мм
|144 мм
|Ширина
|75 мм
|69.4 мм
|Толщина
|7.3 мм
|8.2 мм
|Вес
|162 грамма
|143 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Красный, Золотой, Серый
|Просто черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 835
|Qualcomm Snapdragon 730G
|Макс. частота
|2450 МГц
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.45 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A73)
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
|Размер транзистора
|10 нанометров
|8 нанометров
|Графика
|Adreno 540
|Adreno 618
|Частота GPU
|710 МГц
|575 МГц
|FLOPS
|~558 Гфлопс
|~422 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
388
Pixel 4a +40%
544
Geekbench 5 (многоядерный)
OnePlus 5T +2%
1674
1641
AnTuTu Benchmark 8
OnePlus 5T +4%
279924
268224
Рейтинг телефонов в AnTuTu Benchmark (#184 и #193)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 7.1.1 (С обновлением до Android 10)
|Android 10 (С обновлением до Android 11)
|Оболочка UI
|OxygenOS 9.0.4
|Stock Android
|Размер системы из коробки
|17 ГБ
|15 ГБ
Батарея
|Объем
|3300 мАч
|3140 мАч
|Мощность зарядки
|20 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Dash Charge (60% за 30 минут)
|Да (50% за 25 минут)
|Время полной зарядки
|1:13 ч.
|1:27 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:09 ч.
Pixel 4a +14%
11:48 ч.
Время просмотра видео
OnePlus 5T +35%
16:49 ч.
12:17 ч.
Время разговора (3G)
22:28 ч.
Pixel 4a +1%
22:45 ч.
Камеры
|Матрица
|16 мегапикселей
|12.2 мегапикселей
|Разрешение фото
|4616 x 3464
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|120 кадров/c (1080p)
|Количество объективов
|2 (16 МП + 20 МП)
|1 (12.2 МП)
|Основной объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX398 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|-
|Примеры фото Google Pixel 4a от DxOMark
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|20 мм
|24 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
122
Качество видео
98
Итоговая оценка камеры
111
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|12
|15
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Ноябрь 2017 года
|Август 2020 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2017 года
|Октябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.68 Вт/кг
|1.37 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.71 Вт/кг
|1.39 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Адаптер зарядки Dash Power
- Кабель Dash Type-C
- Руководство пользователя
- Защитная пленка для экрана
- Прозрачный чехол
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Google Pixel 4a более удачной покупкой.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1