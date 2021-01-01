Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 16 ноября 2017 года OnePlus 5T с экраном 6.01" и чипом Qualcomm Snapdragon 835, против 6.26-дюймового Huawei Nova 5T, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 21 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.