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OnePlus 5T против Huawei Nova 5T

Ванплас 5Т
OnePlus 5T
VS
Хуавей Нова 5Т
Huawei Nova 5T

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 16 ноября 2017 года OnePlus 5T с экраном 6.01" и чипом Qualcomm Snapdragon 835, против 6.26-дюймового Huawei Nova 5T, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 21 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus 5T
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Huawei Nova 5T
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Комплектуется на 450 мАч более емким аккумулятором – 3750 против 3300 мАч
  • Показывает на 30% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 18% выше максимальная яркость экрана (509 против 432 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Смартфон на 1 год и 9 месяцев новее
  • Более энергоэффективный CPU – Kirin 980
  • На 76% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 682 и 388 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
OnePlus 5T
vs
Nova 5T

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.01 дюймов 6.26 дюймов
Разрешение 1080 x 2160 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 18:9 19.5:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 412 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 79.88% 84.2%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.9%
ШИМ (PWM) 242 Гц Не обнаружено
Время отклика 4.8 мс 36.4 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1344:1
Максимальная яркость
OnePlus 5T
432 нит
Nova 5T +18%
509 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 156.1 мм 154.3 мм
Ширина 75 мм 74 мм
Толщина 7.3 мм 7.8 мм
Вес 162 грамма 174 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Красный, Золотой, Серый Синий, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
OnePlus 5T
79.88%
Nova 5T +5%
84.2%

Производительность

Тестируем Ванплас 5Т и Хуавей Нова 5Т в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 835 HiSilicon Kirin 980
Макс. частота 2450 МГц 2600 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.45 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A73)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.92 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 10 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 540 Mali G76 MP10
Частота GPU 710 МГц 750 МГц
FLOPS ~558 Гфлопс ~691 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
OnePlus 5T
388
Nova 5T +76%
682
Geekbench 5 (многоядерный)
OnePlus 5T
1674
Nova 5T +49%
2486
AnTuTu Benchmark 8
OnePlus 5T
279924
Nova 5T +30%
364441

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.1.1 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI OxygenOS 9.0.4 EMUI 10.1
Размер системы из коробки 17 ГБ 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч 3750 мАч
Мощность зарядки 20 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Dash Charge (60% за 30 минут) Да, SuperCharge (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:13 ч. 1:25 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
OnePlus 5T
10:09 ч.
Nova 5T
н/д
Время просмотра видео
OnePlus 5T
16:49 ч.
Nova 5T
н/д
Время разговора (3G)
OnePlus 5T
22:28 ч.
Nova 5T
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus 5T vs Huawei Nova 5T
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 117°
Количество объективов 2 (16 МП + 20 МП) 4 (48 МП + 16 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX398 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4608 x 3456 6912 x 4624
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 20 мм 26 мм
Размер пикселя 1 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора BSI CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 18
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
OnePlus 5T +6%
85.3 дБ
Nova 5T
80.8 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2017 года Август 2019 года
Дата начала продаж Ноябрь 2017 года Ноябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.68 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.71 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер зарядки Dash Power
- Кабель Dash Type-C
- Руководство пользователя
- Защитная пленка для экрана
- Прозрачный чехол
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники Type-C
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Nova 5T более удачной покупкой.

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