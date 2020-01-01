Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 мая 2018 года OnePlus 6 с экраном 6.28" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 6.53-дюймового Huawei Mate 20, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.