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OnePlus 6 против Huawei Mate 20 Pro

Ванплас 6
VS
Хуавей Мейт 20 Про
OnePlus 6
Huawei Mate 20 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 мая 2018 года OnePlus 6 с экраном 6.28" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 6.39-дюймового Huawei Mate 20 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus 6
  • Стабилизация изображения
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Huawei Mate 20 Pro
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Комплектуется на 900 мАч более емким аккумулятором – 4200 против 3300 мАч
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • На 34% выше плотность пикселей (538 vs 402 PPI)
  • На 10% лучшая автономность (28:16 vs 25:39 часов)
  • На 43% выше максимальная яркость экрана (652 против 456 нит)
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi на 15 Вт
  • Показывает на 21% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
OnePlus 6
vs
Mate 20 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.28 дюймов 6.39 дюймов
Разрешение 1080 x 2280 пикселей 1440 x 3120 пикселей
Соотношение сторон 19:9 19.5:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 538 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.12% 88.14%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.4% 99.1%
ШИМ (PWM) 236 Гц 245 Гц
Время отклика 3.6 мс 4 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
OnePlus 6
456 нит
Mate 20 Pro +43%
652 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 155.7 мм 157.8 мм
Ширина 75.3 мм 72.3 мм
Толщина 7.7 мм 8.6 мм
Вес 177 граммов 189 граммов
Водонепроницаемость IPX4 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Красный Синий, Черный, Красный, Зеленый, Twilight
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
OnePlus 6
84.12%
Mate 20 Pro +5%
88.14%

Производительность

Тестируем Ванплас 6 и Хуавей Мейт 20 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 845 HiSilicon Kirin 980
Макс. частота 2800 МГц 2600 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.92 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 2 МБ 4 МБ
Размер транзистора 10 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 630 Mali G76 MP10
Частота GPU 710 МГц 720 МГц
FLOPS ~727 Гфлопс ~691 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет Nano Memory
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
OnePlus 6
509
Mate 20 Pro +34%
683
Geekbench 5 (многоядерный)
OnePlus 6
2283
Mate 20 Pro +7%
2436
AnTuTu Benchmark 9
OnePlus 6
400326
Mate 20 Pro +21%
482737
CPU 102075 140916
GPU 164911 143456
Memory 57690 83772
UX 77128 115457
Total score 400326 482737
3DMark Wild Life Performance
OnePlus 6
1447
Mate 20 Pro +71%
2480
Stability 97% 48%
Graphics test 8 FPS 14 FPS
Graphics score 1447 2480
PCMark 3.0 score 8357 8525
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 11) Android 9 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI OxygenOS 11 EMUI 10.1
Размер системы из коробки 12 ГБ 15.2 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч 4200 мАч
Мощность зарядки 20 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да, Dash Charge (60% за 35 минут) Да, SuperCharge (70% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:20 ч. 1:00 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 08:07 ч. 09:49 ч.
Просмотр видео 11:16 ч. 12:05 ч.
Игры 03:44 ч. 04:45 ч.
Режим ожидания 94 ч. 95 ч.
Общая автономность
OnePlus 6
25:39 ч.
Mate 20 Pro +10%
28:16 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus 6 vs Huawei Mate 20 Pro
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 40 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464 7360 x 4912
Зум Цифровой Оптический, 5x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (16 МП + 20 МП) 3 (40 МП + 8 МП + 20 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX519 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/2.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото OnePlus 6 от DxOMark Примеры фото Huawei Mate 20 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 4608 x 3456 5632 x 4224
Апертура f/2.0 f/2
Фокусное расстояние 25 мм 26 мм
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
OnePlus 6
100
Mate 20 Pro +14%
114
Качество видео
OnePlus 6
87
Mate 20 Pro +11%
97
Итоговая оценка камеры
OnePlus 6
96
Mate 20 Pro +14%
109

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM - Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 16 21
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
OnePlus 6 +5%
81.6 дБ
Mate 20 Pro
77.7 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Май 2018 года Октябрь 2018 года
Дата начала продаж Май 2018 года Ноябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.33 Вт/кг 0.4 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.38 Вт/кг 0.96 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель для быстрой зарядки
- Адаптер питания
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Mate 20 Pro более удачной покупкой.

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