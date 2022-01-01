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OnePlus 6 против Huawei P20 Lite

Ванплас 6
VS
Хуавей П20 Лайт
OnePlus 6
Huawei P20 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 мая 2018 года OnePlus 6 с экраном 6.28" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 5.84-дюймового Huawei P20 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 659 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus 6
  • Защита корпуса от воды по стандарту IPX4
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Стабилизация изображения
  • На 0.44" большая диагональ экрана
  • Возможность записи 4K-видео
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Более новая ОС: Android 11 против 9
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 3300 против 3000 мАч
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 845
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Huawei P20 Lite
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Весит на 32 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
OnePlus 6
vs
P20 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.28 дюймов 5.84 дюймов
Разрешение 1080 x 2280 пикселей 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 19:9 18.9:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 432 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.12% 80.72%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.4% 98.8%
ШИМ (PWM) 236 Гц Не обнаружено
Время отклика 3.6 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная 1035:1
Максимальная яркость
OnePlus 6
456 нит
P20 Lite +6%
482 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 155.7 мм 148.6 мм
Ширина 75.3 мм 71.2 мм
Толщина 7.7 мм 7.4 мм
Вес 177 граммов 145 граммов
Водонепроницаемость IPX4 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Красный Синий, Черный, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
OnePlus 6 +4%
84.12%
P20 Lite
80.72%

Производительность

Тестируем Ванплас 6 и Хуавей П20 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 845 HiSilicon Kirin 659
Макс. частота 2800 МГц 2360 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A53
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 10 нанометров 16 нанометров
Графика Adreno 630 Mali-T830 MP2
Частота GPU 710 МГц 900 МГц
FLOPS ~727 Гфлопс ~40 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
OnePlus 6
509
P20 Lite
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
OnePlus 6
2283
P20 Lite
н/д
AnTuTu Benchmark 9
OnePlus 6
400326
P20 Lite
н/д
CPU 102075 -
GPU 164911 -
Memory 57690 -
UX 77128 -
Total score 400326 -
3DMark Wild Life Performance
OnePlus 6
1447
P20 Lite
н/д
Stability 97% -
Graphics test 8 FPS -
Graphics score 1447 -
PCMark 3.0 score 8357 -
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 11) Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI OxygenOS 11 EMUI 9.0
Размер системы из коробки 12 ГБ 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 20 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Dash Charge (60% за 35 минут) Да (40% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:20 ч. 1:40 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 08:07 ч. -
Просмотр видео 11:16 ч. -
Игры 03:44 ч. -
Режим ожидания 94 ч. -
Общая автономность
OnePlus 6
25:39 ч.
P20 Lite
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus 6 vs Huawei P20 Lite
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (16 МП + 20 МП) 2 (16 МП + 2 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX519 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.9" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Примеры Примеры фото OnePlus 6 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 25 мм 28 мм
Размер пикселя 1 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
OnePlus 6
100
P20 Lite
н/д
Качество видео
OnePlus 6
87
P20 Lite
н/д
Итоговая оценка камеры
OnePlus 6
96
P20 Lite
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM - Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 16 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
OnePlus 6
81.6 дБ
P20 Lite +3%
84.1 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Май 2018 года Март 2018 года
Дата начала продаж Май 2018 года Март 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.33 Вт/кг 0.75 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.38 Вт/кг 1.21 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель для быстрой зарядки
- Адаптер питания
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus 6 более удачной покупкой.

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