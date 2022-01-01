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OnePlus 6 против Huawei P20 Pro

Ванплас 6
VS
Хуавей П20 Про
OnePlus 6
Huawei P20 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 мая 2018 года OnePlus 6 с экраном 6.28" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 6.1-дюймового Huawei P20 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 970 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Показывает на 21% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • На 45% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 509 и 350 баллов
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Huawei P20 Pro
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3300 мАч
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • На 29% выше максимальная яркость экрана (587 против 456 нит)
  • Стерео динамики
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
OnePlus 6
vs
P20 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.28 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2280 пикселей 1080 x 2240 пикселей
Соотношение сторон 19:9 18.7:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 408 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.12% 82%
Особенности - Always-On Display - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.4% -
ШИМ (PWM) 236 Гц 238 Гц
Время отклика 3.6 мс 4 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
OnePlus 6
456 нит
P20 Pro +29%
587 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 155.7 мм 155 мм
Ширина 75.3 мм 73 мм
Толщина 7.7 мм 7.8 мм
Вес 177 граммов 180 граммов
Водонепроницаемость IPX4 IP67
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Красный Синий, Черный, Фиолетовый, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
OnePlus 6 +3%
84.12%
P20 Pro
82%

Производительность

Тестируем Ванплас 6 и Хуавей П20 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 845 HiSilicon Kirin 970
Макс. частота 2800 МГц 2360 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)		 - 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex A73
Кэш L3 2 МБ 2 МБ
Размер транзистора 10 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 630 Mali G72 MP12
Частота GPU 710 МГц 767 МГц
FLOPS ~727 Гфлопс ~347 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1833 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
OnePlus 6 +45%
509
P20 Pro
350
Geekbench 5 (многоядерный)
OnePlus 6 +65%
2283
P20 Pro
1385
AnTuTu Benchmark 9
OnePlus 6 +21%
400326
P20 Pro
329784
CPU 102075 77623
GPU 164911 101795
Memory 57690 69208
UX 77128 83622
Total score 400326 329784
3DMark Wild Life Performance
OnePlus 6
1447
P20 Pro
н/д
Stability 97% -
Graphics test 8 FPS -
Graphics score 1447 -
PCMark 3.0 score 8357 -
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 11) Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI OxygenOS 11 EMUI 10
Размер системы из коробки 12 ГБ 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 20 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Dash Charge (60% за 35 минут) Да, SuperCharge (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:20 ч. 1:30 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 08:07 ч. 10:19 ч.
Просмотр видео 11:16 ч. 10:35 ч.
Игры 03:44 ч. 05:48 ч.
Режим ожидания 94 ч. 82 ч.
Общая автономность
OnePlus 6
25:39 ч.
P20 Pro +5%
26:54 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus 6 vs Huawei P20 Pro
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 40 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464 7360 x 4912
Зум Цифровой Оптический, 3x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (16 МП + 20 МП) 3 (40 МП + 8 МП + 20 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX519 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.74", Sony IMX600 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Монохромный объектив - - 20 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото OnePlus 6 от DxOMark Примеры фото Huawei P20 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 4608 x 3456 5632 x 4224
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 25 мм 26 мм
Размер пикселя 1 микрон 0.9 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
OnePlus 6
100
P20 Pro +14%
114
Качество видео
OnePlus 6
87
P20 Pro +13%
98
Итоговая оценка камеры
OnePlus 6
96
P20 Pro +14%
109

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM - Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 16 18
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
OnePlus 6
81.6 дБ
P20 Pro +4%
84.9 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Май 2018 года Март 2018 года
Дата начала продаж Май 2018 года Апрель 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.33 Вт/кг 0.73 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.38 Вт/кг 1.22 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель для быстрой зарядки
- Адаптер питания
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Гарантийный талон
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее автономность, камера, корпус и звук - выбирайте Huawei P20 Pro, а если производительность, программное обеспечение и коммуникации – то OnePlus 6.

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