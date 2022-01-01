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OnePlus 6 против LG G6

Ванплас 6
VS
Лджи Джи 6
OnePlus 6
LG G6

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 мая 2018 года OnePlus 6 с экраном 6.28" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 5.7-дюймового LG G6, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 821 и вышел на 14 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus 6
  • Показывает в 2.7 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 0.58" большая диагональ экрана
  • На 14% лучшая автономность (25:39 vs 22:30 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Более новая ОС: Android 11 против 9
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 845
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Тонкие рамки – на 5.55% выше полезная площадь экрана
  • Смартфон на 1 год и 2 месяца новее
Причины выбрать LG G6
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 41% выше плотность пикселей (565 vs 402 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки WPC/PMA на
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 2048 ГБ
  • На 23% выше максимальная яркость экрана (562 против 456 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 14 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
OnePlus 6
vs
LG G6

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.28 дюймов 5.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2280 пикселей 1440 x 2880 пикселей
Соотношение сторон 19:9 18:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 565 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.12% 78.57%
Особенности - Always-On Display - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.4% 99%
ШИМ (PWM) 236 Гц 2410 Гц
Время отклика 3.6 мс 31.4 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 2809:1
Максимальная яркость
OnePlus 6
456 нит
LG G6 +23%
562 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 155.7 мм 148.9 мм
Ширина 75.3 мм 71.9 мм
Толщина 7.7 мм 7.9 мм
Вес 177 граммов 163 грамма
Водонепроницаемость IPX4 IP68
Материал задней панели Стекло Металл
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Красный Синий, Черный, Белый, Золотой, Темно-лиловый, Платиновый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
OnePlus 6 +7%
84.12%
LG G6
78.57%

Производительность

Тестируем Ванплас 6 и Лджи Джи 6 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 845 Qualcomm Snapdragon 821
Макс. частота 2800 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 4 (2 + 2)
Архитектура - 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)		 - 2 ядра по 1.6 ГГц: Kryo
- 2 ядра по 2.342 ГГц: Kryo
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 10 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 630 Adreno 530
Частота GPU 710 МГц 653 МГц
FLOPS ~727 Гфлопс ~519 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.0
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 2048 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
OnePlus 6 +85%
509
LG G6
275
Geekbench 5 (многоядерный)
OnePlus 6 +246%
2283
LG G6
659
AnTuTu Benchmark 9
OnePlus 6 +165%
400326
LG G6
150947
CPU 102075 39688
GPU 164911 48055
Memory 57690 29347
UX 77128 34910
Total score 400326 150947
3DMark Wild Life Performance
OnePlus 6 +63%
1447
LG G6
886
Stability 97% -
Graphics test 8 FPS 5 FPS
Graphics score 1447 886
PCMark 3.0 score 8357 5667
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 11) Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI OxygenOS 11 LG UX 6
Размер системы из коробки 12 ГБ 10 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч 3300 мАч
Мощность зарядки 20 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, WPC/PMA
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Dash Charge (60% за 35 минут) Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:20 ч. 1:45 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 08:07 ч. 07:14 ч.
Просмотр видео 11:16 ч. 08:57 ч.
Игры 03:44 ч. 03:40 ч.
Режим ожидания 94 ч. 86 ч.
Общая автономность
OnePlus 6 +14%
25:39 ч.
LG G6
22:30 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus 6 vs LG G6
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464 4160 x 3120
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 125°
Количество объективов 2 (16 МП + 20 МП) 2 (13 МП + 13 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX519 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 30 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3", Sony IMX258 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Режим "Pro"
Примеры Примеры фото OnePlus 6 от DxOMark Примеры фото LG G6 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 2592 x 1944
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 25 мм 18 мм
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
OnePlus 6
100
LG G6
н/д
Качество видео
OnePlus 6
87
LG G6
н/д
Итоговая оценка камеры
OnePlus 6
96
LG G6
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM - Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 16 12
Поддержка 5G Нет -

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
OnePlus 6 +2%
81.6 дБ
LG G6
80.3 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Май 2018 года Февраль 2017 года
Дата начала продаж Май 2018 года Апрель 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.33 Вт/кг 0.393 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.38 Вт/кг 1.12 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель для быстрой зарядки
- Адаптер питания
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель зарядки
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Защитная пленка для экрана
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus 6 более удачной покупкой.

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