OnePlus 6 против LG G6
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 мая 2018 года OnePlus 6 с экраном 6.28" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 5.7-дюймового LG G6, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 821 и вышел на 14 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать OnePlus 6
- Показывает в 2.7 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 0.58" большая диагональ экрана
- На 14% лучшая автономность (25:39 vs 22:30 часов)
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Более новая ОС: Android 11 против 9
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
- Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 845
- AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Тонкие рамки – на 5.55% выше полезная площадь экрана
- Смартфон на 1 год и 2 месяца новее
Причины выбрать LG G6
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- На 41% выше плотность пикселей (565 vs 402 PPI)
- Поддержка беспроводной зарядки WPC/PMA на
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 2048 ГБ
- На 23% выше максимальная яркость экрана (562 против 456 нит)
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- Весит на 14 граммов меньше
Обзор
Цена/Качество
Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.28 дюймов
|5.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2280 пикселей
|1440 x 2880 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|18:9
|Плотность пикселей
|402 точек на дюйм
|565 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|84.12%
|78.57%
|Особенности
|- Always-On Display
|- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|97.4%
|99%
|ШИМ (PWM)
|236 Гц
|2410 Гц
|Время отклика
|3.6 мс
|31.4 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|2809:1
Дизайн и корпус
|Высота
|155.7 мм
|148.9 мм
|Ширина
|75.3 мм
|71.9 мм
|Толщина
|7.7 мм
|7.9 мм
|Вес
|177 граммов
|163 грамма
|Водонепроницаемость
|IPX4
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Металл
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Красный
|Синий, Черный, Белый, Золотой, Темно-лиловый, Платиновый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 845
|Qualcomm Snapdragon 821
|Макс. частота
|2800 МГц
|2300 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|4 (2 + 2)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
|- 2 ядра по 1.6 ГГц: Kryo
- 2 ядра по 2.342 ГГц: Kryo
|Кэш L3
|2 МБ
|-
|Размер транзистора
|10 нанометров
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 630
|Adreno 530
|Частота GPU
|710 МГц
|653 МГц
|FLOPS
|~727 Гфлопс
|~519 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|1866 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128, 256 ГБ
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.0
|Карта памяти
|Нет
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 2048 ГБ
Бенчмарки
|CPU
|102075
|39688
|GPU
|164911
|48055
|Memory
|57690
|29347
|UX
|77128
|34910
|Total score
|400326
|150947
|Stability
|97%
|-
|Graphics test
|8 FPS
|5 FPS
|Graphics score
|1447
|886
|PCMark 3.0 score
|8357
|5667
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 11)
|Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|OxygenOS 11
|LG UX 6
|Размер системы из коробки
|12 ГБ
|10 ГБ
Батарея
|Объем
|3300 мАч
|3300 мАч
|Мощность зарядки
|20 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да, WPC/PMA
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Dash Charge (60% за 35 минут)
|Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:20 ч.
|1:45 ч.
|Веб-серфинг
|08:07 ч.
|07:14 ч.
|Просмотр видео
|11:16 ч.
|08:57 ч.
|Игры
|03:44 ч.
|03:40 ч.
|Режим ожидания
|94 ч.
|86 ч.
Камеры
|Матрица
|16 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4616 x 3464
|4160 x 3120
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|125°
|Количество объективов
|2 (16 МП + 20 МП)
|2 (13 МП + 13 МП)
|Основной объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX519 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 30 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3", Sony IMX258 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото OnePlus 6 от DxOMark
|Примеры фото LG G6 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|2592 x 1944
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|25 мм
|18 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|-
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|-
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|16
|12
|Поддержка 5G
|Нет
|-
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Май 2018 года
|Февраль 2017 года
|Дата начала продаж
|Май 2018 года
|Апрель 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.33 Вт/кг
|0.393 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.38 Вт/кг
|1.12 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель для быстрой зарядки
- Адаптер питания
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель зарядки
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Защитная пленка для экрана
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus 6 более удачной покупкой.
Опрос
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1