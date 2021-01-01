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OnePlus 6 против OnePlus 5

Ванплас 6
VS
Ванплас 5
OnePlus 6
OnePlus 5

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 мая 2018 года OnePlus 6 с экраном 6.28" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 5.5-дюймового OnePlus 5, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 835 и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus 6
  • Защита корпуса от воды по стандарту IPX4
  • На 0.78" большая диагональ экрана
  • Тонкие рамки – на 10.78% выше полезная площадь экрана
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Смартфон на 10 месяцев новее
Причины выбрать OnePlus 5
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 9% лучшая автономность (83 vs 76 часов)
  • Весит на 24 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
OnePlus 6
vs
OnePlus 5

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.28 дюймов 5.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2280 пикселей 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 19:9 16:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.12% 73.34%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.4% -
ШИМ (PWM) 236 Гц 250 Гц
Время отклика 3.6 мс 4.8 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
OnePlus 6 +6%
454 нит
OnePlus 5
427 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 155.7 мм 154.2 мм
Ширина 75.3 мм 74.1 мм
Толщина 7.7 мм 7.2 мм
Вес 177 граммов 153 грамма
Водонепроницаемость IPX4 Нет
Материал задней панели Стекло Металл
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Красный Черный, Золотой, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
OnePlus 6 +15%
84.12%
OnePlus 5
73.34%

Производительность

Тестируем Ванплас 6 и Ванплас 5 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 845 Qualcomm Snapdragon 835
Макс. частота 2800 МГц 2450 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.45 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A73)
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 10 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 630 Adreno 540
Частота GPU 710 МГц 710 МГц
FLOPS ~727 Гфлопс ~558 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
OnePlus 6
507
OnePlus 5
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
OnePlus 6
2253
OnePlus 5
н/д
AnTuTu Benchmark 7
OnePlus 6 +44%
256057
OnePlus 5
178297
AnTuTu Benchmark 8
OnePlus 6
359957
OnePlus 5
н/д
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 7.1.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI OxygenOS 10.3.1 OxygenOS 9.0.4
Размер системы из коробки 12 ГБ 11.4 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч 3300 мАч
Мощность зарядки 20 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Dash Charge (60% за 35 минут) Да, Dash Charge (60% за 20 минут)
Время полной зарядки 1:20 ч. 1:20 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
OnePlus 6
9:19 ч.
OnePlus 5 +15%
10:54 ч.
Время просмотра видео
OnePlus 6
14:27 ч.
OnePlus 5 +29%
18:42 ч.
Время разговора (3G)
OnePlus 6 +42%
27:42 ч.
OnePlus 5
19:27 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus 6 vs OnePlus 5
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464 4616 x 3464
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (16 МП + 20 МП) 2 (16 МП + 20 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX519 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX398 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - - 20 МП
- Апертура: f/2.6
- Фокусное расстояние: 36 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX350 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото OnePlus 6 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 25 мм 20 мм
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
OnePlus 6
100
OnePlus 5
н/д
Качество видео
OnePlus 6
87
OnePlus 5
н/д
Итоговая оценка камеры
OnePlus 6
96
OnePlus 5
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM - Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 16 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
OnePlus 6
81.6 дБ
OnePlus 5 +8%
87.8 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Май 2018 года Июнь 2017 года
Дата начала продаж Май 2018 года Август 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.33 Вт/кг 1.39 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.38 Вт/кг 1.48 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель для быстрой зарядки
- Адаптер питания
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство Dash Power
- Кабель Dash Type-C
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Защитная пленка для экрана
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus 6 более удачной покупкой.

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