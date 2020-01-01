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OnePlus 6T против Huawei Mate 20

Ванплас 6Т
OnePlus 6T
VS
Хуавей Мейт 20
Huawei Mate 20

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 29 октября 2018 года OnePlus 6T с экраном 6.41" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 6.53-дюймового Huawei Mate 20, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus 6T
  • Стабилизация изображения
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Huawei Mate 20
  • Защита корпуса по стандарту IP53
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 74% выше максимальная яркость экрана (788 против 453 нит)
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3700 мАч
  • Стерео динамики
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик OnePlus 6T и Huawei Mate 20

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.41 дюймов 6.53 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2244 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 18.7:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 381 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.89% 88%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3

Тесты дисплея

Максимальная яркость
OnePlus 6T
453 нит
Mate 20 +74%
788 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 157.5 мм 158.2 мм
Ширина 74.8 мм 77.2 мм
Толщина 8.2 мм 8.3 мм
Вес 185 граммов 188 граммов
Водонепроницаемость IPX4 IP53
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Фиолетовый, Полуночный черный Сумеречный, Полуночный синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
OnePlus 6T
85.89%
Mate 20 +2%
88%

Производительность

Тестируем Ванплас 6Т и Хуавей Мейт 20 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 845 HiSilicon Kirin 980
Архитектура 4 ядра по 2.8 ГГц (Kryo 385), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 385) 2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2800 МГц 2600 МГц
Размер транзистора 10 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 630 Mali-G76 MP10
GPU-ядер - 10
Частота GPU 710 МГц 720 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти No Nano Memory
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
OnePlus 6T
521
Mate 20 +28%
666
Geekbench 5 (многоядерный)
OnePlus 6T +6%
2419
Mate 20
2272
AnTuTu Benchmark 8
OnePlus 6T
358936
Mate 20 +1%
362543

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI OxygenOS 10.3.1 EMUI 10.1
Размер системы из коробки 13 ГБ 14.9 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3700 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 20 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:25 ч. 1:25 ч.
Быстрая зарядка Да, Dash Charge (50% за 30 минут) Да, SuperCharge 2.0 (58% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
OnePlus 6T
12:04 ч.
Mate 20 +61%
19:42 ч.
Время просмотра видео
OnePlus 6T +7%
15:40 ч.
Mate 20
14:38 ч.
Время разговора (3G)
OnePlus 6T +29%
29:08 ч.
Mate 20
22:50 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus 6T vs Huawei Mate 20
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 2 (16 МП + 20 MP) 3 (12 МП + 8 MP + 16 MP)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX519 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.3" (BSI CMOS)
- Лазерный автофокус
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
Времяпролетный объектив - 20 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX376 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото OnePlus 6T от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 4608 x 3456 5632 x 4224
Апертура f/2.0 f/2
Фокусное расстояние 25 мм 26 мм
Размер пикселя 1 микрон 0.9 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
OnePlus 6T
101
Mate 20
н/д
Качества видео
OnePlus 6T
91
Mate 20
н/д
Итоговая оценка камеры
OnePlus 6T
98
Mate 20
н/д

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 -
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 16 21

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
OnePlus 6T
67 дБ
Mate 20 +10%
74 дБ
Музыка
OnePlus 6T +3%
72 дБ
Mate 20
70 дБ
Звонок
OnePlus 6T +2%
84 дБ
Mate 20
82 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Октябрь 2018 года Октябрь 2018 года
Дата начала продаж Февраль 2019 года Ноябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.552 Вт/кг 0.44 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.269 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания Dash Charge
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
- Защитная пленка для экрана		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Чехол
- Скрепка для извлечения SIM-карты

Цены

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Huawei Mate 20. У него лучшие производительность, батарея, корпус и звук.

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