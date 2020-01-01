OnePlus 6T против Huawei Mate 20
Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 29 октября 2018 года OnePlus 6T с экраном 6.41" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 6.53-дюймового Huawei Mate 20, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать OnePlus 6T
- Стабилизация изображения
- Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Huawei Mate 20
- Защита корпуса по стандарту IP53
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- На 74% выше максимальная яркость экрана (788 против 453 нит)
- Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3700 мАч
- Стерео динамики
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Наличие инфракрасного порта
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
65
67
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
66
70
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
71
77
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
70
71
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
81
84
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
69
72
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик OnePlus 6T и Huawei Mate 20
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.41 дюймов
|6.53 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1080 x 2244 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|18.7:9
|Плотность пикселей
|402 точек на дюйм
|381 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|85.89%
|88%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|- DCI-P3
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|157.5 мм
|158.2 мм
|Ширина
|74.8 мм
|77.2 мм
|Толщина
|8.2 мм
|8.3 мм
|Вес
|185 граммов
|188 граммов
|Водонепроницаемость
|IPX4
|IP53
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Фиолетовый, Полуночный черный
|Сумеречный, Полуночный синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, сзади
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 845
|HiSilicon Kirin 980
|Архитектура
|4 ядра по 2.8 ГГц (Kryo 385), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 385)
|2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2800 МГц
|2600 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 630
|Mali-G76 MP10
|GPU-ядер
|-
|10
|Частота GPU
|710 МГц
|720 МГц
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|No
|Nano Memory
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
521
Mate 20 +28%
666
Geekbench 5 (многоядерный)
OnePlus 6T +6%
2419
2272
AnTuTu Benchmark 8
358936
Mate 20 +1%
362543
Рейтинг производительности AnTuTu Benchmark 8 (#96 и #95)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 9 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|OxygenOS 10.3.1
|EMUI 10.1
|Размер системы из коробки
|13 ГБ
|14.9 ГБ
Батарея
|Объем
|3700 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|20 Вт
|22.5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:25 ч.
|1:25 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Dash Charge (50% за 30 минут)
|Да, SuperCharge 2.0 (58% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12:04 ч.
Mate 20 +61%
19:42 ч.
Время просмотра видео
OnePlus 6T +7%
15:40 ч.
14:38 ч.
Время разговора (3G)
OnePlus 6T +29%
29:08 ч.
22:50 ч.
Камеры
|Матрица
|16 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4616 x 3464
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|120°
|Количество объективов
|2 (16 МП + 20 MP)
|3 (12 МП + 8 MP + 16 MP)
|Основной объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX519 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.3" (BSI CMOS)
- Лазерный автофокус
|Телефото объектив
|-
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
|Времяпролетный объектив
|- 20 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX376 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото OnePlus 6T от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|24 мегапикселя
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|5632 x 4224
|Апертура
|f/2.0
|f/2
|Фокусное расстояние
|25 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|0.9 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
101
Качества видео
91
Итоговая оценка камеры
98
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|-
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Да
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat
|16
|21
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Голос
67 дБ
Mate 20 +10%
74 дБ
Музыка
OnePlus 6T +3%
72 дБ
70 дБ
Звонок
OnePlus 6T +2%
84 дБ
82 дБ
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Октябрь 2018 года
|Октябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2019 года
|Ноябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.552 Вт/кг
|0.44 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.269 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Адаптер питания Dash Charge
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
- Защитная пленка для экрана
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Чехол
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены
Итоги
Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Huawei Mate 20. У него лучшие производительность, батарея, корпус и звук.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1