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OnePlus 6T против Huawei P40 Pro

Ванплас 6Т
OnePlus 6T
VS
Хуавей П40 Про
Huawei P40 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 октября 2018 года OnePlus 6T с экраном 6.41" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 6.58-дюймового Huawei P40 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 990 5G и вышел на 17 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus 6T
  • Весит на 24 грамма меньше
Причины выбрать Huawei P40 Pro
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOmark)
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Показывает на 36% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Запись замедленной съемки в 7680 FPS
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 4200 против 3700 мАч
  • Смартфон на 1 год и 5 месяцев новее
  • На 9% выше максимальная яркость экрана (495 против 453 нит)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик OnePlus 6T и Huawei P40 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED OLED
Размер 6.41 дюймов 6.58 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1200 x 2640 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 441 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.89% 91.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
OnePlus 6T
453 нит
P40 Pro +9%
495 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 157.5 мм 158.2 мм
Ширина 74.8 мм 72.6 мм
Толщина 8.2 мм 9 мм
Вес 185 граммов 209 граммов
Водонепроницаемость IPX4 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Фиолетовый, Полуночный черный Черный, Мерцающий серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
OnePlus 6T
85.89%
P40 Pro +7%
91.6%

Производительность

Тестируем Ванплас 6Т и Хуавей П40 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 845 HiSilicon Kirin 990 5G
Архитектура 4 ядра по 2.8 ГГц (Kryo 385), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 385) 2 ядра по 2.86 ГГц (Cortex A76), 2 ядра по 2.36 ГГц (Cortex A76), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2800 МГц 2860 МГц
Размер транзистора 10 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 630 Mali-G76 MP16
GPU-ядер - 16
Частота GPU 710 МГц 600 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.0
Карта памяти No Nano Memory
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
OnePlus 6T
521
P40 Pro +51%
787
Geekbench 5 (многоядерный)
OnePlus 6T
2419
P40 Pro +33%
3213
AnTuTu Benchmark 8
OnePlus 6T
358936
P40 Pro +36%
487053

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 10.0
Оболочка UI OxygenOS 10.3.1 EMUI 10.1
Размер системы из коробки 13 ГБ 16.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3700 мАч 4200 мАч
Мощность зарядки 20 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:25 ч. 0:40 ч.
Быстрая зарядка Да, Dash Charge (50% за 30 минут) Да (100% за 40 минут)
Беспроводная зарядка Нет Да (27 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
OnePlus 6T
12:04 ч.
P40 Pro +26%
15:14 ч.
Время просмотра видео
OnePlus 6T
15:40 ч.
P40 Pro +18%
18:11 ч.
Время разговора (3G)
OnePlus 6T +30%
29:08 ч.
P40 Pro
22:42 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus 6T vs Huawei P40 Pro
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464 8200 x 6100
Зум Цифровой Оптический, 5x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 7680 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 2 (16 МП + 20 MP) 4 (50 МП + 12 MP + 40 MP + 0 MP)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX519 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 2.44 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX700 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 18 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.54", Sony IMX650 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 20 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX376 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото OnePlus 6T от DxOMark Примеры фото Huawei P40 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4608 x 3456 6464 x 4864
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 25 мм 26 мм
Размер пикселя 1 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
OnePlus 6T
101
P40 Pro +39%
140
Качества видео
OnePlus 6T
91
P40 Pro +15%
105
Итоговая оценка камеры
OnePlus 6T
98
P40 Pro +31%
128

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 16 21

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Голос
OnePlus 6T
67 дБ
P40 Pro
н/д
Музыка
OnePlus 6T
72 дБ
P40 Pro
н/д
Звонок
OnePlus 6T
84 дБ
P40 Pro
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Октябрь 2018 года Март 2020 года
Дата начала продаж Февраль 2019 года Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.552 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.269 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания Dash Charge
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
- Защитная пленка для экрана		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
- Наушники
- Чехол

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P40 Pro более удачной покупкой.

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