OnePlus 6T против LG V30
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 октября 2018 года OnePlus 6T с экраном 6.41" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 6-дюймового LG V30, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 835 и вышел на 15 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать OnePlus 6T
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
- Показывает на 42% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 0.41" большая диагональ экрана
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
- Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 3700 против 3300 мАч
- Более новая ОС: Android 10 против 9
- Смартфон на 1 год и 3 месяца новее
- На 32% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 510 и 387 баллов
Причины выбрать LG V30
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- На 34% выше плотность пикселей (537 vs 402 PPI)
- На 37% выше максимальная яркость экрана (610 против 445 нит)
- Поддержка беспроводной зарядки на 10 Вт
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 2 ГБ
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Весит на 27 граммов меньше
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
64
70
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
62
45
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
69
71
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
66
55
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
77
81
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
65
60
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|POLED
|Размер
|6.41 дюймов
|6 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1440 x 2880 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|18:9
|Плотность пикселей
|402 точек на дюйм
|537 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|85.89%
|81.48%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|99.6%
|100%
|ШИМ (PWM)
|240 Гц
|227 Гц
|Время отклика
|9 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|157.5 мм
|151.7 мм
|Ширина
|74.8 мм
|75.4 мм
|Толщина
|8.2 мм
|7.3 мм
|Вес
|185 граммов
|158 граммов
|Водонепроницаемость
|IPX4
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Фиолетовый, Полуночный черный
|Синий, Черный, Темно-лиловый, Серебристый, Розовое золото, Малиновое золото
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 845
|Qualcomm Snapdragon 835
|Макс. частота
|2800 МГц
|2450 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.45 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A73)
|Кэш L3
|2 МБ
|-
|Размер транзистора
|10 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Adreno 630
|Adreno 540
|Частота GPU
|710 МГц
|710 МГц
|FLOPS
|~727 Гфлопс
|~558 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|64 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|Нет
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 2 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
OnePlus 6T +32%
510
387
Geekbench 5 (многоядерный)
OnePlus 6T +42%
2353
1659
AnTuTu Benchmark 7
OnePlus 6T +84%
291757
158145
AnTuTu Benchmark 8
OnePlus 6T +42%
300845
211181
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 7.1.2 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|OxygenOS 10.3.1
|LG UX 6
|Размер системы из коробки
|13 ГБ
|14 ГБ
Батарея
|Объем
|3700 мАч
|3300 мАч
|Мощность зарядки
|20 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (10 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Dash Charge (50% за 30 минут)
|Да, Quick Charge 3.0 (30% за 15 минут)
|Время полной зарядки
|1:25 ч.
|1:50 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
OnePlus 6T +29%
12:04 ч.
9:30 ч.
Время просмотра видео
OnePlus 6T +6%
15:40 ч.
14:56 ч.
Время разговора (3G)
29:08 ч.
LG V30 +15%
33:30 ч.
Камеры
|Матрица
|16 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4616 x 3464
|4616 x 3464
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|107°
|Количество объективов
|2 (16 МП + 20 МП)
|2 (16 МП + 13 МП)
|Основной объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX519 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 16 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 30 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX351 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
|Времяпролетный объектив
|- 20 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX376 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото OnePlus 6T от DxOMark
|Примеры фото LG V30 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|2592 x 1944
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|25 мм
|22 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|1/5"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
OnePlus 6T +16%
101
87
Качество видео
OnePlus 6T +25%
91
73
Итоговая оценка камеры
OnePlus 6T +20%
98
82
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|16
|16
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Октябрь 2018 года
|Август 2017 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2019 года
|Сентябрь 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.552 Вт/кг
|0.375 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.269 Вт/кг
|1.12 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Адаптер питания Dash Charge
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
- Защитная пленка для экрана
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение и камера - выбирайте OnePlus 6T, а если дисплей, коммуникации и корпус – то LG V30.
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