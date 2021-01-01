OnePlus 6T против LG V40 ThinQ
Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 29 октября 2018 года OnePlus 6T с экраном 6.41" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 6.4-дюймового LG V40 ThinQ, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 845. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать OnePlus 6T
- На 41% лучшая автономность (90 vs 64 часов)
- Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 3700 против 3300 мАч
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
Причины выбрать LG V40 ThinQ
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- На 34% выше плотность пикселей (537 vs 402 PPI)
- На 41% выше максимальная яркость экрана (628 против 445 нит)
- Поддержка беспроводной зарядки Qi на 10 Вт
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 2048 ГБ
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Весит на 16 граммов меньше
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
75
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
63
55
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
69
61
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
66
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
77
81
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
65
65
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|OLED
|Размер
|6.41 дюймов
|6.4 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1440 x 3120 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|402 точек на дюйм
|537 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|85.89%
|83.85%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|99.6%
|96.5%
|ШИМ (PWM)
|240 Гц
|250 Гц
|Время отклика
|9 мс
|4.2 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|157.5 мм
|158.8 мм
|Ширина
|74.8 мм
|75.7 мм
|Толщина
|8.2 мм
|7.6 мм
|Вес
|185 граммов
|169 граммов
|Водонепроницаемость
|IPX4
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Фиолетовый, Полуночный черный
|Синий, Черный, Красный, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 845
|Qualcomm Snapdragon 845
|Макс. частота
|2800 МГц
|2800 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
|- 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
|Кэш L3
|2 МБ
|2 МБ
|Размер транзистора
|10 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Adreno 630
|Adreno 630
|Частота GPU
|710 МГц
|710 МГц
|FLOPS
|~727 Гфлопс
|~727 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|Нет
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 2048 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
510
Geekbench 5 (многоядерный)
2353
AnTuTu Benchmark 7
OnePlus 6T +20%
291757
243339
AnTuTu Benchmark 8
OnePlus 6T +3%
300845
292502
Список Android-смартфонов в AnTuTu Benchmark 8 (#217 и #229)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|OxygenOS 10.3.1
|LG UX 7.1
|Размер системы из коробки
|13 ГБ
|20.8 ГБ
Батарея
|Объем
|3700 мАч
|3300 мАч
|Мощность зарядки
|20 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да, Qi (10 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Dash Charge (50% за 30 минут)
|Да, Quick Charge 3.0 (50% за 36 минут)
|Время полной зарядки
|1:25 ч.
|1:31 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
OnePlus 6T +48%
12:04 ч.
8:12 ч.
Время просмотра видео
OnePlus 6T +51%
15:40 ч.
10:17 ч.
Время разговора (3G)
OnePlus 6T +36%
29:08 ч.
21:41 ч.
Камеры
|Матрица
|16 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4616 x 3464
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|107°
|Количество объективов
|2 (16 МП + 20 МП)
|3 (12 МП + 12 МП + 16 МП)
|Основной объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX519 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.6" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 16 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 20 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX376 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото OnePlus 6T от DxOMark
|Примеры фото LG V40 ThinQ от DxOMark
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|f/1.9
|Фокусное расстояние
|25 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|1.4 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|1/3.2"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
101
Качество видео
91
Итоговая оценка камеры
98
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|16
|16
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Октябрь 2018 года
|Октябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2019 года
|Октябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.552 Вт/кг
|0.318 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.269 Вт/кг
|1.2 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Адаптер питания Dash Charge
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
- Защитная пленка для экрана
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение и автономность - выбирайте OnePlus 6T, а если дисплей, коммуникации и корпус – то LG V40 ThinQ.
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