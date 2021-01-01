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OnePlus 6T против LG V40 ThinQ

Ванплас 6Т
VS
Лджи V40 ThinQ
OnePlus 6T
LG V40 ThinQ

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 29 октября 2018 года OnePlus 6T с экраном 6.41" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 6.4-дюймового LG V40 ThinQ, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 845. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus 6T
  • На 41% лучшая автономность (90 vs 64 часов)
  • Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 3700 против 3300 мАч
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
Причины выбрать LG V40 ThinQ
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 34% выше плотность пикселей (537 vs 402 PPI)
  • На 41% выше максимальная яркость экрана (628 против 445 нит)
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi на 10 Вт
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 2048 ГБ
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Весит на 16 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
OnePlus 6T
vs
V40 ThinQ

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED OLED
Размер 6.41 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1440 x 3120 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 537 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.89% 83.85%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.6% 96.5%
ШИМ (PWM) 240 Гц 250 Гц
Время отклика 9 мс 4.2 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
OnePlus 6T
445 нит
V40 ThinQ +41%
628 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 157.5 мм 158.8 мм
Ширина 74.8 мм 75.7 мм
Толщина 8.2 мм 7.6 мм
Вес 185 граммов 169 граммов
Водонепроницаемость IPX4 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Фиолетовый, Полуночный черный Синий, Черный, Красный, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
OnePlus 6T +2%
85.89%
V40 ThinQ
83.85%

Производительность

Тестируем Ванплас 6Т и Лджи V40 ThinQ в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 845 Qualcomm Snapdragon 845
Макс. частота 2800 МГц 2800 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)		 - 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
Кэш L3 2 МБ 2 МБ
Размер транзистора 10 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 630 Adreno 630
Частота GPU 710 МГц 710 МГц
FLOPS ~727 Гфлопс ~727 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 2048 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
OnePlus 6T
510
V40 ThinQ
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
OnePlus 6T
2353
V40 ThinQ
н/д
AnTuTu Benchmark 7
OnePlus 6T +20%
291757
V40 ThinQ
243339
AnTuTu Benchmark 8
OnePlus 6T +3%
300845
V40 ThinQ
292502
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI OxygenOS 10.3.1 LG UX 7.1
Размер системы из коробки 13 ГБ 20.8 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3700 мАч 3300 мАч
Мощность зарядки 20 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi (10 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Dash Charge (50% за 30 минут) Да, Quick Charge 3.0 (50% за 36 минут)
Время полной зарядки 1:25 ч. 1:31 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
OnePlus 6T +48%
12:04 ч.
V40 ThinQ
8:12 ч.
Время просмотра видео
OnePlus 6T +51%
15:40 ч.
V40 ThinQ
10:17 ч.
Время разговора (3G)
OnePlus 6T +36%
29:08 ч.
V40 ThinQ
21:41 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus 6T vs LG V40 ThinQ
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 107°
Количество объективов 2 (16 МП + 20 МП) 3 (12 МП + 12 МП + 16 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX519 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.6" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 16 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 20 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX376 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото OnePlus 6T от DxOMark Примеры фото LG V40 ThinQ от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/1.9
Фокусное расстояние 25 мм 26 мм
Размер пикселя 1 микрон 1.4 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/3.2"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
OnePlus 6T
101
V40 ThinQ
н/д
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 16 16
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
OnePlus 6T
80.5 дБ
V40 ThinQ +5%
84.7 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Октябрь 2018 года Октябрь 2018 года
Дата начала продаж Февраль 2019 года Октябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.552 Вт/кг 0.318 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.269 Вт/кг 1.2 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания Dash Charge
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
- Защитная пленка для экрана		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение и автономность - выбирайте OnePlus 6T, а если дисплей, коммуникации и корпус – то LG V40 ThinQ.

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