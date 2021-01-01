Главная > Сравнение смартфонов > 7 Pro vs iPhone 12 Pro Max – что лучше выбрать?

OnePlus 7 Pro против Apple iPhone 12 Pro Max

Ванплас 7 Про
VS
Эпл Айфон 12 Про Макс
OnePlus 7 Pro
Apple iPhone 12 Pro Max

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 мая 2019 года OnePlus 7 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 6.7-дюймового Apple iPhone 12 Pro Max, который имеет процессор Apple A14 Bionic и вышел на 17 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus 7 Pro
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Современный порт USB Type-C
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Комплектуется на 398 мАч более емким аккумулятором – 4085 против 3687 мАч
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • На 13% выше плотность пикселей (516 vs 458 PPI)
Причины выбрать Apple iPhone 12 Pro Max
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Показывает на 35% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 12% лучшая автономность (95 vs 85 часов)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • На 34% выше максимальная яркость экрана (815 против 609 нит)
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем OnePlus
  • Смартфон на 1 год и 5 месяцев новее
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
7 Pro
vs
iPhone 12 Pro Max

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.67 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1440 x 3120 пикселей 1284 x 2778 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 516 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 88.1% 87.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.8% 99.4%
ШИМ (PWM) 122 Гц 238 Гц
Время отклика 6 мс 8 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
7 Pro
609 нит
iPhone 12 Pro Max +34%
815 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 162.6 мм 160.8 мм
Ширина 75.9 мм 78.1 мм
Толщина 8.8 мм 7.4 мм
Вес 206 граммов 226 граммов
Водонепроницаемость IPX4 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Золотой, Серый Графитовый, Серебристый, Золотой, "Тихоокеанский синий"
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
7 Pro +1%
88.1%
iPhone 12 Pro Max
87.4%

Производительность

Тестируем Ванплас 7 Про и Эпл Айфон 12 Про Макс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Apple A14 Bionic
Макс. частота 2840 МГц 3100 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Icestorm
- 2 ядра по 2.99 ГГц: Firestorm
Кэш L3 2 МБ 8 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 640 Apple GPU
Частота GPU 585 МГц -
FLOPS ~899 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 2750 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
7 Pro
729
iPhone 12 Pro Max +119%
1593
Geekbench 5 (многоядерный)
7 Pro
2662
iPhone 12 Pro Max +59%
4225
AnTuTu Benchmark 8
7 Pro
463084
iPhone 12 Pro Max +35%
625800

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) iOS 14.1 (С обновлением до iOS 14.4)
Оболочка UI OxygenOS 10 -
Размер системы из коробки 17 ГБ 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4085 мАч 3687 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Warp Charge (50% за 20 минут) Да (55% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:20 ч. 1:32 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
7 Pro
10:10 ч.
iPhone 12 Pro Max +40%
14:13 ч.
Время просмотра видео
7 Pro
14:33 ч.
iPhone 12 Pro Max +6%
15:17 ч.
Время разговора (3G)
7 Pro +67%
34:24 ч.
iPhone 12 Pro Max
20:45 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus 7 Pro vs Apple iPhone 12 Pro Max
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4290 x 2800
Зум Оптический, 3x Оптический, 2.5x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 117° 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 16 МП) 4 (12 МП + 12 МП + 12 МП + 0 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 78 мм
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 65 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX481 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Времяпролетный объектив - Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото OnePlus 7 Pro от DxOMark Примеры фото Apple iPhone 12 Pro Max от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4290 x 2800
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 25 мм 23 мм
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
7 Pro
118
iPhone 12 Pro Max +17%
138
Качество видео
7 Pro
98
iPhone 12 Pro Max +15%
113
Итоговая оценка камеры
7 Pro
111
iPhone 12 Pro Max +17%
130

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.1 -
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 16 22
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
7 Pro +12%
90.6 дБ
iPhone 12 Pro Max
80.8 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Май 2019 года Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Май 2019 года Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.199 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.394 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания Warp на 30 Вт
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
- Наклеенная пленка на экран
- Письмо приветствия		 - Смартфон
- Кабель Lightning/Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 12 Pro Max более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
2 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 2

Сравнения с конкурентами

1. OnePlus 7 Pro против Xiaomi Mi 9T Pro
2. OnePlus 7 Pro против Apple iPhone XR
3. OnePlus 7 Pro против Apple iPhone 11 Pro Max
4. OnePlus 7 Pro против Samsung Galaxy S20
5. OnePlus 7 Pro против OnePlus 8 Pro
6. Apple iPhone 12 Pro Max против Xiaomi Mi 10 Pro
7. Apple iPhone 12 Pro Max против Samsung Galaxy S21 Ultra
8. Apple iPhone 12 Pro Max против Apple iPhone 11 Pro
9. Apple iPhone 12 Pro Max против Samsung Galaxy S20 Ultra
10. Apple iPhone 12 Pro Max против OnePlus 8 Pro

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях