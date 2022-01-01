OnePlus 7 Pro против Apple iPhone 13 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 мая 2019 года OnePlus 7 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 6.1-дюймового Apple iPhone 13 Pro, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 29 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать OnePlus 7 Pro
- На 0.57" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 990 мАч более емким аккумулятором – 4085 против 3095 мАч
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- На 12% выше плотность пикселей (516 vs 460 PPI)
- Более быстрый тип накопителя - UFS 3.0 против NVMe
- Процессор имеет на 2 ядра больше
Причины выбрать Apple iPhone 13 Pro
- Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- На 32% лучшая автономность (36:56 vs 27:56 часов)
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
- На 73% выше максимальная яркость экрана (1061 против 614 нит)
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем OnePlus
- Смартфон на 2 года и 5 месяцев новее
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
55
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
70
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
73
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
69
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|OLED
|Размер
|6.67 дюймов
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3120 пикселей
|1170 x 2532 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|516 точек на дюйм
|460 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Ceramic Shield
|Соотношение экрана к корпусу
|88.1%
|86%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|99.8%
|99.8%
|ШИМ (PWM)
|122 Гц
|510 Гц
|Время отклика
|6 мс
|4.8 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|162.6 мм
|146.7 мм
|Ширина
|75.9 мм
|71.5 мм
|Толщина
|8.8 мм
|7.65 мм
|Вес
|206 граммов
|204 грамма
|Водонепроницаемость
|IPX4
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Золотой, Серый
|Небесно-голубой, Серебристый, Золотой, Графитовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 855
|Apple A15 Bionic
|Макс. частота
|2840 МГц
|3200 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
|- 4 ядра по 1.82 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.223 ГГц: Avalanche
|Кэш L3
|2 МБ
|-
|Размер транзистора
|7 нанометров
|5 нанометров
|Графика
|Adreno 640
|Apple GPU
|Частота GPU
|585 МГц
|1200 МГц
|FLOPS
|~899 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|6, 8, 12 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 256, 512, 1024 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|NVMe
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
729
iPhone 13 Pro +133%
1697
Geekbench 5 (многоядерный)
2678
iPhone 13 Pro +74%
4673
|CPU
|95117
|216914
|GPU
|96995
|321713
|Memory
|65014
|121771
|UX
|78845
|130779
|Total score
|335107
|790313
|Stability
|97%
|79%
|Graphics test
|12 FPS
|57 FPS
|Graphics score
|2115
|9575
|PCMark 3.0 score
|10942
|-
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|iOS 15 (С обновлением до iOS 15.2)
|Оболочка UI
|OxygenOS 10
|15.4
|Размер системы из коробки
|17 ГБ
|15.2 ГБ
Батарея
|Объем
|4085 мАч
|3095 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|20 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Warp Charge (50% за 20 минут)
|Да (60% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:20 ч.
|1:38 ч.
|Веб-серфинг
|09:07 ч.
|13:06 ч.
|Просмотр видео
|11:21 ч.
|16:46 ч.
|Игры
|04:31 ч.
|05:51 ч.
|Режим ожидания
|104 ч.
|117 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|4032 x 3024
|Зум
|Оптический, 3x
|Оптический, 3x
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|117°
|120°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 МП + 16 МП)
|4 (12 МП + 12 МП + 12 МП + 0 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.9 микрон
- Сенсор: 1/1.66", Sony IMX703 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 78 мм
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX481 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|-
|Да
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото OnePlus 7 Pro от DxOMark
|Примеры фото Apple iPhone 13 Pro от DxOMark
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|4032 x 3024
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|25 мм
|23 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|-
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|1/3.6"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
118
iPhone 13 Pro +22%
144
Качество видео
98
iPhone 13 Pro +21%
119
Итоговая оценка камеры
111
iPhone 13 Pro +23%
137
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|-
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|16
|18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Май 2019 года
|Сентябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Май 2019 года
|Сентябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.199 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.394 Вт/кг
|0.98 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект*
| - Смартфон
- Адаптер питания Warp на 30 Вт
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
- Наклеенная пленка на экран
- Письмо приветствия
| - Смартфон
- Кабель Lightning
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 13 Pro более удачной покупкой.
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