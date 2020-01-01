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OnePlus 7 Pro против Apple iPhone SE (2020)

Ванплас 7 Про
OnePlus 7 Pro
VS
Эпл Айфон SE (2020)
Apple iPhone SE (2020)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 мая 2019 года OnePlus 7 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 4.7-дюймового Apple iPhone SE (2020), который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 11 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus 7 Pro
  • Комплектуется на 2179 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 1821 мАч
  • Тонкие рамки – на 22.7% выше полезная площадь экрана
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • На 1.97" большая диагональ экрана
  • На 44% лучшая автономность (85 vs 59 часов)
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 58% выше плотность пикселей (516 vs 326 PPI)
  • Современный порт USB Type-C
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOmark)
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
Причины выбрать Apple iPhone SE (2020)
  • Защита корпуса по стандарту IP67
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • На 9% выше максимальная яркость экрана (670 против 617 нит)
  • Смартфон на 11 месяцев новее
  • Лучше лежит в руке - корпус на 8.6 мм уже
  • На 82% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (1341 и 737 баллов)
  • Весит на 58 граммов меньше
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик OnePlus 7 Pro и Apple iPhone SE (2020)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.67 дюймов 4.7 дюймов
Разрешение 1440 x 3120 пикселей 750 x 1334 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 16:9
Плотность пикселей 516 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 88.1% 65.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 -

Тесты дисплея

Максимальная яркость
7 Pro
617 нит
iPhone SE (2020) +9%
670 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 162.6 мм 138.4 мм
Ширина 75.9 мм 67.3 мм
Толщина 8.8 мм 7.3 мм
Вес 206 граммов 148 граммов
Водонепроницаемость IPX4 IP67
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Золотой, Серый Черный, Белый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
7 Pro +35%
88.1%
iPhone SE (2020)
65.4%

Производительность

Тестируем Ванплас 7 Про и Эпл Айфон SE (2020) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Apple A13 Bionic
Архитектура 1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485) 2 ядра по 2.65 ГГц (Lightning ), 4 ядра по 1.8 ГГц(Thunder)
CPU ядер 8 6
Частота 2840 МГц 2650 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 640 Apple GPU
GPU-ядер - 4
Частота GPU 585 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 NVMe
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
7 Pro
737
iPhone SE (2020) +82%
1341
Geekbench 5 (многоядерный)
7 Pro
2734
iPhone SE (2020) +28%
3486
AnTuTu Benchmark 8
7 Pro
467977
iPhone SE (2020) +2%
478679

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) iOS 13 (С обновлением до iOS 14)
Оболочка UI OxygenOS 10 -
Размер системы из коробки 17 ГБ 8.4 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 1821 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:20 ч. 2:32 ч.
Быстрая зарядка Да, Warp Charge (50% за 20 минут) Да (55% за 60 минут)
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
7 Pro
10:10 ч.
iPhone SE (2020) +33%
13:39 ч.
Время просмотра видео
7 Pro +67%
14:33 ч.
iPhone SE (2020)
8:56 ч.
Время разговора (3G)
7 Pro +240%
34:24 ч.
iPhone SE (2020)
10:07 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus 7 Pro vs Apple iPhone SE (2020)
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4032 x 3024
Зум Оптический, 3x Цифровой
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 117° -
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 16 MP) 1 (12 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 78 мм
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX481 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
Примеры Примеры фото OnePlus 7 Pro от DxOMark Примеры фото Apple iPhone SE (2020) от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 3088 x 2320
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 25 мм 32 мм
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
7 Pro +15%
118
iPhone SE (2020)
103
Качества видео
Итоговая оценка камеры
7 Pro +10%
111
iPhone SE (2020)
101

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 16 16

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
7 Pro
80.4 дБ
iPhone SE (2020)
н/д
Музыка
7 Pro
78.7 дБ
iPhone SE (2020)
н/д
Звонок
7 Pro
87.2 дБ
iPhone SE (2020)
н/д

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Май 2019 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Май 2019 года Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.199 Вт/кг 0.98 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.394 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания Warp на 30 Вт
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
- Наклеенная пленка на экран
- Письмо приветствия		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство
- Наушники EarPods (Lightning)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, батарея, камера и коммуникации - выбирайте OnePlus 7 Pro, а если производительность и программное обеспечение – то Apple iPhone SE (2020).

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