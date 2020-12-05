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OnePlus 7 Pro против Apple iPhone XS

Ванплас 7 Про
VS
Эпл Айфон XS
OnePlus 7 Pro
Apple iPhone XS

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 мая 2019 года OnePlus 7 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 5.8-дюймового Apple iPhone XS, который имеет процессор Apple A12 Bionic и вышел на 8 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы (1)

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus 7 Pro
  • На 0.87" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1427 мАч более емким аккумулятором – 4085 против 2658 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Современный порт USB Type-C
  • На 18% лучшая автономность (85 vs 72 часов)
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • На 13% выше плотность пикселей (516 vs 458 PPI)
  • Тонкие рамки – на 5.2% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Apple iPhone XS
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi на 10 Вт
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем OnePlus
  • Показывает на 19% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 8% выше максимальная яркость экрана (658 против 610 нит)
  • На 52% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1107 и 729 баллов
  • Весит на 29 граммов меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5 мм уже
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
7 Pro
vs
iPhone XS

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.67 дюймов 5.8 дюймов
Разрешение 1440 x 3120 пикселей 1125 x 2436 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 516 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 88.1% 82.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.8% 98.8%
ШИМ (PWM) 122 Гц 240 Гц
Время отклика 6 мс 4.4 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
7 Pro
610 нит
iPhone XS +8%
658 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 162.6 мм 143.6 мм
Ширина 75.9 мм 70.9 мм
Толщина 8.8 мм 7.7 мм
Вес 206 граммов 177 граммов
Водонепроницаемость IPX4 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Золотой, Серый Золотой, Серый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
7 Pro +6%
88.1%
iPhone XS
82.9%

Производительность

Тестируем Ванплас 7 Про и Эпл Айфон XS в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Apple A12 Bionic
Макс. частота 2840 МГц 2490 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Tempest
- 2 ядра по 2.49 ГГц: Vortex
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 640 Apple A12 Bionic GPU
Частота GPU 585 МГц 1100 МГц
FLOPS ~899 Гфлопс ~560 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
7 Pro
729
iPhone XS +52%
1107
Geekbench 5 (многоядерный)
7 Pro
2669
iPhone XS +5%
2813
AnTuTu Benchmark 7
7 Pro
370932
iPhone XS +4%
384156
AnTuTu Benchmark 8
7 Pro
287393
iPhone XS +19%
342040
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) iOS 12 (С обновлением до iOS 14.4)
Оболочка UI OxygenOS 10 -
Размер системы из коробки 17 ГБ 11.8 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4085 мАч 2658 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi (10 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Warp Charge (50% за 20 минут) Да (50% за 60 минут)
Время полной зарядки 1:20 ч. 2:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
7 Pro
10:10 ч.
iPhone XS +1%
10:20 ч.
Время просмотра видео
7 Pro +28%
14:33 ч.
iPhone XS
11:21 ч.
Время разговора (3G)
7 Pro +143%
34:24 ч.
iPhone XS
14:10 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus 7 Pro vs Apple iPhone XS
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4000 x 3000
Зум Оптический, 3x Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 117° -
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 16 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight X (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 78 мм
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX481 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото OnePlus 7 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 3088 x 2316
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 25 мм 32 мм
Размер пикселя 1 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
7 Pro
118
iPhone XS
н/д
Качество видео
7 Pro
98
iPhone XS
н/д
Итоговая оценка камеры
7 Pro
111
iPhone XS
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth A2DP SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 16 16
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
7 Pro +4%
90.9 дБ
iPhone XS
87.3 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Май 2019 года Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Май 2019 года Сентябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.199 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.394 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания Warp на 30 Вт
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
- Наклеенная пленка на экран
- Письмо приветствия		 - iPhone XS
- USB-адаптер питания
- Кабель Lightning
- Наушники EarPods с коннектором Lightning
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, автономность, камера и коммуникации - выбирайте OnePlus 7 Pro, а если производительность, программное обеспечение и корпус – то Apple iPhone XS.

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Мнение пользователей

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Стас 05 декабря 2020 00:00
Ничего подобного, по производительности Snapdragon лучше,как бы. Батарея у OnePlus - 4085, а не 4000 mAh, что сведетельствует об не точности написанного. И эти тесты все продажные. Я говорю не только для Applе, но и для других тоже
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