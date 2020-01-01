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OnePlus 7 Pro против Asus ROG Phone 3

Ванплас 7 Про
OnePlus 7 Pro
VS
Асус Рог Фон 3
Asus ROG Phone 3

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 мая 2019 года OnePlus 7 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 6.59-дюймового Asus ROG Phone 3, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 Plus и вышел на 14 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus 7 Pro
  • Защита корпуса по стандарту IPX4
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • На 32% выше плотность пикселей (516 vs 391 PPI)
  • Стабилизация изображения
  • Тонкие рамки – на 8.2% выше полезная площадь экрана
  • Весит на 34 грамма меньше
Причины выбрать Asus ROG Phone 3
  • Комплектуется на 2000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 4000 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • На 41% лучшая автономность (120 vs 85 часов)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Смартфон на 1 год и 2 месяца новее
  • Показывает на 33% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • На 18% выше максимальная яркость экрана (729 против 617 нит)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик OnePlus 7 Pro и Asus ROG Phone 3

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.59 дюймов
Разрешение 1440 x 3120 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 516 точек на дюйм 391 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 144 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 88.1% 79.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
7 Pro
617 нит
ROG Phone 3 +18%
729 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 162.6 мм 171 мм
Ширина 75.9 мм 78 мм
Толщина 8.8 мм 9.85 мм
Вес 206 граммов 240 граммов
Водонепроницаемость IPX4 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Золотой, Серый Глянцево-черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
7 Pro +10%
88.1%
ROG Phone 3
79.9%

Производительность

Тестируем Ванплас 7 Про и Асус Рог Фон 3 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Qualcomm Snapdragon 865 Plus
Архитектура 1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485) 1 ядро по 3.1 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585) и 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585)
CPU ядер 8 8
Частота 2840 МГц 3100 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 640 Adreno 650
Частота GPU 585 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 3.1
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
7 Pro
737
ROG Phone 3 +35%
996
Geekbench 5 (многоядерный)
7 Pro
2734
ROG Phone 3 +24%
3400
AnTuTu Benchmark 8
7 Pro
467977
ROG Phone 3 +33%
622640

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 10
Оболочка UI OxygenOS 10 ROG UI
Размер системы из коробки 17 ГБ 20 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 6000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:20 ч. 1:45 ч.
Быстрая зарядка Да, Warp Charge (50% за 20 минут) Да, Quick Charge 4.0 (75% за 60 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
7 Pro
10:10 ч.
ROG Phone 3 +41%
14:20 ч.
Время просмотра видео
7 Pro
14:33 ч.
ROG Phone 3 +34%
19:20 ч.
Время разговора (3G)
7 Pro
34:24 ч.
ROG Phone 3 +11%
38:12 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus 7 Pro vs Asus ROG Phone 3
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 9000 x 7000
Зум Оптический, 3x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 120 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 117° 125°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 16 MP) 3 (64 МП + 13 MP + 5 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 78 мм
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX481 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 11 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Omnivision OV13855
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8856
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото OnePlus 7 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 4608 x 3456 6000 x 4000
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 25 мм 27 мм
Размер пикселя 1 микрон 0.9 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS -
Размер сенсора 1/3.1" 1/2.83"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
7 Pro
118
ROG Phone 3
н/д
Качества видео
7 Pro
98
ROG Phone 3
н/д
Итоговая оценка камеры
7 Pro
111
ROG Phone 3
н/д

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 16 22

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
7 Pro
80.4 дБ
ROG Phone 3
н/д
Музыка
7 Pro
78.7 дБ
ROG Phone 3
н/д
Звонок
7 Pro
87.2 дБ
ROG Phone 3
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Май 2019 года Июль 2020 года
Дата начала продаж Май 2019 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.199 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.394 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания Warp на 30 Вт
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
- Наклеенная пленка на экран
- Письмо приветствия		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (30 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол Aero Case
- Кулер AeroActive 3
- Адаптер USB-C -> 3,5 мм для наушников

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, батарея, коммуникации и звук - выбирайте Asus ROG Phone 3, а если программное обеспечение, камера и корпус – то OnePlus 7 Pro.

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