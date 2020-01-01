OnePlus 7 Pro против ASUS Zenfone 6 ZS630KL
Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 15 мая 2019 года OnePlus 7 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 6.4-дюймового ASUS Zenfone 6 ZS630KL, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать OnePlus 7 Pro
- Защита корпуса по стандарту IPX4
- Камера имеет оптический зум 3x
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOmark)
- На 28% выше плотность пикселей (516 vs 403 PPI)
- На 34% выше максимальная яркость экрана (617 против 459 нит)
- Более новая ОС: Android 10 против 9
- AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать ASUS Zenfone 6 ZS630KL
- Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
- На 32% лучшая автономность (112 vs 85 часов)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 2 ГБ
- Функция реверсивной зарядки
- Весит на 16 граммов меньше
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
85
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
84
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
74
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
83
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик OnePlus 7 Pro и ASUS Zenfone 6 ZS630KL
Экран
|Тип
|AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.67 дюймов
|6.4 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3120 пикселей
|1080 x 2280 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|516 точек на дюйм
|403 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 6
|Соотношение экрана к корпусу
|88.1%
|83.8%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|162.6 мм
|159.1 мм
|Ширина
|75.9 мм
|75.4 мм
|Толщина
|8.8 мм
|8.4 мм
|Вес
|206 граммов
|190 граммов
|Водонепроницаемость
|IPX4
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Золотой, Серый
|Черный, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, сзади
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 855
|Qualcomm Snapdragon 855
|Архитектура
|1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
|1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2840 МГц
|2840 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 640
|Adreno 640
|Частота GPU
|585 МГц
|-
|Объем ОЗУ
|6, 8, 12 ГБ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|UFS 2.1
|Карта памяти
|No
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 2 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
737
758
Geekbench 5 (многоядерный)
2734
2735
AnTuTu Benchmark 8
7 Pro +3%
467977
454542
Рейтинг производительности AnTuTu Benchmark 8 (#48 и #57)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 9.0
|Оболочка UI
|OxygenOS 10
|Zen UI 6
|Размер системы из коробки
|17 ГБ
|15 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:20 ч.
|2:15 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Warp Charge (50% за 20 минут)
|Да, Quick Charge 4.0 (50% за 40 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:10 ч.
Zenfone 6 ZS630KL +53%
15:42 ч.
Время просмотра видео
14:33 ч.
Zenfone 6 ZS630KL +12%
16:07 ч.
Время разговора (3G)
34:24 ч.
36:22 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|8000 x 6000
|Зум
|Оптический, 3x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|117°
|125°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 MP + 16 MP)
|2 (48 МП + 13 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX486 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 78 мм
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX481 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 11 мм
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото OnePlus 7 Pro от DxOMark
|Примеры фото ASUS Zenfone 6 ZS630KL от DxOMark
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|-
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|-
|Апертура
|f/2.0
|-
|Фокусное расстояние
|25 мм
|-
|Размер пикселя
|1 микрон
|-
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|-
|Размер сенсора
|1/3.1"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|-
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
7 Pro +10%
118
Качества видео
98
99
Итоговая оценка камеры
7 Pro +7%
111
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|A2DP
|PBAP/PAB, OPP, MAP, HSP, HFP, HDP, GAP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|16
|18
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Голос
7 Pro +4%
80.4 дБ
77 дБ
Музыка
7 Pro +3%
78.7 дБ
76.6 дБ
Звонок
7 Pro +7%
87.2 дБ
81.8 дБ
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Май 2019 года
|Май 2019 года
|Дата начала продаж
|Май 2019 года
|Май 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.199 Вт/кг
|1.57 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.394 Вт/кг
|0.98 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Адаптер питания Warp на 30 Вт
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
- Наклеенная пленка на экран
- Письмо приветствия
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники Asus ZenEar Pro с микрофоном
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Прозрачный чехол
Цены
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение, камера, корпус и звук - выбирайте OnePlus 7 Pro, а если батарея – то ASUS Zenfone 6 ZS630KL.
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