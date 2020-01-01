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OnePlus 7 Pro против ASUS Zenfone 6 ZS630KL

Ванплас 7 Про
OnePlus 7 Pro
VS
Асус Зенфон 6
ASUS Zenfone 6 ZS630KL

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 15 мая 2019 года OnePlus 7 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 6.4-дюймового ASUS Zenfone 6 ZS630KL, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus 7 Pro
  • Защита корпуса по стандарту IPX4
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOmark)
  • На 28% выше плотность пикселей (516 vs 403 PPI)
  • На 34% выше максимальная яркость экрана (617 против 459 нит)
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать ASUS Zenfone 6 ZS630KL
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • На 32% лучшая автономность (112 vs 85 часов)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 2 ГБ
  • Функция реверсивной зарядки
  • Весит на 16 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик OnePlus 7 Pro и ASUS Zenfone 6 ZS630KL

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.67 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1440 x 3120 пикселей 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 516 точек на дюйм 403 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 88.1% 83.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
7 Pro +34%
617 нит
Zenfone 6 ZS630KL
459 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 162.6 мм 159.1 мм
Ширина 75.9 мм 75.4 мм
Толщина 8.8 мм 8.4 мм
Вес 206 граммов 190 граммов
Водонепроницаемость IPX4 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Золотой, Серый Черный, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
7 Pro +5%
88.1%
Zenfone 6 ZS630KL
83.8%

Производительность

Тестируем Ванплас 7 Про и Асус Зенфон 6 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Qualcomm Snapdragon 855
Архитектура 1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485) 1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
CPU ядер 8 8
Частота 2840 МГц 2840 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 640 Adreno 640
Частота GPU 585 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 2.1
Карта памяти No MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 2 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
7 Pro
737
Zenfone 6 ZS630KL +3%
758
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
7 Pro +3%
467977
Zenfone 6 ZS630KL
454542

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0
Оболочка UI OxygenOS 10 Zen UI 6
Размер системы из коробки 17 ГБ 15 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:20 ч. 2:15 ч.
Быстрая зарядка Да, Warp Charge (50% за 20 минут) Да, Quick Charge 4.0 (50% за 40 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
7 Pro
10:10 ч.
Zenfone 6 ZS630KL +53%
15:42 ч.
Время просмотра видео
7 Pro
14:33 ч.
Zenfone 6 ZS630KL +12%
16:07 ч.
Время разговора (3G)
7 Pro
34:24 ч.
Zenfone 6 ZS630KL +6%
36:22 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus 7 Pro vs ASUS Zenfone 6 ZS630KL
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Оптический, 3x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 117° 125°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 16 MP) 2 (48 МП + 13 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX486 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 78 мм
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX481 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 11 мм
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото OnePlus 7 Pro от DxOMark Примеры фото ASUS Zenfone 6 ZS630KL от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей -
Разрешение фото 4608 x 3456 -
Апертура f/2.0 -
Фокусное расстояние 25 мм -
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS -
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS -

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
7 Pro +10%
118
Zenfone 6 ZS630KL
107
Качества видео
Итоговая оценка камеры
7 Pro +7%
111
Zenfone 6 ZS630KL
104

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth A2DP PBAP/PAB, OPP, MAP, HSP, HFP, HDP, GAP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 16 18

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Голос
7 Pro +4%
80.4 дБ
Zenfone 6 ZS630KL
77 дБ
Музыка
7 Pro +3%
78.7 дБ
Zenfone 6 ZS630KL
76.6 дБ
Звонок
7 Pro +7%
87.2 дБ
Zenfone 6 ZS630KL
81.8 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Май 2019 года Май 2019 года
Дата начала продаж Май 2019 года Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.199 Вт/кг 1.57 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.394 Вт/кг 0.98 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания Warp на 30 Вт
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
- Наклеенная пленка на экран
- Письмо приветствия		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники Asus ZenEar Pro с микрофоном
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Прозрачный чехол

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение, камера, корпус и звук - выбирайте OnePlus 7 Pro, а если батарея – то ASUS Zenfone 6 ZS630KL.

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