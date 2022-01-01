Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 мая 2019 года OnePlus 7 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 5.5-дюймового Google Pixel 3, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 845 и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.