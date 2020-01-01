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OnePlus 7 Pro против Huawei Mate 20

Ванплас 7 Про
OnePlus 7 Pro
VS
Хуавей Мейт 20
Huawei Mate 20

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 мая 2019 года OnePlus 7 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 6.53-дюймового Huawei Mate 20, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus 7 Pro
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 35% выше плотность пикселей (516 vs 381 PPI)
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Стабилизация изображения
  • Показывает на 29% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Huawei Mate 20
  • Защита корпуса по стандарту IP53
  • На 8% лучшая автономность (92 vs 85 часов)
  • На 28% выше максимальная яркость экрана (788 против 617 нит)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Весит на 18 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
7 Pro
85
Mate 20
67
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
7 Pro
84
Mate 20
70
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
7 Pro
74
Mate 20
77
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
7 Pro
79
Mate 20
71
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
7 Pro
81
Mate 20
84
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
7 Pro
80
Mate 20
72

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик OnePlus 7 Pro и Huawei Mate 20

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.67 дюймов 6.53 дюймов
Разрешение 1440 x 3120 пикселей 1080 x 2244 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 18.7:9
Плотность пикселей 516 точек на дюйм 381 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 88.1% 88%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3

Тесты дисплея

Максимальная яркость
7 Pro
617 нит
Mate 20 +28%
788 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 162.6 мм 158.2 мм
Ширина 75.9 мм 77.2 мм
Толщина 8.8 мм 8.3 мм
Вес 206 граммов 188 граммов
Водонепроницаемость IPX4 IP53
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Золотой, Серый Сумеречный, Полуночный синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
7 Pro
88.1%
Mate 20
88%

Производительность

Тестируем Ванплас 7 Про и Хуавей Мейт 20 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 HiSilicon Kirin 980
Архитектура 1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485) 2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2840 МГц 2600 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 640 Mali-G76 MP10
GPU-ядер - 10
Частота GPU 585 МГц 720 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 2.1
Карта памяти No Nano Memory
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
7 Pro +11%
737
Mate 20
666
Geekbench 5 (многоядерный)
7 Pro +20%
2734
Mate 20
2272
AnTuTu Benchmark 8
7 Pro +29%
467977
Mate 20
362543

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI OxygenOS 10 EMUI 10.1
Размер системы из коробки 17 ГБ 14.9 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:20 ч. 1:25 ч.
Быстрая зарядка Да, Warp Charge (50% за 20 минут) Да, SuperCharge 2.0 (58% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
7 Pro
10:10 ч.
Mate 20 +92%
19:42 ч.
Время просмотра видео
7 Pro
14:33 ч.
Mate 20
14:38 ч.
Время разговора (3G)
7 Pro +52%
34:24 ч.
Mate 20
22:50 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus 7 Pro vs Huawei Mate 20
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4000 x 3000
Зум Оптический, 3x Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 117° 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 16 MP) 3 (12 МП + 8 MP + 16 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.3" (BSI CMOS)
- Лазерный автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 78 мм
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX481 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото OnePlus 7 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 4608 x 3456 5632 x 4224
Апертура f/2.0 f/2
Фокусное расстояние 25 мм 26 мм
Размер пикселя 1 микрон 0.9 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
7 Pro
118
Mate 20
н/д
Качества видео
7 Pro
98
Mate 20
н/д
Итоговая оценка камеры
7 Pro
111
Mate 20
н/д

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 -
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 16 21

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Голос
7 Pro +9%
80.4 дБ
Mate 20
74 дБ
Музыка
7 Pro +12%
78.7 дБ
Mate 20
70 дБ
Звонок
7 Pro +6%
87.2 дБ
Mate 20
82 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Май 2019 года Октябрь 2018 года
Дата начала продаж Май 2019 года Ноябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.199 Вт/кг 0.44 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.394 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания Warp на 30 Вт
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
- Наклеенная пленка на экран
- Письмо приветствия		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Чехол
- Скрепка для извлечения SIM-карты

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus 7 Pro более удачной покупкой.

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