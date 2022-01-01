OnePlus 7 Pro против Huawei Nova 8
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 мая 2019 года OnePlus 7 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 6.57-дюймового Huawei Nova 8, который имеет процессор HiSilicon Kirin 985 5G и вышел на 20 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать OnePlus 7 Pro
- Защита корпуса от воды по стандарту IPX4
- Камера имеет оптический зум 3x
- На 32% выше плотность пикселей (516 vs 392 PPI)
- Стабилизация изображения
- Стерео динамики
- На 12% выше максимальная яркость экрана (614 против 546 нит)
- Более быстрый тип накопителя - UFS 3.0 против UFS 2.1
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- На 8% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 729 и 674 баллов
Причины выбрать Huawei Nova 8
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Показывает на 31% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Более новая ОС: Android 11 против 10
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Смартфон на 1 год и 8 месяцев новее
- Функция реверсивной зарядки
- Весит на 37 граммов меньше
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Обзор
Цена/Качество
Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|AMOLED
|OLED
|Размер
|6.67 дюймов
|6.57 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3120 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|516 точек на дюйм
|392 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|88.1%
|89.3%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|99.8%
|-
|ШИМ (PWM)
|122 Гц
|-
|Время отклика
|6 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|162.6 мм
|160.1 мм
|Ширина
|75.9 мм
|74.1 мм
|Толщина
|8.8 мм
|7.6 мм
|Вес
|206 граммов
|169 граммов
|Водонепроницаемость
|IPX4
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Золотой, Серый
|Черный, Зеленый, Синий, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 855
|HiSilicon Kirin 985 5G
|Макс. частота
|2840 МГц
|2560 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
|- 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76
- 1 ядро по 2.58 ГГц: Cortex-A76
|Кэш L3
|2 МБ
|-
|Размер транзистора
|7 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 640
|Mali-G77 MP8
|Частота GPU
|585 МГц
|700 МГц
|FLOPS
|~899 Гфлопс
|~652 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6, 8, 12 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|UFS 2.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
|CPU
|95117
|-
|GPU
|96995
|-
|Memory
|65014
|-
|UX
|78845
|-
|Total score
|335107
|438591
|Stability
|97%
|97%
|Graphics test
|12 FPS
|12 FPS
|Graphics score
|2115
|2133
|PCMark 3.0 score
|10942
|-
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 10.0 (С обновлением до Android 11)
|Оболочка UI
|OxygenOS 10
|EMUI 11
|Размер системы из коробки
|17 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4085 мАч
|3800 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|66 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да
|Быстрая зарядка
|Да, Warp Charge (50% за 20 минут)
|Да (60% за 15 минут)
|Время полной зарядки
|1:20 ч.
|0:35 ч.
|Веб-серфинг
|09:07 ч.
|-
|Просмотр видео
|11:21 ч.
|-
|Игры
|04:31 ч.
|-
|Режим ожидания
|104 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|9000 x 7000
|Зум
|Оптический, 3x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|117°
|120°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 МП + 16 МП)
|4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7" (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 78 мм
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX481 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото OnePlus 7 Pro от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|25 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.1
|Функции Bluetooth
|A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|16
|20
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2019 года
|Декабрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Май 2019 года
|Январь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.199 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.394 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Адаптер питания Warp на 30 Вт
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
- Наклеенная пленка на экран
- Письмо приветствия
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания 66 ВТ
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
- Пленка на экран
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей и звук - выбирайте OnePlus 7 Pro, а если программное обеспечение, автономность и корпус – то Huawei Nova 8.
Опрос
1 (50%)
1 (50%)
Всего проголосовало: 2