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OnePlus 7 Pro против Huawei Nova 8

Ванплас 7 Про
VS
Хуавей Нова 8
OnePlus 7 Pro
Huawei Nova 8

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 мая 2019 года OnePlus 7 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 6.57-дюймового Huawei Nova 8, который имеет процессор HiSilicon Kirin 985 5G и вышел на 20 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus 7 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IPX4
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • На 32% выше плотность пикселей (516 vs 392 PPI)
  • Стабилизация изображения
  • Стерео динамики
  • На 12% выше максимальная яркость экрана (614 против 546 нит)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.0 против UFS 2.1
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • На 8% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 729 и 674 баллов
Причины выбрать Huawei Nova 8
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Показывает на 31% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Смартфон на 1 год и 8 месяцев новее
  • Функция реверсивной зарядки
  • Весит на 37 граммов меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
7 Pro
80
Nova 8
76
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
7 Pro
55
Nova 8
56
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
7 Pro
70
Nova 8
74
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
7 Pro
73
Nova 8
72
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
7 Pro
80
Nova 8
78
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
7 Pro
69
Nova 8
69

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
7 Pro
vs
Nova 8

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.67 дюймов 6.57 дюймов
Разрешение 1440 x 3120 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 516 точек на дюйм 392 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 88.1% 89.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.8% -
ШИМ (PWM) 122 Гц -
Время отклика 6 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
7 Pro +12%
614 нит
Nova 8
546 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 162.6 мм 160.1 мм
Ширина 75.9 мм 74.1 мм
Толщина 8.8 мм 7.6 мм
Вес 206 граммов 169 граммов
Водонепроницаемость IPX4 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Золотой, Серый Черный, Зеленый, Синий, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
7 Pro
88.1%
Nova 8 +1%
89.3%

Производительность

Тестируем Ванплас 7 Про и Хуавей Нова 8 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 HiSilicon Kirin 985 5G
Макс. частота 2840 МГц 2560 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)		 - 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76
- 1 ядро по 2.58 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 640 Mali-G77 MP8
Частота GPU 585 МГц 700 МГц
FLOPS ~899 Гфлопс ~652 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 2.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
7 Pro +8%
729
Nova 8
674
Geekbench 5 (многоядерный)
7 Pro +4%
2678
Nova 8
2583
AnTuTu Benchmark 9
7 Pro
335107
Nova 8 +31%
438591
CPU 95117 -
GPU 96995 -
Memory 65014 -
UX 78845 -
Total score 335107 438591
3DMark Wild Life Performance
7 Pro
2115
Nova 8 +1%
2133
Stability 97% 97%
Graphics test 12 FPS 12 FPS
Graphics score 2115 2133
PCMark 3.0 score 10942 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 10.0 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI OxygenOS 10 EMUI 11
Размер системы из коробки 17 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4085 мАч 3800 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да, Warp Charge (50% за 20 минут) Да (60% за 15 минут)
Время полной зарядки 1:20 ч. 0:35 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 09:07 ч. -
Просмотр видео 11:21 ч. -
Игры 04:31 ч. -
Режим ожидания 104 ч. -
Общая автономность
7 Pro
27:56 ч.
Nova 8
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus 7 Pro vs Huawei Nova 8
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 9000 x 7000
Зум Оптический, 3x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 117° 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 16 МП) 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7" (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 78 мм
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX481 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото OnePlus 7 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4608 x 3456 6528 x 4896
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 25 мм 26 мм
Размер пикселя 1 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
7 Pro
118
Nova 8
н/д
Качество видео
7 Pro
98
Nova 8
н/д
Итоговая оценка камеры
7 Pro
111
Nova 8
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 16 20
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
7 Pro
90.9 дБ
Nova 8
н/д

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Май 2019 года Декабрь 2020 года
Дата начала продаж Май 2019 года Январь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.199 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.394 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания Warp на 30 Вт
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
- Наклеенная пленка на экран
- Письмо приветствия		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания 66 ВТ
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
- Пленка на экран
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей и звук - выбирайте OnePlus 7 Pro, а если программное обеспечение, автономность и корпус – то Huawei Nova 8.

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