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OnePlus 7 Pro против Huawei P40 Pro Plus

Ванплас 7 Про
OnePlus 7 Pro
VS
Хуавей П40 Про Plus
Huawei P40 Pro Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 мая 2019 года OnePlus 7 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 6.58-дюймового Huawei P40 Pro Plus, который имеет процессор HiSilicon Kirin 990 5G и вышел на 10 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus 7 Pro
  • Стерео динамики
  • На 17% выше плотность пикселей (516 vs 441 PPI)
  • Весит на 20 граммов меньше
Причины выбрать Huawei P40 Pro Plus
  • Камера имеет оптический зум 10x
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • На 12% лучшая автономность (95 vs 85 часов)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Запись замедленной съемки в 7680 FPS
  • Показывает на 15% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 24% выше максимальная яркость экрана (767 против 617 нит)
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик OnePlus 7 Pro и Huawei P40 Pro Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.67 дюймов 6.58 дюймов
Разрешение 1440 x 3120 пикселей 1200 x 2640 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 516 точек на дюйм 441 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 88.1% 86.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
7 Pro
617 нит
P40 Pro Plus +24%
767 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 162.6 мм 158.2 мм
Ширина 75.9 мм 72.6 мм
Толщина 8.8 мм 9 мм
Вес 206 граммов 226 граммов
Водонепроницаемость IPX4 IP68
Материал задней панели Стекло Керамика
Материал рамки Металл -
Доступные цвета Синий, Золотой, Серый Черный, Серебристый, Синий, Золотой, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
7 Pro +2%
88.1%
P40 Pro Plus
86.3%

Производительность

Тестируем Ванплас 7 Про и Хуавей П40 Про Plus в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 HiSilicon Kirin 990 5G
Архитектура 1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485) 2 ядра по 2.86 ГГц (Cortex A76), 2 ядра по 2.36 ГГц (Cortex A76), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2840 МГц 2860 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 640 Mali-G76 MP16
GPU-ядер - 16
Частота GPU 585 МГц 600 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 3.0
Карта памяти No Nano Memory
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
7 Pro
737
P40 Pro Plus +8%
794
Geekbench 5 (многоядерный)
7 Pro
2734
P40 Pro Plus +17%
3198
AnTuTu Benchmark 8
7 Pro
467977
P40 Pro Plus +15%
537774

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 10.0
Оболочка UI OxygenOS 10 EMUI 10.1
Размер системы из коробки 17 ГБ 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4200 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:20 ч. 0:40 ч.
Быстрая зарядка Да, Warp Charge (50% за 20 минут) Да (100% за 40 минут)
Беспроводная зарядка Нет Да (40 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
7 Pro
10:10 ч.
P40 Pro Plus +33%
13:41 ч.
Время просмотра видео
7 Pro
14:33 ч.
P40 Pro Plus +21%
17:39 ч.
Время разговора (3G)
7 Pro +43%
34:24 ч.
P40 Pro Plus
24:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus 7 Pro vs Huawei P40 Pro Plus
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8200 x 6100
Зум Оптический, 3x Оптический, 10x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 7680 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 117° 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 16 MP) 5 (50 МП + 8 MP + 8 MP + 40 MP + 0 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 2.44 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX700 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 78 мм
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 8 МП
- Апертура: f/4.4
- Фокусное расстояние: 240 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX481 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 18 мм
- Сенсор: 1/1.54", Sony IMX650 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото OnePlus 7 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4608 x 3456 6464 x 4864
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 25 мм 26 мм
Размер пикселя 1 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
7 Pro
118
P40 Pro Plus
н/д
Качества видео
7 Pro
98
P40 Pro Plus
н/д
Итоговая оценка камеры
7 Pro
111
P40 Pro Plus
н/д

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 16 21

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
7 Pro
80.4 дБ
P40 Pro Plus
н/д
Музыка
7 Pro
78.7 дБ
P40 Pro Plus
н/д
Звонок
7 Pro
87.2 дБ
P40 Pro Plus
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Май 2019 года Март 2020 года
Дата начала продаж Май 2019 года Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.199 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.394 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания Warp на 30 Вт
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
- Наклеенная пленка на экран
- Письмо приветствия		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экран
- Наушники

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P40 Pro Plus более удачной покупкой.

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