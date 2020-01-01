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OnePlus 7 Pro против Meizu 16

Ванплас 7 Про
OnePlus 7 Pro
VS
Мейзу 16
Meizu 16

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 мая 2019 года OnePlus 7 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 6-дюймового Meizu 16, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 845 и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus 7 Pro
  • Защита корпуса по стандарту IPX4
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • На 0.67" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 990 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3010 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Показывает на 61% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 28% выше плотность пикселей (516 vs 402 PPI)
  • На 41% выше максимальная яркость экрана (617 против 437 нит)
  • Стабилизация изображения
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
Причины выбрать Meizu 16
  • Весит на 54 грамма меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
7 Pro
85
Meizu 16
63
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
7 Pro
84
Meizu 16
62
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
7 Pro
82
Meizu 16
66
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
7 Pro
79
Meizu 16
57
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
7 Pro
83
Meizu 16
73
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
7 Pro
81
Meizu 16
65

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик OnePlus 7 Pro и Meizu 16

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6 дюймов
Разрешение 1440 x 3120 пикселей 1080 x 2160 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 18:9
Плотность пикселей 516 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 88.1% 84.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
7 Pro +41%
617 нит
Meizu 16
437 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 162.6 мм 150.5 мм
Ширина 75.9 мм 73.2 мм
Толщина 8.8 мм 7.3 мм
Вес 206 граммов 152 грамма
Водонепроницаемость IPX4 Нет
Материал задней панели Стекло Металл
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Золотой, Серый Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
7 Pro +4%
88.1%
Meizu 16
84.6%

Производительность

Тестируем Ванплас 7 Про и Мейзу 16 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Qualcomm Snapdragon 845
Архитектура 1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485) 4 ядра по 2.8 ГГц (Kryo 385), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 385)
CPU ядер 8 8
Частота 2840 МГц 2800 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 640 Adreno 630
Частота GPU 585 МГц 710 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 2.1
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
7 Pro +44%
737
Meizu 16
512
Geekbench 5 (многоядерный)
7 Pro +37%
2734
Meizu 16
1992
AnTuTu Benchmark 8
7 Pro +61%
467977
Meizu 16
291072

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 8.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI OxygenOS 10 Flyme UI 8.1
Размер системы из коробки 17 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3010 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 24 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:20 ч. 1:35 ч.
Быстрая зарядка Да, Warp Charge (50% за 20 минут) Да, mCharge (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
7 Pro
10:10 ч.
Meizu 16
н/д
Время просмотра видео
7 Pro
14:33 ч.
Meizu 16
н/д
Время разговора (3G)
7 Pro
34:24 ч.
Meizu 16
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus 7 Pro vs Meizu 16
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4000 x 3000
Зум Оптический, 3x Цифровой (без потери качества), 3x
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 117° -
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 16 MP) 2 (12 МП + 20 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.55 микрон
- Сенсор: 1/2.3", Sony IMX380 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 78 мм
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 20 МП
- Апертура: f/2.6
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX350 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX481 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото OnePlus 7 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 5120 x 3840
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 25 мм -
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/2.78"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
7 Pro
118
Meizu 16
н/д
Качества видео
7 Pro
98
Meizu 16
н/д
Итоговая оценка камеры
7 Pro
111
Meizu 16
н/д

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 16 12

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Голос
7 Pro
80.4 дБ
Meizu 16
н/д
Музыка
7 Pro
78.7 дБ
Meizu 16
н/д
Звонок
7 Pro
87.2 дБ
Meizu 16
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Май 2019 года Август 2018 года
Дата начала продаж Май 2019 года Август 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.199 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.394 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания Warp на 30 Вт
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
- Наклеенная пленка на экран
- Письмо приветствия		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus 7 Pro более удачной покупкой.

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