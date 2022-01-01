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OnePlus 7 Pro против 10 Pro

Ванплас 7 Про
VS
Ванплас 10 Про
OnePlus 7 Pro
OnePlus 10 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 мая 2019 года OnePlus 7 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 6.7-дюймового OnePlus 10 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и вышел на 32 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus 7 Pro
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
Причины выбрать OnePlus 10 Pro
  • Показывает в 3 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 26% лучшая автономность (107 vs 85 часов)
  • Комплектуется на 915 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4085 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
  • На 26% выше максимальная яркость экрана (776 против 615 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Камера имеет оптический зум 3.3x
  • Смартфон на 2 года и 8 месяцев новее
  • Более новая ОС: Android 12.1 против 10
  • Использует более быструю память LPDDR5

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
7 Pro
80
10 Pro
97
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
7 Pro
56
10 Pro
89
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
7 Pro
72
10 Pro
87
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
7 Pro
74
10 Pro
73
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
7 Pro
80
10 Pro
90
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
7 Pro
69
10 Pro
86

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
7 Pro
vs
10 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1440 x 3120 пикселей 1440 x 3216 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 516 точек на дюйм 525 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 88.1% 90%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.8% -
ШИМ (PWM) 122 Гц -
Время отклика 6 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
7 Pro
615 нит
10 Pro +26%
776 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 162.6 мм 163 мм
Ширина 75.9 мм 73.9 мм
Толщина 8.8 мм 8.6 мм
Вес 206 граммов 200.5 граммов
Водонепроницаемость IPX4 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Золотой, Серый Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
7 Pro
88.1%
10 Pro +2%
90%

Производительность

Тестируем Ванплас 7 Про и Ванплас 10 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
Макс. частота 2840 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 2 МБ 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 4 нанометра
Графика Adreno 640 Adreno 730
Частота GPU 585 МГц 818 МГц
FLOPS ~899 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 -
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
7 Pro
725
10 Pro +34%
971
Geekbench 5 (многоядерный)
7 Pro
2677
10 Pro +28%
3422
AnTuTu Benchmark 9
7 Pro
335478
10 Pro +198%
998794
CPU 95117 229138
GPU 96995 438172
Memory 65014 172155
UX 78845 168167
Total score 335478 998794
3DMark Wild Life Performance
7 Pro
2115
10 Pro +352%
9563
Stability 97% 64%
Graphics test 12 FPS 57 FPS
Graphics score 2115 9563
PCMark 3.0 score 10942 10936
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 12.1
Оболочка UI OxygenOS 10 ColorOS 12.1
Размер системы из коробки 17 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4085 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да, Warp Charge (50% за 20 минут) Да (98% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:20 ч. 0:32 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
7 Pro
10:10 ч.
10 Pro +32%
13:38 ч.
Время просмотра видео
7 Pro
14:33 ч.
10 Pro +13%
16:20 ч.
Время разговора (3G)
7 Pro +3%
34:24 ч.
10 Pro
33:17 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus 7 Pro vs OnePlus 10 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Оптический, 3x Оптический, 3.3x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 120 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 117° 150°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 16 МП) 3 (48 МП + 8 МП + 50 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.43", Sony IMX789 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 78 мм
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", Omnivision OV08A10 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX481 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото OnePlus 7 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4608 x 3456 6528 x 4896
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 25 мм -
Размер пикселя 1 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/2.74"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
7 Pro
118
10 Pro
н/д
Качество видео
7 Pro
98
10 Pro
н/д
Итоговая оценка камеры
7 Pro
111
10 Pro
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 16 -
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
7 Pro
90.9 дБ
10 Pro
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Май 2019 года Январь 2022 года
Дата начала продаж Май 2019 года Январь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.199 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.394 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания Warp на 30 Вт
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
- Наклеенная пленка на экран
- Письмо приветствия		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C для зарядки
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus 10 Pro более удачной покупкой.

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