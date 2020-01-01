OnePlus 7 против Apple iPhone 11 Pro Max
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 мая 2019 года OnePlus 7 с экраном 6.41" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 6.5-дюймового Apple iPhone 11 Pro Max, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать OnePlus 7
- Современный порт USB Type-C
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
- Более быстрый тип накопителя - UFS 3.0 против NVMe
- Процессор имеет на 2 ядра больше
- Весит на 44 грамма меньше
Причины выбрать Apple iPhone 11 Pro Max
- Защита корпуса по стандарту IP68
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Поддержка беспроводной зарядки
- На 28% выше максимальная яркость экрана (821 против 643 нит)
- Показывает на 21% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- На 14% выше плотность пикселей (458 vs 402 PPI)
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
72
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
82
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
78
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
77
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
83
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
76
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик OnePlus 7 и Apple iPhone 11 Pro Max
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|OLED
|Размер
|6.41 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1242 x 2688 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|402 точек на дюйм
|458 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|85.5%
|83.7%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|157.7 мм
|158 мм
|Ширина
|74.8 мм
|77.8 мм
|Толщина
|8.2 мм
|8.1 мм
|Вес
|182 грамма
|226 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Красный, Серый
|Золотой, Серебристый, Серый космос, Темно-серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Нет
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 855
|Apple A13 Bionic
|Архитектура
|1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
|2 ядра по 2.65 ГГц (Lightning), 4 ядра по 1.8 ГГц (Thunder)
|CPU ядер
|8
|6
|Частота
|2840 МГц
|2650 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 640
|Apple GPU
|GPU-ядер
|-
|4
|Частота GPU
|585 МГц
|-
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|64, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|NVMe
|Карта памяти
|No
|No
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
729
iPhone 11 Pro Max +83%
1332
Geekbench 5 (многоядерный)
2699
iPhone 11 Pro Max +27%
3437
AnTuTu Benchmark 8
457163
iPhone 11 Pro Max +21%
552198
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|iOS 13 (С обновлением до iOS 14)
|Оболочка UI
|OxygenOS 10.0.5
|-
|Размер системы из коробки
|16 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|3700 мАч
|3969 мАч
|Мощность зарядки
|20 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:25 ч.
|1:57 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Warp Charge (48% за 30 минут)
|Да (48% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
13:45 ч.
iPhone 11 Pro Max +12%
15:05 ч.
Время просмотра видео
OnePlus 7 +1%
19:54 ч.
19:30 ч.
Время разговора (3G)
OnePlus 7 +19%
25:00 ч.
21:03 ч.
Телефоны с лучшей автономностью (#52 и #51)
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический
|Оптический, 2x
|Вспышка
|-
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|120°
|Количество объективов
|2 (48 МП + 5 MP)
|3 (12 МП + 12 MP + 12 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC5035 (CMOS)
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|4032 x 3024
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|25 мм
|-
|Размер пикселя
|1 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|1/3.6"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|16
|18
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Голос
68 дБ
71 дБ
Музыка
73 дБ
74 дБ
Звонок
OnePlus 7 +4%
82 дБ
79 дБ
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Май 2019 года
|Сентябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2019 года
|Сентябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.166 Вт/кг
|0.95 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.382 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Чехол
- Защитная пленка для экрана
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Письмо приветствия
| - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники EarPods
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 11 Pro Max более удачной покупкой.
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